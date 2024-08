NEL 2023/24 LA ROMA SI SCATENAVA NEI FINALI DI GARA – La Roma ha chiuso la serie A 2023/24 avendo segnato quasi un terzo di tutte le sue reti nei 15’ finali di gara più recuperi, 22 su 65 complessive, primato del periodo assieme all’Inter campione d’Italia.

EMPOLI K.O. ALL’OLIMPICO DA 6 GARE DI FILA E SENZA RETI DA 348’ – L’Empoli perde in casa della Roma da 6 partite di fila, con ultimo risultato positivo risalente al 31 gennaio 2015, 1-1 in A con panchine affidate a Rudi Garcia e Maurizio Sarri e gol firmati da Maccarone su rigore al 39’ e Maicon al 57’. Quindici volte su 18 ha vinto la Roma, in 3 casi è stato pareggio, azzurri mai vittoriosi nella Capitale, sponda giallorossa e Roma in gol 17 partite su 18 (unico stop in coppa Italia 1987/88, 0-0), con 39 marcature totali, fra cui il clamoroso 7-0 dell’anno scorso, che pose fine alla guida tecnica di Paolo Zanetti con i toscani e che – resta – ancor oggi – la sconfitta più netta degli azzurri nella loro storia in serie A su girone unico. Empoli, invece, senza gol a Roma da 348’ con ultima marcatura autorete di Juan Jesus al 12, gara persa 1-2 nella A 2018/19.

300 VOLTE MISTER D’AVERSA – 300 volte D’Aversa da tecnico di club italiani: un debutto datato 17 agosto 2014 in coppa Italia, Virtus Lanciano-Alessandria 1-0. Lanciano, Parma, Sampdoria, Lecce ed Empoli le panchine su cui si è seduto, con score complessivo di 95 vittorie, 83 pareggi e 121 sconfitte. Nel caso di allenatori squalificati la statistica conta anche le gare in cui sono andati in tribuna, ma – fino a prova contraria – erano tesserati per quel club, non viene invece utilizzato lo stesso metro per i calciatori squalificati.

GLI EX DELLA SFIDA TRA ROMA E EMPOLI – Baldanzi e Paredes da una parte, Solbakken dall’altra: questi gli ex della sfida tra Roma e Empoli. Partendo dagli ex azzurri, Baldanzi è cresciuto nel settore giovanile per poi esordire in prima squadra; ha lasciato Empoli per Roma lo scorso gennaio dopo 41 presenze con 6 gol. Leandro Paredes ha vestito invece la maglia azzurra nella stagione 2015/16, giocando 33 gare con due gol. Venendo all’unico ex giallorosso, Ola Solbakken fu acquistato dalla Roma nel gennaio del 2023 dal Bodø/Glimt; per lui in giallorosso 15 presenze con una rete

PRIMA VOLTA CON LA ROMA PER L’ARBITRO ZUFFERLI – Luca Zufferli di Udine l’arbitro di Roma-Empoli. Il fischietto friulano ha diretto in carriera 9 gare in Serie A: Un solo precedente con gli azzurri, la sconfitta a Cremona dell’aprile del 2023, mentre questa sarà la prima sfida con i giallorossi.

LA PRIMA VOLTA DA TECNICI TRA DE ROSSI E D’AVERSA – Primo confronto tecnico ufficiale fra Daniele De Rossi e Roberto D’Aversa. Da calciatori 7 incroci da avversari – tutti in serie A – con De Rossi avanti per 4 successi a 2 ed 1 pareggio, a chiudere i conteggi, 26 gol totali segnati in queste gare, una rete del giallorosso il 12 febbraio 2006 in Siena-Roma 0-2 di serie A.

SECONDO INCROCIO COME MISTER PER DE ROSSI. DA CALCIATORE… – Daniele De Rossi – da tecnico – sfida l’Empoli per la seconda volta, dopo la sconfitta al fotofinish al “Castellani-Computer Gross Arena”, 1-2 la notte del 26 maggio scorso, rete in extremis di Niang, che regalò la vittoria salvezza ai toscani e fece scendere in B il Frosinone, sconfitto 0-1 nello scontro diretto contro l’Udinese, allo “Stirpe” Da giocatore sono stati 10 gli incroci De Rossi-Empoli con 7 vittorie del coach giallorosso, 2 dei toscani ed 1 pareggio, “capitan futuro” in gol 2 volte, nelle gare del 20 gennaio 2015 in coppa Italia – su rigore (Roma-Empoli 2-1 dopo overtime) – e del 17 ottobre 2015 in serie A (Roma-Empoli 3-1).

D’AVERSA K.O. NEL 50% DEI CASI CONTRO LA ROMA – Roberto D’Aversa – da tecnico – incrocia la Roma per la nona volta: 2 i successi del coach azzurro, altrettanti i pareggi, 4 le vittorie giallorosse.