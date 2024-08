E’ tutto fatto per l’arrivo del centrocampista offensivo Tino Anjorin del Chelsea. Il blitz di Gemmi è stato vincente, capiremo poi con il tempo se anche l’operazione in se sarà vincente, visto che si tratta di una vera e propria scommessa. Come ipotizzato da PE, si va al titolo definitivo per una cifra che va sul milione di euro, e questi sono i primi soldi che escono dalle casse di Monteboro in questo mercato. In tema di prime volte, Anjorin è il primo calciatore inglese a vestire i nostri colori.

Il Chelsea avrà il 50% sulla futura rivendita del giocatore che lo scorso anno ha giocato – poco – in prestito al Portsmouth. Anjorin, nell’attuale modulo azzurro, può giocare sia nei due dietro la punta, oppure come centrale di centrocampo dove è stato maggiormente impiegato in patria. Nelle prossime ore, crediamo ormai lunedi, arriverà l’annuncio da parte del club sull’ufficialità. Possiamo però già dare il benvenuto al classe 2001 che in totale ha segnato 12 gol (solo uno lo scorso anno) nella serie C inglese.