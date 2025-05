In estate Sebastiano Esposito era stato prelevato dall’Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto. In particolare, sarebbero cinque i milioni che l’Empoli dovrebbe trasferire nelle casse nerazzurre per ottenere la piena titolarità del cartellino dell’attaccante. Una cifra non indifferente ed estranea ai parametri di Monteboro, che in B dovrà, nonostante il paracadute e alcune cessioni rilevanti, rimettere a posto i conti. Non ci aspettiamo quindi una conferma tecnica per Esposito, che dalla sua ha anche un girone di ritorno deficitario, nel quale ha calato drasticamente il suo rendimento in campo.

Semmai l’Empoli potrebbe pensare al suo riscatto nell’ottica di un’immediata cessione. Fermo restando che se l’Empoli non eserciterà l’opzione il calciatore tornerà all’Inter, alcune squadre di Serie A potrebbero essere interessate (la Fiorentina, ad esempio, alla ricerca di rinforzi offensivi): a quel punto la società potrebbe decidere di procedere al riscatto.

La sensazione palpabile è che il calciatore non rientri nei parametri tecnici ed economici che la B richiede e che l’unica possibilità di un suo riscatto sia un trasferimento remunerativo (e sicuro) per le casse azzurre. Vedremo il da farsi, ma il futuro di Esposito sarà comunque lontano da Empoli.