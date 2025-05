Il centrocampista Gyasi, attraverso i suoi social, ha voluto mandare un messaggio verso tutto l’ambiente empolese:

” Voglio ringraziare di cuore i miei compagni, un gruppo straordinario, il mister ed il suo staff, la società e tutti voi tifosi che non ci avete mai lasciato soli. Avremmo voluto regalarvi la salvezza, per ripagare tutto l’amore ed il sostegno che ci avete dimostrato ogni singolo giorno. Grazie per il vostro affetto incondizionato. Abbiamo lottato insieme, fino alla fine, con il cuore e con l’anima. Purtroppo non è andata come speravamo… Ma il legame che si è creato resta forte, vero forte ed indelebile. Forza azzurri”

Ricordiamo che Gaysi rientra nel novero dei calciatori che al 30 giugno andrà in scadenza contrattuale. Non sappiamo se queste, quindi, siano anche parole di saluto verso la piazza.