Il futuro di Liam Henderson potrebbe essere lontano da Empoli. Il centrocampista scozzese, tra i più generosi e continui nella difficile stagione appena conclusa in Serie A, è finito nel mirino di due club che nella prossima stagione militeranno nel massimo campionato: Lecce e Sassuolo. Il nome di Henderson, apprezzato per dinamismo, duttilità e spirito di sacrificio, è particolarmente gradito alla dirigenza leccese, che conosce già bene il giocatore avendolo avuto in rosa nella stagione 2020/21. Anche il Sassuolo, pronto a ripartire dopo la promozione, lo considera un profilo utile per dare equilibrio e qualità al proprio centrocampo.

In casa Empoli si osserva la situazione con attenzione e un pizzico d’amarezza. Il contratto del numero 6 scadrà infatti nel giugno del 2025, il che significa che da quel momento Henderson sarà libero di accordarsi con qualsiasi club a parametro zero, senza alcun ritorno economico per il club di Monteboro. Non è escluso che il direttore sportivo Roberto Gemmi provi a rilanciare con un’offerta di rinnovo, ma il tempismo potrebbe rivelarsi tardivo: le sirene della Serie A sembrano già aver catturato l’interesse del giocatore, desideroso di tornare a misurarsi ai massimi livelli.

A oggi, la sensazione è che le strade tra Empoli e Henderson siano destinate a separarsi. Un addio non ancora scritto, ma sempre più probabile.