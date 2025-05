Liberato Cacace, Ardian Ismajli, Sebastiano Esposito, Jacopo Fazzini, Saba Goglichidze, Saba Sazonov, Lorenzo Tosto: questi gli azzurri convocati dalle rispettive nazionali per i prossimi impegni

Liberato Cacace è stato convocato dalla nazionale neozelandese per il Canadian Shield Tournament, in programma a Toronto, in Canada dove la Nuova Zelanda affronterà al BMO Field di Toronto la Costa d’Avorio (domenica 8 giugno alle 1.00 italiane, le 19:00 di sabato 7 giugno ora locale), e l’Ucraina (martedì 10 giugno alle ore 23.00 italiane, le 17:00 ora locale).

Ardian Ismajli è stato convocato dalla nazionale albanese per le prossime due partite di qualificazione al Mondiale del 2026 contro Serbia (sabato 7 giugno alla National Arena di Tirana alle 20.45) e Lettonia (martedì 10 giugno, allo stadio Skonto Stadions di Riga, sempre alle 20:45).

Sebastiano Esposito e Jacopo Fazzini sono stati convocati dal tecnico della Nazionale Under 21 Carmine Nunziata per il raduno di preparazione all’Europeo in programma da martedì 27 a sabato 31 maggio a Cesenatico, a cui da lunedì 2 giugno seguirà un secondo raduno al CPO di Tirrenia in vista della partenza per la Slovacchia, fissata nel pomeriggio di domenica 8 giugno. Ed entro la mezzanotte di mercoledì 4 giugno Nunziata sarà chiamato a ufficializzare alla UEFA la lista dei 23 Azzurrini convocati per il Campionato Europeo. Gli Azzurrini, che giocheranno tutte e tre le gare del girone a Trnava alle ore 21.00, faranno il loro esordio nell’Europeo mercoledì 11 giugno con la Romania, sabato 14 affronteranno i padroni di casa della Slovacchia e martedì 17 giugno se la vedranno con i pari età della Spagna.

Saba Goglichidze e Saba Sazonov sono stati convocati dalla Georgia Under 21 per un ritiro in Austria dal 30 maggio all’8 giugno, in vista della fase finale del campionato europeo che si disputerà dall’11 al 28 giugno in 8 città della Slovacchia. Durante il ritiro austriaco, la Georgia affronterà in amichevole la Romania (mercoledì 4 giugno alle 18.30 all’Urkraft Arena di Vorau). La nazionale Under 21 georgiana giocherà la sua prima partita del Campionato Europeo contro la Polonia mercoledì 11 giugno alle 21.00 a Žilina, poi affronterà la Francia, sabato 14 giugno sempre alle 21.00 a Žilina, e infine il Portogallo martedì 17 giugno a Trenčín alle 18.00.

Infine, Lorenzo Tosto è stato convocato dalla Nazionale Under 20 per la doppia amichevole contro il Paraguay, in programma venerdì 6 (ore 17.00, diretta Vivo Azzurro TV) e lunedì 9 giugno (ore 11.00) allo stadio Bruno Recchioni di Fermo.

Fonte: empolifc.com