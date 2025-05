Con la fine della stagione, anche se purtroppo c’è poco da incorniciare vista la retrocessione, andiamo a rileggere tutti i numeri statistici che il campionato ci ha dato rispetto alla nostra squadra. Per ogni singola voce andremo a rilevare i primi cinque calciatori nella specifica classifica. Ricordiamo che l’Empoli si è classificato al diciassettesimo posto totalizzando 31 punti: 6 vittorie, 13 pareggi, 19 sconfitte. L’Empoli ha segnato 33 gol e ne ha subiti 59. Rendimento migliore fuori dal Castellani, prendendo in esame le sole gare in trasferta di tutte le squadre, gli azzurri sono quindicesimi, penultimi in casa con il solo Monza a fare peggio. La squadra di D’Aversa ha effettuato 259 tiri di cui 109 nello specchio della porta. Sono stati colpiti 10 pali ed abbiamo battuto 170 calci d’angolo. Vediamo adesso le statistiche singole:

GOL – Esposito 8; Colombo 6; Fazzini 4; Pellegri 3, Anjorin, Gyasi, Cacace 2.

ASSIST – Henderson, Cacace 4; Pezzella, Anjorin 3; Colombo 2.

DRIBBLING RIUSCITI – Esposito 28; Colombo 24; Fazzini 23; Gyasi 21, Pezzella 17.

TIRI TOTALI – Esposito 61; Colombo 56; Cacace 29; Fazzini 26; Anjorin 23.

TIRI IN PORTA – Esposito 21; Colombo 20; Fazzini, Cacace 9; Gyasi 8.

BIG CHANCE CREATE – Pezzella 9; Henderson 7; Anjorin, Colombo 5; Kouamè 4.

BIG CHANCE FALLITE – Gyasi 8; Colombo, Cacace 5; Kouamè 4; Grassi, Maleh 2

AMMONIZIONI – Henderson 10; Grassi 8; Pezzella 7; Cacace 6; Gyasi 5.

FALLI COMMESSI – Henderson 83; Gyasi 56; Pezzella 49; Esposito 47; Colombo 46.

FALLI SUBITI – Esposito 56; Colombo 41; Grassi, Goglichidze 34; Pezzella 33.

PASSAGGI CHIAVE – Esposito, Pezzella 36; Henderson 32; Cacace 26; Colombo 21.

CROSS RIUSCITI – Pezzella 33; Henderson 25; Cacace 21; Gyasi 13; Esposito 9.

PALLONI INTERCETTATI – Ismajli 55; Viti 46; Goglichidze 33; Grassi 32; Cacace 22.

PALLONI RUBATI – Viti 90; Ismajli 76; Goglichidze 71; Grassi 53; Pezzella 49.

DUELLI VINTI – Esposito 163; Viti 160; Colombo 148; Pezzella 143; Ismajli 138.

DUELLI PERSI – Colombo 256; Esposito 190; Gyasi 170; Pezzella 149; Cacace 145.