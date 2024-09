Martedi si giocherà la gara di Coppa Italia, valevole per i sedicesimi di finale, tra Torino ed Empoli. Gara unica, che si giocherà a Torino e che vedrà subito i rigori in caso di parità al novantesimo. Gli azzurri ritrovano il Torino, in questa specifica competizione dopo venti anni. L’ultimo precedente infatti risale alla stagione sportiva 2004/05. Una Coppa Italia, quella, in cui si giocavano dei gironi eliminatori estivi come negli anni 80-90, gruppi di quattro con però un girone di sola andata. In quel raggruppamento, oltre ad Empoli e Toro, c’erano anche Lumezzane e Genoa. La gara con il Toro fu la seconda giornata, giocammo a Torino e perdemmo 5-3: Tavano, Raggi e Cappellini per noi, doppietta di Marazzina e Quaglierella con poi Mezzano per loro. L’Empoli fece un solo punto in quel girone, ovvero il pari in trasferta a Lumezzane. Il Torino vinse il raggruppamento.

Ci sono poi altre due situazioni che hanno visto incrociare Empoli e Toro nella Coppa Italia. La prima volta fu quella della stagione 1984/85, una Coppa Italia bellissima per formula con gironi da sei squadre, ed in ognuno c’erano compagini di A, di B e di C. Era il precampionato di quegli anni. L’Empoli ed il Torino erano nel girone 4 di quella competizione, assieme a Cesena, Vicenza, Monza e Cremonese. La partita con il Torino fu quella conclusiva del girone, giocata il 9 di settembre con il campionato ancora da iniziare. Si giocò ad Empoli e vinse 1-0 il Toro con gol di Junior al 56′. Sconfitta indolore per gli azzurri che, proprio assieme ai granata, passarono il turno. Le due squadre si ritrovano poi nella Coppa Italia 2002/03. Le due squadre si trovano nel tabellone tennistico, dopo aver superato il gironcino, all’altezza dei sedicesimi di finale, gara di andata e ritorno. Ad Empoli terminò 1-1 con Cappellini per noi e Vergassola nel finale a pareggiare. Nel ritorno, a Torino, successo azzurro per 2-1: azzurri avanti con Saudati, pareggio di Conticchio e rete decisiva di Tavano al 91′

1984/85 Coppa Italia – Prima fase Empoli-Torino 0-1

2002/03 Coppa Italia – Secondo Turno Empoli-Torino 1-1

2002/03 Coppa Italia 2° Turno – Ritorno Torino-Empoli 1-2

2004/05 Coppa Italia Girone 1 Torino-Empoli 5-3