Tra i protagonisti assoluti di questo bellissimo avvio di stagione azzurro c’è sicuramente il portiere Devis Vasquez. Il colombiano classe 98, arrivato in estate dal Milan, ha sfoderato ottime prestazioni in campionato subendo in cinque giornate soltanto due gol. Poco impegnato nella prima giornata con il Monza, il portiere è sempre stato molto positivo quando chiamato in causa nelle successive sfide con Roma (decisiva una paratissima su Pellegrini sullo 0-0), Bologna, Juve (due interventi super su Gatti e Vlahovic) e nell’ultima gara a Cagliari (grande parata su Deiola sul risultato di 1-0). Ricordiamo che il suo esordio avvenne nella gara di Coppa Italia al Castellani con il Catanzaro e non fu dei migliori, infatti un suo errore regalò la rete agli avversari.

Vasquez è stato portato in Italia nel mercato di gennaio del 2023 dal Milan. Nella scorsa stagione il club rossonero lo ha ceduto in prestito prima agli inglesi dello Sheffield Wednesday (con 17 gol subiti in 10 presenze) e poi in Serie B all’Ascoli con 8 gol subiti in 10 presenze.

Come dichiarato in conferenza dal Ds azzurro Gemmi Vasquez è arrivato in prestito dal Milan( l’Empoli vanta un diritto di riscatto sotto il milione di euro) per una intuizione dello stesso Ds che seguiva da tempo il giocatore augurandosi che possa ripercorrere le prestazioni offerte dagli ultimi portieri che hanno vestito la maglia azzurra. Sicuramente Vasquez ha ampi margini di miglioramento, specialmente nelle uscite, a volte apparso incerto, mentre si è già dimostrato esplosivo e reattivo tra i pali. La speranza di tutti i tifosi azzurri è che Vasquez possa rivelarsi l’ennesima scommessa vincente della società.