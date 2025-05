Al termine della partita con il Verona, che ci ha condannato alla retrocessione, ha parlato in conferenza stampa il tecnico azzurro, Roberto D’Aversa. In sala stampa per PE, Alessio Cocchi & Simone Galli. Dalle 12 di domani sarà disponibile il video.

Non è facile stasera. Cosa ti passa per la testa? Retrocediamo senza rimpianti o si poteva fare qualcosa in più nel corso della stagione?

“Sicuramente siamo retrocessi con dignità, poi è chiaro che se analizziamo la partita di stasera la squadra è stata contratta. Lo dimostra il primo gol da una situazione di fallo laterale. Forse la tensione l’ha fatta da padrona, non meritavamo di perdere ma è andata così. I rimpianti dal momento in cui si retrocede si devono avere per forza. Ma come ho detto prima ai miei ragazzi ero orgoglioso di questo percorso e non posso cancellare quello che penso dopo una singola partita. Merito dei nostri ragazzi e dei nostri tifosi, per me è un dispiacere enorme perché ci credevo ed ero convinto che ce la potessimo fare”

Cosa ti da questa annata difficile e finita così?

Per me è stato un anno molto importante, lavorare con queste difficoltà era difficile. Però mi conoscete, sono sempre venuto qui senza creare alibi ai miei ragazzi, ci sono stati momenti in cui avremmo potuto mollare. Anche io ho avuto quel problema fisico, per venti partite non abbiamo portato a casa un risultato pieno, ma questi ragazzi mi hanno fatto andare a testa alta e credere nel lavoro. Il dispiacere è avere avuto la possibilità di allungare l’agonia nello spareggio, ma dobbiamo accettare il verdetto del campo. Lo sport dà, lo sport toglie, mi spiace enormemente perché questi ragazzi hanno spinto dal primo all’ultimo giorno. Succede di cadere ma l’importante è alzarsi. A me personalmente ci vorrà del tempo per digerire questa retrocessione”

Quale è stato il momento migliore e quello peggiore della stagione?

” Il migliore è stato quando avevamo tutti a disposizione ed i risultati si sono visti. Il peggiore stasera, perchè siamo retrocessi e qualche responsabilità ce l’abbiamo. Anche se è doveroso ricordare che anche se avessimo vinto saremmo andati allo spareggio.“