Ormai lo abbiamo scritto in tutte le salse che questo avvio di stagione, tra l’altro condito di grande scetticismo nel corso dell’estate, è un sogno ad occhi aperti. Una partenza cosi non se la sarebbe aspettata nessuno, sia in termini di gioco che di risultati, oltretutto avendo avuto un calendario tutt’altro che facile. Cinque gare, con le venti squadre, rappresentano il primo ottavo di stagione, niente che possa avvicinarsi ad un qualcosa di definitivo, ma un periodo che può sicuramente aprire ai primi bilanci. E quello dell’Empoli è storico, un vero e proprio record personale.

Si, perchè guardando a tutte le stagioni di serie A disputate, ci sono due dati che non si erano mai verificati alla quinta giornata. Su tutti, quello dei punti. Mai l’Empoli ne aveva fatti nove dopo cinque turni. Il record apparteneva alla gloriosa stagione 2006/07 con otto punti. Ma anche guardando ai gol subiti, mai la squadra azzurra ne aveva presi solo due a questo punto della stagione. Erano stati tre nel primo campionato del 1986, ed ancora tre in quel 2006/07. Quasi record anche per i gol fatti, qui c’è l’annata 2002/03 che a visto otto reti realizzate in cinque gare. Quest’anno ne sono arrivate cinque, situazione da condividere con i campionati 97/98, 06/07, 14/15, 15/16, 21/22. Tutto molto bello e gratificante. C’è però da tenere i piedi per terra, e la dimostrazione è la passata annata, la peggiore di sempre in partenza. Zero punti, zero gol fattie tredici subiti: alla fine è stata salvezza, quindi non dare niente per certo e continuare a stupire!

1986/87 – 6 punti – 2 gol fatti 3 subiti

1987/88 – 4 punti – 1 gol fatto 6 subiti

1997/98 – 6 punti – 5 gol fatti 7 subiti

1998/98 – 3 punti – 2 gol fatti 5 subiti

2002/03 – 7 punti – 8 gol fatti 7 subiti

2003/04 – 2 punti – 4 gol fatti 15 subiti

2005/06 – 6 punti – 4 gol fatti 7 subiti

2006/07 – 8 punti – 5 gol fatti 3 subiti

2007/08 – 2 punti – 1 gol fatto 6 subiti

2014/15 – 3 punti – 5 gol fatti 8 subiti

2015/16 – 4 punti – 5 gol fatti 9 subiti

2016/17 – 4 punti – 2 gol fatti 6 subiti

2018/19 – 4 punti – 4 gol fatti 7 subiti

2021/22 – 6 punti – 5 gol fatti 6 subiti

2022/23 – 4 punti – 4 gol fatti 5 subiti

2023/24 – 0 punti – 0 gol fatti 13 subiti

2024/25 – 9 punti – 5 gol fatti 2 subiti