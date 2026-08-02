Riprenderà domani pomeriggio il lavoro degli azzurri nel percorso di avvicinamento alla stagione 2026-2027. Quella che sta per iniziare sarà, di fatto, l’ultima settimana interamente dedicata al precampionato. Sabato sera, infatti, all’Ardenza contro il Livorno, si giocherà l’ultima amichevole estiva, mentre dalla settimana successiva il pensiero sarà già rivolto agli impegni ufficiali, con l’esordio in Coppa Italia, a Pisa, ormai alle porte. Alla ripresa dei lavori saranno monitorate soprattutto le condizioni dei calciatori che stanno recuperando dai rispettivi problemi fisici. Il riferimento va ai lungodegenti Salvatore Elia e Duccio Degli Innocenti, ma anche a Ceesay e Belardinelli, che negli ultimi giorni hanno lavorato a parte. Dal gruppo esce invece Gabriele Guarino, ormai prossimo al trasferimento in Turchia, mentre Simone Romagnoli proseguirà il suo graduale reinserimento e tra domani e martedì è attesa anche l’ufficialità del suo rinnovo con l’Empoli. Naturalmente il lavoro sul campo continuerà ad intrecciarsi con le vicende di mercato, anche se questo è un tema che approfondiremo separatamente.

La squadra arriva dal pareggio per 1-1 contro lo Spezia, una gara che ha fornito indicazioni interessanti soprattutto dal punto di vista tattico. Per la prima volta si è visto con continuità il 3-4-2-1, sistema che Pagliuca aveva già provato in allenamento ma che finora era rimasto più sullo sfondo. Il tecnico, come spiegato anche nel dopogara, ha scelto questo assetto soprattutto in funzione delle caratteristiche dello Spezia, proponendo un reparto offensivo formato da tre uomini: nel primo tempo con Popov riferimento avanzato supportato da Distefano e Monaco, nella ripresa con Campaniello davanti e Bianchi e Shpendi alle sue spalle. La partita ha confermato un Empoli ordinato, applicato e particolarmente efficace nella fase di non possesso. Chi ha seguito quotidianamente gli allenamenti ha potuto ritrovare in campo molti dei principi su cui Pagliuca insiste fin dal primo giorno di lavoro: pressione organizzata, attenzione nelle distanze e grande disponibilità al sacrificio. Qualcosa, invece, è apparso meno fluido nella fase di possesso. La squadra ha incontrato qualche difficoltà in più nello sviluppo della manovra e, al netto del periodo della preparazione e delle assenze, la sensazione è che questo sistema valorizzi meno alcune caratteristiche della rosa attuale. L’Empoli sembra infatti esprimersi con maggiore naturalezza quando riesce a sfruttare le corsie esterne e a mettere alcuni interpreti nelle posizioni che più si adattano alle loro qualità. È però assolutamente normale che, in questa fase, il tecnico sperimenti soluzioni differenti per ampliare il proprio ventaglio di alternative.

Tra le note individuali ci piace aggiungere un nome a quelli già evidenziati nel pezzo fatto ieri: Babalola. Il giovane esterno tedesco ha mostrato grande disponibilità e una voglia encomiabile di mettersi a disposizione della squadra. Pur evidenziando qualche inevitabile limite dovuto all’inesperienza, ha disputato una prova generosa, ricevendo anche parole di apprezzamento da parte dello stesso Pagliuca. Nel complesso le indicazioni continuano a essere incoraggianti. Popov è rimasto un po’ ai margini della manovra, mentre Shpendi, nei minuti disputati, non è riuscito a incidere come le sue qualità farebbero pensare. È altrettanto evidente, però, che oggi pesino le assenze di elementi come Elia e Ceesay, due giocatori che garantiscono corsa, profondità e intensità sulle fasce. Da domani si riparte quindi con una nuova settimana di lavoro: doppia seduta da martedì a giovedì, allenamento unico venerdì e, sabato sera, l’ultimo test estivo all’Ardenza contro il Livorno, prima di entrare definitivamente nel clima delle gare che contano.