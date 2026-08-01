In attesa del ritorno delle pagelle (con la prima gara ufficiale) andiamo a trovare chi si è distinto e che invece è da rivedere dopo la gara amichevole con lo Spezia.
OVER THE TOP
MAGNINO
La fascia di capitano sta motivando molto l’ex Modena che sembra avere il giusto atteggiamento. Ottimo il suo lavoro senza palla, è il primo a pressare cercando di oscurare le soluzioni al portatore di palla. Alcuni spunti interessanti anche in fase di possesso.
YEPES
Dai suoi piedi partono almeno quattro palle interessanti per gli avanti che però non vengono sfruttate al meglio. Gara più complicata in mezzo al campo, ottimo il suo lavoro anche in fase di ripiegamento.
EGAN
Segna dopo due un minuti un gol facile facile (bravo Distefano nell’azione) ma dimostra di poterci stare e la dimostrazione è che Pagliuca lo schiera anche oggi tra i titolari. Commette un errore veniale nel secondo tempo ma la sua prestazione è positiva e ci sono ampi margini di crescita.
UNDER THE TOP
POPOV
Schierato come prima punta nel primo tempo non è mai incisivo, anzi spesso in ritardo nelle occasioni in cui poteva intervenire. Anche senza palla aiuta poco la squadra. Siamo all’inizio ma serve crescere.
Indragoli top the top
Confermo per me meglio in campo….buona tecnica e anche svelto di testa…nel trovare la soluzione giusta
Anche per me oggi. Prima volta titolare al centro della difesa.
indragoli buono ,Magnino può reggere il centrocampo,Yepes ne ho sempre detto male ma forse iniziando campionato con a fianco il n 8 può fare anche bene..
Egan può giocare già titolare
ecco che si inizia a sgonfiare la bolla Popov…
Va bene sgonfiare le bolle, ma per favore non le rompiamo. Grazie.
Tutte le volte Yepes porta a casa la sua partita che piaccia o no!
Io dico come top Tosto perché ha passato indietro la palla so portiere oltre 50 volte piano di piatti senza sbagliare mai…. 😀