In attesa del ritorno delle pagelle (con la prima gara ufficiale) andiamo a trovare chi si è distinto e che invece è da rivedere dopo la gara amichevole con lo Spezia.

OVER THE TOP

MAGNINO

La fascia di capitano sta motivando molto l’ex Modena che sembra avere il giusto atteggiamento. Ottimo il suo lavoro senza palla, è il primo a pressare cercando di oscurare le soluzioni al portatore di palla. Alcuni spunti interessanti anche in fase di possesso.

YEPES

Dai suoi piedi partono almeno quattro palle interessanti per gli avanti che però non vengono sfruttate al meglio. Gara più complicata in mezzo al campo, ottimo il suo lavoro anche in fase di ripiegamento.

EGAN

Segna dopo due un minuti un gol facile facile (bravo Distefano nell’azione) ma dimostra di poterci stare e la dimostrazione è che Pagliuca lo schiera anche oggi tra i titolari. Commette un errore veniale nel secondo tempo ma la sua prestazione è positiva e ci sono ampi margini di crescita.

UNDER THE TOP

POPOV

Schierato come prima punta nel primo tempo non è mai incisivo, anzi spesso in ritardo nelle occasioni in cui poteva intervenire. Anche senza palla aiuta poco la squadra. Siamo all’inizio ma serve crescere.