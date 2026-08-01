Sembrava destinato a essere una delle prime cessioni dell’estate, con diverse società di Serie A che nelle prime settimane di mercato avevano manifestato interesse nei suoi confronti. Poi, improvvisamente, il silenzio. Tanto da far pensare che, alla fine, Gabriele Guarino potesse anche restare in azzurro. Invece, nella tarda serata di ieri, una situazione che sembrava essersi raffreddata si è improvvisamente riaccesa e, con le conferme arrivate nella mattinata di oggi, possiamo dire che il difensore è ormai ai saluti. Come scritto sulle nostre pagine, Guarino è infatti a un passo dal trasferimento a titolo definitivo ai turchi del Samsunspor. Nelle casse dell’Empoli dovrebbero entrare circa tre milioni di euro, ai quali andranno ad aggiungersi alcuni bonus legati all’operazione.

Una trattativa che si è concretizzata in tempi rapidissimi e con una destinazione che, onestamente, era difficile immaginare fino a poche ore fa. Evidentemente il club turco ha presentato una proposta ritenuta soddisfacente da tutte le parti, permettendo così di arrivare velocemente alla definizione dell’affare. Sapevamo bene come Guarino fosse uno dei principali indiziati a lasciare Monteboro nel corso di questa estate. Era uno dei profili di maggior valore della rosa e il suo nome era stato accostato a più riprese a diverse società italiane. Negli ultimi giorni, però, non arrivavano più segnali che lasciassero presagire una cessione imminente. Da qui la sensazione che il difensore potesse anche iniziare la stagione con la maglia azzurra.

Invece lo scenario è cambiato nel giro di poche ore. Guarino, infatti, non prenderà parte all’amichevole contro lo Spezia in programma tra poco, un’assenza che rappresenta di fatto l’ulteriore conferma di un’operazione ormai definita. A questo punto non resta che attendere gli ultimi adempimenti burocratici e i comunicati ufficiali dei due club, che salvo sorprese dovrebbero arrivare all’inizio della prossima settimana, mettendo così la parola fine all’avventura empolese del difensore classe 2004. Per Guarino 35 presenze tra i professionisti (tre gol) con l’Empoli.