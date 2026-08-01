È trascorso quasi un mese. Era infatti il 9 luglio quando l’Empoli, attraverso un comunicato ufficiale, annunciava di aver sottoscritto un accordo di esclusiva con un fondo d’investimento statunitense in relazione ad una rilevante operazione sul capitale del club. Una notizia destinata a segnare un passaggio potenzialmente storico per la società azzurra e che, inevitabilmente, continua ad accompagnare il presente e soprattutto il futuro dell’Empoli. Da allora, però, sull’argomento è calato un sostanziale silenzio. L’unico richiamo è arrivato in occasione della presentazione di Guido Pagliuca e del direttore sportivo Artico, quando il presidente Fabrizio Corsi ha confermato l’esistenza della trattativa esclusiva senza aggiungere ulteriori particolari, mantenendo il massimo riserbo anche sull’identità del fondo, che resta ufficialmente sconosciuta, eccezion fatta per chi sta seguendo direttamente i fatti. È bene ricordare un aspetto fondamentale: l’esclusiva riguarda la trattativa e non il suo esito. L’operazione potrà infatti concludersi positivamente oppure non arrivare a compimento. Secondo quanto filtra da tempo, il periodo di esclusiva dovrebbe arrivare fino alla fine del mese di agosto, anche se su questo non esistono comunicazioni ufficiali.
Nel frattempo è inevitabile che questa situazione venga letta anche attraverso la lente del mercato. L’Empoli si sta muovendo con estrema prudenza, privilegiando operazioni a basso impatto economico, prestiti e valorizzando le cessioni, anche provenienti dal settore giovanile, in una gestione particolarmente attenta delle risorse. Un atteggiamento che può avere molteplici spiegazioni, ma che inevitabilmente si intreccia con una vicenda societaria di questa portata. È altrettanto comprensibile che operazioni di questo livello richiedano tempi lunghi, verifiche approfondite e soprattutto la massima riservatezza. Meno informazioni circolano durante il percorso, maggiori sono le possibilità di lavorare con serenità e senza interferenze che possano compromettere una trattativa così delicata. Oggi, però, più che aggiungere indiscrezioni, c’è da prendere atto che tutto tace. Sarebbe naturalmente interessante capire se il percorso sia ormai vicino ad un punto di svolta oppure se ci sia ancora molta strada da percorrere. Una curiosità più che legittima da parte di una piazza che osserva con attenzione e che, inevitabilmente, collega anche il futuro tecnico e sportivo del club all’eventuale ingresso di un nuovo socio.
L’auspicio è che il mese di agosto, iniziato proprio oggi, possa raccontare qualcosa in più. Non è detto che gli eventuali sviluppi possano avere effetti immediati anche sull’attuale sessione di mercato, perché i tempi di definizione di operazioni societarie di questo tipo sono spesso incompatibili con quelli del calciomercato. Ma iniziare a comprendere quale direzione stia prendendo la vicenda sarebbe già un passaggio importante. Per adesso resta l’attesa. Un’attesa fatta di attenzione, inevitabilmente anche di un pizzico d’ansia, nella speranza che il silenzio lasci presto spazio a qualche certezza. Perché se è vero che la riservatezza è spesso un ingrediente indispensabile in trattative di questo livello, è altrettanto vero che i lunghi silenzi finiscono sempre per alimentare interrogativi e aspettative.
Chissà fino a quando continueranno a prenderci per il “naso” su questi soci e sullo stadio
Rumors dicono che gli Americani come sono venuti si sono già dileguati e la trattativa sia saltata. Sono pettegolezzi, dunque spero che la voce che mi è arrivata non sia attendibile.
intanto alle 18 si può capire se Guarino sia stato ceduto portando nelle desolate casse quei 3 mln che viene scritto su alcuni siti.
Io non credo che questo fondo americano permetterebbe ai Corsi di vendere il nostro futuro ovvero i migliori giovani!!!
Siamo molto preoccupati, mi fidavo del Corsi Presidente ma non fido tanto dei Corsi .
Ho paura che la favola Empoli sia arrivata al capolinea .
Ogni anno tante cessioni e 0 investimenti .
Situazione Stadio imbarazzante .
Mi dispiace tanto sono veramente dispiaciuto per questa situazione
Lo ridico ma voi fareste una società , che dentro c’è i debiti , sono a fare la società per costruire lo Stadio se no con che criterio lo fai se stai vendendo ?…
devi rientrare dai debiti che sono si coperti dai valori dei giocatori ma per garanzia forse non sono validi e questo serve per formare la società con futuri partner che della parte sportiva non ci metteranno bocca se poi , vendono il 100% allora vedrai un sistema tipo Como .. o Atalanta ma il succo e quello , siete no duri di più!
x quanto riguarda il famoso fondo usa mi sembra una vera utopia che venga a pagare fior di mln una società tecnicamente fallita (altrimenti mal si spiegano tutte queste vendite dei giovani talenti), che si prendi l onere di costruire uno stadio da 16/18 mila posti in un paesaone di 50 ml abitanti di cui circa 30% costituiyo dastranieri che dell empoli nn gliene frega un kaiser.
Si anche da Nane , e strisciate e conosco gente che un ci mette piede nemmeno per vedere la sua strisciata …
comunque hai un po’ di ragione sono stranieri pure loro!
Lo hanno detto la figlia , che sono a formare la società , il padre dice una cosa e la figlia un’altra ..
qualcuno l’ha sparata grossa!
No mafiosi a Empoli…
No cattedrale da 20.000 travestito da terrafino , o da forno per i piccioni “noi tifosi”
Se questo articolo, che ha poco senso, è non è una critica a chi lo ha scritto, avrebbe dovuto portare un po’ di serenità a noi che amiamo l’Empoli, in realtà non fa che confermare situazioni nefaste.
Sarebbe più onesto verso noi tifosi una presa di posizione giornalistica che può rivelarsi una bufala, ma almeno è previsione dettata dalla situazione.
Il nostro amore non cambia, infatti lo zoccolo duro sta facendo gli abbonamenti, nonostante la poca disponibilità della società a prezzi più accessibili dopo 2 anni di brutto calcio.
Speriamo una presa di posizione almeno al 10 agosto, visto che è San Lorenzo e cadono le stelle.
La speranza è che l’arrivo di un socio e la vendita di Guarino servano per evitare la vendita dei ragazzi promettenti del vivaio…. siamo in una situazione oggettivamente complicata… e tra l’altro tra la poca trasparenza e le operazioni (sembra senza senso) alimentano ulteriori incertezze e sbigottimento…..
A me sembra tutto chiaro , seguo quello che dicono e prendo quello che mi da più logica!
Ho seguito quello detto dalla foglia !
Speriamo che si chiuda questa trattativa e fine. in questo mese però ci sono state diverse cose su cui nessuno ha detto nulla, a partire dalla questione stadio (compreso di cedimenti del giovedì), cessioni assurde del sett giovanile, la campagna abbonamenti (grafica oscena con tanto di direzione marketing “della casa cor.si”), maglie e tanti altri dettagli su cui nessuno ha osato dire qualcosa
credo che la favola Empoli stia finendo…brutte sensazioni
Bisogna voler bene anche alla città , ma l’Empoli ne fa parte e deve essere una bella sensazione andate allo Stadio come succede da ogni parte d’Europa non esiste farlo per poche persone ingorde ,con smania di soldi che non faranno ,bisogna godere tutti !
Maremma impesta ladra!ma un po’ di orgoglio cittadino tra tutti esiste?
Purtroppo anche lato stadio, si farà solo quello per atletica a Santa Maria, perché lo fa il comune e non un privato.
Solo il Mantellassi può fare lo stadio con obbligo di pagare un affitto triplo all’Empoli che con una scusa o l’altra non lo paga.
Sarei felice di sbagliarmi.
A un passo dal baratro
la vendita dei giovani è dettata da due fattori, il primo è che da quando non c’è più il vincolo sportivo (1 luglio 2025) anche i tesserati under possono prendere un procuratore e dettare le regole d’ingaggio alla società che detiene il cartellino, il secondo fattore è che per vendere le quote societarie il bilancio deve essere meno negativo possibile altrimenti chi compra deve ripianare e chi vende raccatta meno vaini. voi che fareste nei panni di chi dirige l’azienda? sono molto preoccupato per quello che sarà il futuro della nostra squadra ma mi metto nei panni di chi deve fare ogni giorno delle scelte e non vorrei essere al posto suo, primo perché non saprei da che parte rifammi e secondo perché come fai fai qualcosa sbagli. tacciatemi per troll, servo di monteboro, lecchino, schiavo e via e via ..ma è il mio pensiero.
Stiamo andando a fondo, andare a fondo con il fondo.