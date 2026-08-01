E M P O L I1
S P E Z I A0

2′ Egan

EMPOLI (3-4-2-1) : Perisan; Curto, Indragoli, Tosto; Egan, Yepes, Magnino, Babalola; Distefano, Monaco; Popov.

A Disp: Seghetti, Brancolini, Filippis, Shpendi, Saporiti, Bianchi, Tavanti, Campaniello, Orlandi, Bembnista, Huqi, Pasalic, Rugani, Biondini.

Allenatore: Guido Pagliuca.

SPEZIA (4-2-3-1) : Sarr; Vignali, Hristov, Sganzerla, Giorgeschi; Joselito, Florenzi; Djankpata, Candelari, Cazzadori; Mazzocchi.

A Disp: Doretti, Altemura, Bertoncini, Bandinelli, Conte, Benvenuto, Fontanarosa, Di Serio, Cannavò, Limonelli, Ndown, Spedalieri.

Allenatore: Marco Turati.

ARBITRO: Sig. Crezzini di Siena. Assistenti: Cecconi/Garzelli.

LIVE MATCH

1° Tempo

8′- Buono il lavoro in fase di non possesso degli azzurri, spesso è Magnino il primo a portare il pressing verso gli avversari.

6′- Candelari serve inavvertitamente Popov, l’ucraino avanza ci prova con il destro a lato alla destra di Sarr.

4′- Monaco va a pressare Sarr intercettando il rinvio del portiere bianconero.

2′- Gol Empoli. Di Stefano pescato in area lascia partire il cross deviato sul palo da Candelari, vincente il tap-in di Egan

1′- Confermato il 3-4-2-1 di Pagliuca con Distefano e Monaco dietro Popov. Entrata molto decisa di Popov su Magnino. Punizione per gli azzurri.

0′- Viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Franco Baresi, autentica leggenda del calcio italiano venuto a mancare ieri mattina.

0′ – Azzurri senza Guarino che, come già scritto, lascerà Empoli a breve. In campo tre attaccanti in una situazione che possiamo definire nuova, da capire come disporrà i tre in campo; lo capiremo ad inizio gara. Cosi come se ci dovessero essere variazioni rispetto a come abbiamo disegnato la squadra. In coda al LIVE testuale potete trovare il video in diretta della gara.

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Stefano Scarpetti

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