|E M P O L I
|1
|S P E Z I A
|0
2′ Egan
EMPOLI (3-4-2-1) : Perisan; Curto, Indragoli, Tosto; Egan, Yepes, Magnino, Babalola; Distefano, Monaco; Popov.
A Disp: Seghetti, Brancolini, Filippis, Shpendi, Saporiti, Bianchi, Tavanti, Campaniello, Orlandi, Bembnista, Huqi, Pasalic, Rugani, Biondini.
Allenatore: Guido Pagliuca.
SPEZIA (4-2-3-1) : Sarr; Vignali, Hristov, Sganzerla, Giorgeschi; Joselito, Florenzi; Djankpata, Candelari, Cazzadori; Mazzocchi.
A Disp: Doretti, Altemura, Bertoncini, Bandinelli, Conte, Benvenuto, Fontanarosa, Di Serio, Cannavò, Limonelli, Ndown, Spedalieri.
Allenatore: Marco Turati.
ARBITRO: Sig. Crezzini di Siena. Assistenti: Cecconi/Garzelli.
LIVE MATCH
1° Tempo
8′- Buono il lavoro in fase di non possesso degli azzurri, spesso è Magnino il primo a portare il pressing verso gli avversari.
6′- Candelari serve inavvertitamente Popov, l’ucraino avanza ci prova con il destro a lato alla destra di Sarr.
4′- Monaco va a pressare Sarr intercettando il rinvio del portiere bianconero.
2′- Gol Empoli. Di Stefano pescato in area lascia partire il cross deviato sul palo da Candelari, vincente il tap-in di Egan
1′- Confermato il 3-4-2-1 di Pagliuca con Distefano e Monaco dietro Popov. Entrata molto decisa di Popov su Magnino. Punizione per gli azzurri.
0′- Viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Franco Baresi, autentica leggenda del calcio italiano venuto a mancare ieri mattina.
0′ – Azzurri senza Guarino che, come già scritto, lascerà Empoli a breve. In campo tre attaccanti in una situazione che possiamo definire nuova, da capire come disporrà i tre in campo; lo capiremo ad inizio gara. Cosi come se ci dovessero essere variazioni rispetto a come abbiamo disegnato la squadra. In coda al LIVE testuale potete trovare il video in diretta della gara.
perisan per la seconda volta titolare
ma la diretta YouTube non parte?