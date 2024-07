Dopo la gara giocata sabato contro l’Ingolstadt, che non ci ha visto andare oltre lo 0-0, la squadra ieri si è “goduta” uno scarico particolare visto che questo si è svolto in piscina. Da oggi, lunedi, mister D’Aversa riprenderà in mano ago e filo per continuare a cucire l’abito migliore per suo Empoli. Ricordiamo che tra due settimane ci sarà la prima gara ufficiale, con il Catanzaro in Coppa Italia. All’arco del mister nato in Germania ci sono però delle nuove frecce: Sebastiano Esposito è già in gruppo e oggi, massimo domani, si aggregherà anche Mattia Viti. Nelle prossime ore, salvo imprevisti che non ci attendiamo, arriverà anche Lorenzo Colombo.

E’ proprio davanti che al momento si deve lavorare e creare, ed anche in questo la gara di sabato (ok i carichi ma l’avversario resta modesto) ha evidenziato delle importanti lacune. Si spera che i due “meneghini” possano portare quella qualità necessaria per far crescere il reparto avanzato. La settimana di lavoro si svolgerà interamente in Alto Adige e si concluderà venerdi con l’amichevole che ci vedrà opposti allo Spezia. Ricordiamo ancora che, a dispetto di sabato scorso, non ci sarà accesso per i tifosi. Ovviamente è presto per dare qualsiasi tipo di giudizio sui singoli, ci piace però evidenziare che queste prime settimane di lavoro ci hanno mostrato tanti giovani vogliosi di mettersi in mostra e con delle qualità che, se affinate, potrebbero anche far comodo.

Un ragazzo che sta convincendo molto, al momento, è Duccio Degli Innocenti. Buone impressioni le stanno destando anche Angori e Guarino, quest’ultimo però potrebbe lasciare entro la fine del mercato. Qualcosa in più continuiamo invece a chiederlo a Shpendi, giocatore arrivato lo scorso anno tra mille aspettative ma che al momento continua a palesare delle incertezze. Tra i “senior” si sta mettendo in mostra Pezzella, fin qui uno di quelli che si fa maggiormente apprezzare, ma anche Henderson sta palesando voglia di rivalsa.