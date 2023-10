La squadra, dopo aver svolto una seduta defaticante questa mattina, riprenderà i lavori veri e propri martedì prossimo. Si entra in una settimana in cui non ci saranno gare di campionato, vista la sosta per le nazionali. Come già anticipato, molto probabilmente si disputerà un’amichevole sabato prossimo: l’avversario dovrebbe essere il Modena, la location Petroio. Andreazzoli dovrà fare a meno di alcuni elementi, che partiranno per le rispettive nazionali, ma si troverà di fronte un tempo importante per poter lavorare più minuziosamente sulla parte tattica, sulla sua parte tattica. In questo tempo si spera anche di rivedere Maldini, oltre a capire le gerarchie in porta. Il tecnico di Massa, dal suo arrivo, si è trovato a dover gestire quattro gare in diciassette giorni, un tempo appena sufficiente per poter toccare le corde emotive. E da questo punto di vista, ripetendoci, il lavoro si vede. Anche nella partita di ieri, giocata al Castellani contro l’Udinese, si sono viste buone cose sotto il profilo dell’atteggiamento. Diciamolo subito chiaramente, gli azzurri ieri hanno lasciato per strada due punti che sarebbero stati davvero preziosi. Non vi è dubbio su chi in campo abbia fatto di più, e su chi avrebbe meritato di portare a casa la vittoria. Ci sono anche delle situazioni arbitrali (nonostante il VAR) che lasciano alcuni dubbi. Sul gol annullato a Caputo sembra esserci un tocco volontario di un calciatore dell’Udinese, questo andrebbe a rendere regolare la posizione di “The Gol Machine”. Nella ripresa il contatto su Cancellieri appare da calcio di rigore, un rigore che anche l’arbitro vede e che assegna senza nessuna esitazione. Il VAR ci ripensa e ritiene non falloso il contatto sull’ex Lazio. Episodi che pesano. Andando oltre, e rimanendo sugli aspetti positivi, da evidenziare una fase di non possesso che torna ad essere ben fatta. L’Udinese crea poco – anche per una qualità che sembra essere latente – e dietro non si va praticamente mai in sofferenza. Si notano poi costanti miglioramenti in sede di palleggio e di proposizione. Siamo lontani dal vedere il calcio proposto da Andreazzoli nelle due precedenti esperienze, ma la squadra sta sicuramente cercando di mettere grande applicazione a quelli che sono stati i primi principi portati dal “nuovo” mister. Il problema, per adesso, resta sempre quello: non si segna. Dopo otto partite, avere un solo gol all’attivo, è dato che si inizia a spiegare e capire molto male. Tra l’altro, guardando la partita di ieri, si fatica a comprendere il cambio di Gyasi per Baldanzi, lasciando tra l’altro in panchina Shpendi. Nel finale di quella specifica gara, contro quell’Udinese, serviva forse avere gente che sapesse controllare meglio il pallone per poter rendere più incisiva la pericolosità. Alla fine arriva uno 0-0, il primo pareggio della stagione, un punto che ci porta a quattro in classifica. Il fattore che deve far stare sereni, almeno per il momento, è quello temporale. Davanti ci sono trenta partite, ovvero tutto il tempo possibile per portare la squadra fuori dalle sabbie mobili degli ultimi posti. Un tempo che dovrà ovviamente essere gestito bene, considerando anche che alla ripresa del campionato (giocheremo per tre volte consecutive di lunedi) ci attendono Fiorentina ed Atalanta, seguite poi da una trasferta mai semplice a Frosinone ed il Napoli. Arrivare alla gara con il Sassuolo, e sarebbe già la tredicesima, dovendo giocarsi tutto, potrebbe essere molto pericoloso. Ma non andiamo troppo il là con i pensieri. Resta però il fatto che dalla gara di ieri sono stati lasciati, veramente, due punti per strada, che mancheranno quando andremo a fare i conti finali. Anche perchè, e non per sminuire la prova degli azzurri, l’Udinese vista ieri al Castellani è apparsa davvero poca cosa. Se escludiamo qualche giocata di qualità di Samardzic, si è vista una squadra priva di idee ed anche di qualità. Questo rende ancor più amaro il boccone. Certo, c’era una priorità, e questa era quella di non andare alla pausa con un’altra sconfitta sul groppone. Il bicchiere, anche con uno sforzo, va visto mezzo pieno, pensando che questo piccolo passo possa essere linfa psico-fisica per trovare sempre maggiori certezze. Se la classifica dell’oggi può essere preoccupante – in attesa di vedere anche cosa faranno le altre – c’è da evidenziare che le basi sono state rimesse, e con quel tempo ancora a disposizione, c’è certezza che la macchina possa tornare a girare sui livelli che conosciamo. Se la fase difensiva riesce a restare quella portata da Zanetti, ed Andreazzoli riuscisse a recuperare a pieno la sua fase offensiva, ecco che si creerebbe quel mix importante e voluto dalla società, permettendo all’Empoli di dimostrare che questa salvezza è alla portata.

Azzurri in campo con il 4-3-2-1: c’è Ismajli al centro della difesa, Grassi regista e Baldanzi con Cancellieri a supporto di Caputo. Udinese in versione 3-5-2: in avanti spazio alla coppia Lucca/Thauvin. Al 13’ Samardzic di testa manda a lato non di molto. Risposta degli azzurri con il break di Cacace, tocco per Marin che libera il destro dal limite: la toglie dall’angolino Silvestri. L’Empoli cerca di sfondare fraseggiando, sfruttando l’agilità di Baldanzi e Cancellieri e i movimenti di Caputo; l’Udinese la mette più sul piano fisico. Al 28’ l’Udinese va vicina al vantaggio con Samardzic che, in piena area di rigore, calcia alto con il destro. Alla mezzora gli azzurri si rifanno in avanti grazie allo strappo palla al piede di Cancellieri, che rompe la pressione avversaria e punta la porta: destro impreciso. Minuto 36: altra accelerazione palla al piede di Cancellieri che entra in area, si ferma e serve Baldanzi: ancora Silvestri a dire no sulla conclusione di prima intenzione del 35 azzurro. Insiste l’Empoli: Baldanzi apparecchia per Caputo, in area Ciccio mette dentro e batte Silvestri ma la rete, inizialmente convalidata, viene annullata per fuorigioco. Era stato lo stesso Caputo a partire in posizione irregolare. Insistono gli azzurri, bravi a chiudere la prima frazione in avanti: la diagonale difensiva di Kamara è decisiva su Ebuehi che aveva attaccato coi tempi giusti il secondo palo; dopo è Caputo di testa a non inquadrare la porta da buona posizione. Si va all’intervallo sullo 0-0. Si riparte con gli stessi ventidue. L’Empoli inizia facendo la gara. Al 55’ Marin dal limite calcia alto su servizio di Maleh. Dall’altra parte Samardzic sfiora l’incrocio dei pali dalla media distanza. Passano 120 secondi e Fabbri all’inizio assegna calcio di rigore per l’intervento di Samardzic su Cancellieri ma dopo essere richiamato al Var decide di non concedere la massima punizione. Sottil inserisce Success per Lucca, attaccante per attaccante e successivamente Payero e Ferreira per Ebosele e Pereyra. Al 74’ mister Andreazzoli manda dentro Cambiaghi e Walukiewicz per Caputo e Ismajli. L’Empoli attacca, arrivando più volte ai confini dell’area di rigore dell’Udinese senza tuttavia trovare la giocata risolutiva. Continuano a premere gli azzurri: Cancellieri conclude a lato di pochissimo un traversone da destra. Concessi sei minuti di recupero. Al 95’ Cambiaghi, su assist di Gyasi, calcia a lato in diagonale. Peccato. Con la chiara volontà di andarla a vincere gli azzurri chiudono in avanti. Ma non basta: finisce 0-0, un punto per l’Empoli al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Un punto che sta decisamente stretto.

La palma del migliore della giornata, anche se le prestazioni sono tutte livellate sulla sufficienza, la vogliamo dare a Matteo Cancellieri. Si vede che è in fiducia è che sta benissimo fisicamente, prova a saltare l’uomo e spesso ci riesce. Sfiora il gol nel finale ma la sua partita è ottima anche in fase di non possesso, dove spesso ripiega bene per dar mano a Cacace. E’ tra quelli che più di tutti meriterebbe la gioia della segnatura, e siamo convinti che se resta in questo stato di forma sarà difficile togliergli la maglia da titolare. Dopo una gara così e così, Sebastiano Luperto torna a sfoderare una prestazione davvero maiuscola. Sicuramente di fronte non ci sono delle bocche di fuoco che fanno particolare paura, però è sempre puntuale in chiusura e sicuro in impostazione. Un muro dal quale le aragoste friulane non riescono mai a passare. Terzo gradino del podio per Marin. Il romeno nel primo tempo è un vero motorino e gioca ambedue le fasi in maniera ottima. Sfiora il gol con un bel tiro da fuori (sembra essere l’unico in squadra ad avere questa caratteristica) ed al riposto è il migliore dei ventidue in campo. Da mezzala si dimostra più lucido e più tranquillo. Come detto non ci sono da raccontare situazioni particolari. La squadra si è livellata tutta sulla sufficienza, senza particolari lodi ma, sicuramente, senza tirate d’orecchie. Andreazzoli la prepara bene, anche in quell’atteggiamento che rende l’Empoli più attendista nei primi venti minuti. Sui cambi stavolta ci sarebbe però qualcosa da dire. Oltre ad un ritardo temporale – i primi movimenti li vediamo al 74′ – non piace la scelta di mettere Gyasi per Baldanzi, togliendo un giocatore che può sempre rappresentare pericolosità, con un altro che fatica a tenere il pallone. Un cambio lo lascia addirittura inutilizzato, poteva non essere sbagliato vedere Shpendi tra le linee. Però il mister porta a casa un’altra prestazione positiva per quanto riguarda la sostanza. L’obiettivo minimo per questo primo ciclo di partite, forse, poteva essere questo. Adesso però serve che Andreazzoli faccia davvero sua la squadra, mettendo dentro quei concetti che hanno contraddistinto il suo calcio, dando più solidità all’attacco e cominciando a prendere punti, a fare l’arrosto… altrimenti saranno solo complimenti di fumo.