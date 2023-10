Campionato Primavera 1 TIM – Trofeo “G. Facchetti”

6a Giornata

Sabato 7 ottobre 2023 – ore 15.00

HELLAS VERONA

0 EMPOLI 0

HELLAS VERONA: 94 Toniolo 4 Dalla Riva (64′ Dentale) 5 Nwanege 7 Patanè (88′ Agbonifo) 10 D’Agostino (cap) 11 Diao Balde (88′ Vermasan) 19 De Battisti 25 Doucure 28 Corradi 77 Pavanati (82′ Szimionas) 80 Cisse



A disposizione: 1 Ravasio 8 Ventura 9 Dentale 17 Agbonifo 18 Szimionas 29 Minnocci 30 Valenti 37 Trevisan 42 Fagoni 83 Eyeh 98 Vermasan



Allenatore: Paolo SAMMARCO



EMPOLI: 40 Stubljar 16 Stassin (64′ Dragoner) 28 Indragoli (cap) 55 Mannelli 2 Gaj 37 Kaczmarski (58′ Vallarelli) 6 Bacci 27 Barsi 10 Sodero (58′ Nabian) 96 El Biache (46′ Barsotti) 9 Corona (84′ Ansah)



A disposizione: 1 Seghetti 3 Majdandzic 8 Stoyanov 11 Bocci 15 Falcusan 17 Ansah 29 Tosto 80 Vallarelli 87 Nabian 98 Dragoner 99 Barsotti



Allenatore: Alessandro BIRINDELLI

Arbitro: Sig. Bogdan Nicolae SFIRA (Pordenone)



Assistenti: 1° Ass. Sig. Andrea RIZZELLO (Casarano) – 2° Ass. Sig. Simone DELLA MEA (Udine)



AMMONITI: 31′ Stassin (E) – 44′ Mannelli (E) – 79′ Nwanege – 94′ Dragoner (E)



ESPULSI: Nessuno

1° Tempo

4′: volata di Barsi sulla sinistra, appoggia in area ad El Biache che manca il controllo

Sterile possesso palla dell’Hellas ma l’Empoli si fa vivo

10′: El Biache manca un controllo in area da un lancio delle retrovie

12′: il promo tiro verso la porta è dell’Hellas con Pavanati, alto

13′: Cisse va via sulla destra, palla a Balde contrastato da Stassin in area al momento della conclusione

16′: arriva anche la prima conclusione dell’Empoli, è di Corona che dal limite tenta un tiro, lento e palla presa male che finisce sul fondo

18′: lancio a perde di Kaczmarski

19′: Cisse rasoterra dal limite, sul fondo di poco

20′: grande fuga sulla destra di Mannelli che dal fondo appoggia a El Biache a due passi dalla porta , il tiro è ribattuto col corpo da Toniolo, una grande occasione

27′: Sodero entra in area, atterrato ma l’arbitro fa continuare, palla a Corona che spara al volo sul primo palo, respinge Toniolo

29′: Cisse controlla e spedisce un gran destro vicino all’incrocio dei pali

31′: Pavanati si infila centrale, steso da Stassin, giallo per l’empolese

34′: calcio d’angolo sprecato dall’Empoli, battuto male e con un inutile fallo in area scaligera

36′: follia di Stassi che di testa invece che liberare appoggia sui piedi di Balde, per fortuna l’azione veronese finisce nel nulla

37′: bello scambio Mannelli-El Biache-Mannelli che dal limite spara alto

Concesso 1′ di recupero

FINE del primo tempo sul risultato di 0 – 0

CAUSA PROBLEMI TECNICI SIAMO COSTTETTI A SOSPENDERE LA CRONACA DELLA PARTITA. DAREMO L’AGGIORNAMENTO FINALE SOLO DOPO IL TERMINE DELLA GARA

2° Tempo

56′ – Sodero batte una punizione dall’alto di destra ma è lunga e si perde sul fondo

64′ – Riprendiamo la cronaca, scusandoci. Il punteggio è sempre fermo sullo 0-0.

66′ – Punizione pericolosa per il Verona, un corner corto sulla destra. Il fallo è di Barsi. Calciata la punizione, ci arriva D’Agostino che non calcia bene e la palla finisce fuori.

69′ – Cross di Gaj da destra a cercare Corona, l’appoggio però è senza misura.

71′ – Pavanati va ne salta due, va al tiro dal limite con palla che esce di non molto sopra la traversa. Brivido per gli azzurri.

74′ – Azione insistita degli scaligeri dentro la nostra area, la palla arriva poi a Cissè che per fortuna spreca alzando la mira.

78′ – Altro pericolo per l’Empoli. Balde va via in contropiede sulla sinistra, entra in area e calcia: Stubljar bravo riesce a deviare in corner.

79′ – Ammonito Nwanege per fallo su Corona. Punizione interessante per noi. Palla scodellata da Barsotti per Nabian che tenta un tiro cross che viene deviato in calcio d’angolo. Dalla bandierina non esce niente di rilevante.

85′ – Si entra negli ultimi cinque minuti più recupero. Diversi errori in mezzo al campo da parte di entrambe le squadre.

86′ – Arriva un angolo gialloblù sul quale è bravo Stubljar a sventagliare con i pugni.

88′ – Nabian sale a sinistra, passaggio per Barsotti che è al limite, il tiro di quest’ultimo che esce sopra la traversa.

90′ – Saranno 4 i minuti di recupero.

91′ – Botta dai 30metri di Szimionas, bocca con sicurezza il nostro portiere.

92′ – Colpo di testa di Agbonifo che supera Stubljar e segna. Si alza la bandierina ed è tutto fermo. Netto il fuorigioco

94′ – Dragoner spende un giallo per fermare il contropiede di Dentale.

94′ – Termina il match sullo 0-0. Un Empoli che ha giocato bene in difesa, oggi è mancato qualcosa in fase di spinta. L’Empoli dopo sei gare va ad 11 punti ed in attesa del match della Lazio è terzo da solo.