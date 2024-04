Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti 2-0 dallo stadio di Bergamo:

CAPRILE: 6 Su quel rigore ci era quasi arrivato. Poteva, forse, fare qualcosa in più sul tiro di Lookman ma nel complesso il portiere azzurro ha fatto il suo dovere.

BERESZYNSKI: 5,5 Grande impegno ed in alcune circostanze ci mette la toppa. Lookman però lo fa letteralmente impazzire ed ha una grossa responsabilità sul secondo gol atalantino

WALUKIEWICZ: 6 Fin quando in campo aveva tenuto bene con un paio di bei recuperi

CACACE: 6 Entra con il giusto piglio, ma si trova a fronteggiare un avversario non semplice come Zappacosta.

LUPERTO: 6 Non il giocatore perfetto visto altre volte. Si becca un giallo molto discutibile, nonostante questo ci mette grinta ed anima. Alcune buoni interventi da ricordare.

GYASI: 5 Giocatore intoccabile, che a volte porta a casa la pagnotta ma, spesso, fa partite come questa. Tanti errori, poca precisione, una fase di non possesso approssimativa ed i nerazzurri ci vanno a nozze.

GRASSI: 6 Uno dei migliori degli azzurri. Nel primo tempo è bravo nel pressing e recupera dei preziosi palloni. Nella ripresa leggermente in calo ma non disdegna.

MARIN: 6 Rileva Grassi e non la fa rimpiangere. L’unico che riesca a creare geometrie vicino all’interessante e ad avere un po’ più di coraggio.

MALEH: 5,5 Tanta, troppo sofferenza e pochi, davvero pochi spunti. Anche in fase di non possesso, dove spesso si fa apprezzare, non è impeccabile.

CANCELLIERI: 5,5 Il tempo a disposizione non è molto ed alla fine porta a casa solo una ripartenza.

PEZZELLA: 5 Parte discretamente, poi quando scala dietro per il cambio di Walu, va in confusione; in questa il calcione che costa il rigore contro. Anche nella ripresa appare spesso in ritardo.

FAZZINI: 5,5 Non il giocatore visto contro il Napoli. Anche oggi avversari difficili in mezzo al campo, ma lui non ha quasi mai lo spunto giusto e si fatica a vedere.

KOVALENKO: 5,5 Ha una buona palla su un cross di Cambiaghi dove forse poteva fare meglio. Prende un giallo ingenuo

CAMBIAGHI: 5,5 Un tiro dal limite ed una palla tesa in mezzo per Kovalenko. In sintesi quello il secondo tempo di Niccolò. Nel primo si fatica a ricordarlo.

NIANG: 5 Sgomita un po’ all’inizio, poi si perde nel verde prato di Bergamo. Un voto al quale andrebbero messi due segni meno.

CAPUTO: 5 Il suo ingresso non produce niente di più di quanto prodotto da chi ha rilevato. Almeno tocca un buon pallone che vale una ripartenza.

MISTER NICOLA: 5,5 Gara, e non è la prima volta, impostata unicamente per provare a non far cadere il fortino e provare a prendere un punto. In genere, quando si va in campo cosi, la si perde. Atalanta più forte, e su questo non c’è discussione, ma la squadra doveva e poteva osare di più, soprattutto in un primo tempo dove i padroni di casa non sembravano cosi fluidi. Indubbio che senza quel rigore il piano, forse, poteva aver più successo, ma per trovare un pò di brio (brio non pericolosità) si è dovuto prendere il secondo. Gara da archiviare per pensare allo scontro, fondamentale, contro il Frosinone.