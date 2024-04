Queste le parole del tecnico azzurro, Davide Nicola, al termine della gara persa a Bergamo:

Mister una gara difficile, dove poteva essere ipotizzabile il risultato. Il mirino va già alla prossima…

” Le partite valgono tutte, anche questa per noi valeva. Devo dire che io sono soddisfatto, ho visto la squadra stanca proprio perchè abbiamo fatto una prestazione importante contro una squadra tosta sotto ogni punto di vista. Abbiamo creato anche le occasioni per fare qualche gol, sia nel primo che nel secondo tempo e non abbiamo mai rinunciato a giocare. Mi dispiace per il primo gol subito, è la seconda volta che mi capita di prendere un rigore contro con una palla che è destinata a spegnersi sul fondo, però lo accetto. Sono contento per quello che hanno fatto i ragazzi, è un ottimo banco di prova per la prossima dove avremo grande entusiasmo“

Un Empoli partito bene, cercando di limitare l’Atalanta e cercando spesso le fasce. Chiaro che non fosse facile ma l’Empoli dimostra di essere una squadra viva…

” Noi dobbiamo fare un percorso in cui i punti sono importanti, e per fare i punti ci sono due modi: o sperando soltanto di limitare l’avversario, oppure utilizzare un modo ed una mentalità che ti possa portare più consapevolezza, più coraggio, più proposizione. Noi stiamo cercando di fare entrambe le cose, ed io sono soddisfatto di questi ragazzi perchè ci stanno mettendo l’anima. Si va avanti, si entra nel bello, ci saranno altre partite importanti a partire da quella prossima. Fino alla fine sarà un campionato da lottare”

C’è rammarico nell’aver creato diverse potenziali azioni, ma con la mancanza di qualcosa nell’ultimo passaggio?

” La rivedrò con calma. La sensazione a caldo può essere questa, c’è anche da considerare la grande fisicità dei difensori dell’Atalanta. E’ chiaro che in allenamento non riesci a sviluppare quell’aggressività che poi ti ritrovi in campo contro questi avversari. In alcuni momenti sono stati bravi loro, in altri potevamo essere più determinanti noi. Abbiamo però giocato con coraggio, tutto è migliorabile e quindi anche se con dispiacere c’è consapevolezza rispetto all’avversario“

Che gara ti aspetti ora col Frosinone?

“Credo che ciò che ci siamo messi in testa di fare noi è molto importante, per potercela fare dobbiamo lavorare in campo, non dobbiamo esaltarci né deprimerci. In questo momento non c’è nulla di scontato, credo che sia importante rimanere concentrati, la prossima sarà importante perché troviamo un avversario che lotta per il nostro obiettivo, ora ci mettiamo sotto e si riparte“.