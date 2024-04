A T A L A N T A 2 E M P O L I 0

41′ Pasalic (R); 51′ Lookman

Al Gewiss Stadium di Bergamo gli azzurri escono sconfitti per 2-0 contro l’Atalanta. Decidono i gol di Pasalic sul rigore, nel primo tempo, e di Lookman nella ripresa. Una sfida difficile già sulla carta, una sfida nella quale l’Empoli non ha sfigurato, ma da dire che non si è vista però nemmeno quella grinta ammirata nelle ultime due in casa. Soprattutto nel primo tempo, con anche un Atalanta abbastanza impastata, la squadra ha badato unicamente a coprirsi senza mai dare la sensazione di provare il colpo. Un primo tempo che si stava quasi riuscendo a portare in fondo in parità, se non fosse poi arrivato il fallo di Pezzella che è costato un rigore contro, ed il vantaggio bergamasco. Nella ripresa è arrivato subito un bel gol di Lookman che ha indirizzato la partita e, forse, ha fatto sciogliere un po’ i nostri. Non avendo più niente da perdere, la squadra ha tirato fuori un briciolo di coraggio e si è fatta vedere ogni tanto dalle parti di Carnesecchi. Grandi pericoli, però non ne abbiamo provocati e sono stati semmai i nerazzurri ad avvicinarsi di più al terzo gol. Si poteva e si doveva osare però qualcosa in più, al netto dell’avversario visto che i punti sono sempre importanti. Un atteggiamento che, complessivamente, è mancato in tutte le ultime trasferte, ma un atteggiamento che dovrà essere perfetto domenica prossima in una partita che potrà valere tantissimo per la nostra salvezza. A quattro turni dalla fine ne abbiamo tre sotto, e siamo alla pari con Verona e con quel Frosinone che sarà prossimo avversario.

ATALANTA (3-4-2-1) : Carnesecchi; Djimsiti (56′ Kolasinac), Hien, Scalvini; Zappacosta, Pasalic, De Roon (56′ Ederson) , Ruggeri (56′ Hateboer); Miranchuk (72′ Koopmeiners), Lookman (84′ De Ketelaere); Tourè.

A Disp: Musso, Rossi, Bakker, Bonfanti, Adopo, Comi, Scamacca.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

EMPOLI (3-4-2-1) : Caprile; Bereszynski, Walukiewicz (24′ Cacace), Luperto; Gyasi, Grassi (61′ Marin), Maleh (74′ Cancellieri), Pezzella; Fazzini (61′ Kovalenko), Cambiaghi; Niang (61′ Caputo).

A Disp: Perisan, Seghetti, Goglichidze, Zurkowski, Bastoni, Shpendi, Destro.

Allenatore: Davide Nicola

ARBITRO: Sig. Fabbri di Ravenna. Assistenti: Peretti/Mondin. VAR: Doveri/Guida

AMMONITI: 23′ Luperto (E); 77′ Kovalenko (E); 81′ Scalvini (A)

LIVE MATCH

94′ – Atalanta-Empoli è storia con la sconfitta dei nostri che non avanzano in classifica. Primo tempo senza coraggio, qualcosa meglio dopo aver preso il secondo gol.

90′ – Saranno 4 i minuti di recupero

88′ – Sinistro velenoso di Cambiaghi dal vertice destro dell’area, la palla purtroppo esce.

84′ – Piattone di Pasalic al centro della nostra area, la palla si spegne fuori alla sinistra di Caprile

83′ – Girata di Pasalic dal limite dell’area: palla sopra la traversa.

82′ – Lookman trova dentro la nostra area Tourè, arriva poi la chiusura in angolo di Luperto. Calcia Lookman, la toglie Bereszynski.

81′ – Giallo a Scalvini per fallo su Cambiaghi.

80′ – Ripartenza azzurra con Caputo, palla a Marin che ci prova da fuori area ma per Carnesecchi è una facile parata.

79′ – Bereszynski chiude Kolasinac in angolo. Calcia Lookman, la toglie un giocatore nerezzurro involontariamente.

77′ – Ammonito Kovalenko che stende Lookman.

74′ – Empoli a trazione offensiva per provare a recuperare la gara.

74′ – Ultimo cambio per Nicola: Cancellieri per Maleh.

70′ – Cacace calcia una punizione da sinistra, blocca Carnesecchi.

69′ – Buona trama dei nostri: Cambiaghi scappa a sinistra, la mette dentro, arriva Kovalenko sul primo palo che va a colpire l’esterno della rete.

68′ – Calcia Marin, prova a liberare la squadra di casa, arriva poi Cambiaghi che prova un rasoterra sul quale si accartoccia Carnesecchi. Primo tiro nello specchio per noi.

67′ – Kovalenko guadagna una punizione ai 25metri, leggermente defilati sulla destra.

66′ – Miranchuk ci prova dal limite mettendola fuori alla destra di Caprile.

63′ – Hateboer la mette dentro, ci arriva di testa Miranchuk che è solo ma tocca debolmente. Blocca Caprile.

61′ – Cambi per l’Empoli: Marin per Grassi, Kovalenko per Fazzini e Caputo per Niang.

60′ – Sul secondo angolo consecutivo esce bene di pugno Caprile.

59′ – Lookman fa fuori Bereszynski, calcia e la mette ad un filo dal nostro pale. C’è stata deviazione e sarà angolo per la Dea. Palla messa dentro, ci arriva Hien che spara su Caprile. Ancora angolo.

55′ – Tiro cross di Cambiaghi da sinistra, Scalvini chiude in corner. Calcia Fazzini, la toglie Ruggeri, arriva poi la fiondata di Pezzella che la mette in curva.

53′ – Lookman pesca Pasalic al centro della nostra area, la tocca Bereszynski, la palla si impenna e Caprile la può recuperare.

51′ – Raddoppio dell’Atalanta con Lookman. Il nigeriano prende palla a centrocampo, scappa a Bereszynski, tira dal limite con palla sotto le gambe di Luperto e niente da fare per il portiere.

50′ – Lookman va via a sinistra, prova ad entrare in area, lo ostacola Luperto e Caprile la può far sua.

46′ – Scontro di testa tra Bereszynski e Tourè. Per fortuna si rialzano tutti e due.

2° Tempo

48′ – Finisce il primo tempo con gli azzurri sotto di uno. Empoli ben messo in campo che ha provato alcune buone ripartenze ma per ora non è arrivato nessun tiro in porta.

48′ – Grande pericolo. Tourè scappa, entra in area, poi la passa a Miranchuk che tira pianissimo da ottima posizione e Caprile la fa sua.

47′ – Bereszynski chiude Lookman in calcio d’angolo. Angolo battuto corto, cross di Ruggeri, la blocca in presa aerea Caprile.

46′ – Tiro cross di Cambiaghi da sinistra, la palla è bloccata da Carnesecchi.

45′ – Buona chiusura di Luperto, rischiando, su Tourè.

44′ – Angolo Atalanta trovato da Tourè. Libera la nostra difesa.

43′ – Miranchuk calcia dal limite colpendo in pieno Luperto.

41′ – Pasalic segna il rigore sul quale Caprile ci era arrivato toccando il pallone.

40′ – Rigore per l’Atalanta, per il fallo di Pezzella su Tourè.

39′ – Check per un contatto tra Pezzella e Tourè in area. L’arbitro va al monitor.

38′- Lookman da sinistra la mette dentro rasoterra, arriva Tourè che tocca con la punta e la palla esce.

37′ – Cambiaghi di tacco apre per Maleh, De Roon lo anticipa e toglie un tiro potenzialmente pericoloso al nostro giocatore.

35′ – Niang prova il tiro dentro l’area ma viene murato da un difensore nerazzurro.

33′ – Miranchuk la mette dentro da destra, prova la rovesciata Tourè ma non aggancia la sfera.

32′ – Grande ripartenza azzurra con Bereszynski, poi si entra nell’area avversaria ma Cacace pasticcia e Carnesecchi la fa sua.

29′ – Zappacosta guadagna un angolo per i suoi. Palla messa dentro, e per fortuna non ci arriva Hien.

27′ – Fazzini calcia una punizione da lontano, palla in area Dea, testa di Grassi ma pallone nettamente fuori.

25′ – Pezzella scala in difesa con Cacace a fare il quarto a sinistra.

25′ – Calcia la punizione Pasalic, di testa ci arriva Djimsiti che la mette sopra la traversa.

24′ – Cambio per gli azzurri: Cacace per Walukiewicz.

23′ – Ammonito Luperto che trattiene Miranchuk il quale gli era andato via. Punizione pericolosa per l’Atalanta ai 25metri.

21′ – Qualche problema per Walukiewicz, vedremo se dovrà uscire.

20′ – Miranchuk in verticale per Lookman dentro la nostra area, il nigeriano non ci arriva e la fa sua il portiere azzurro.

19′ – Palla lunga di Zappacosta per Tourè, legge bene Walu che agevola il recupero di Caprile.

15′ – Maleh scodella dai 40metri una palla in area avversaria, la spizzica Luperto di testa, palla fuori.

11′- Grassi ruba una bella palla, va poi al cross da destra cercando Niang ma l’ex Milan è lontano.

9′ – Crossi di Fazzini da sinistra, Niang ci arriva ma non indirizza e la palla esce.

7′ – Ottima chiusura di Bereszynski su Lookman che stava sparando a rete. Angolo Dea. La toglie Niang dalla bandierina

5′ – Grassi murato da Djimsiti al limite dell’area di rigore nerazzurra.

4′ – Botta di De Roon dal limite che si infrange su un nostro difensore, poi palla a Zappacosta che la rimette dentro, testa di Tourè con palla fuori senza grandi pensieri.

3′ – Cambiaghi da sinistra per Niang, ci arriva con la punta, la palla esce non di molto. Azzurri subito avanti senza paura.

2′ – Gyasi di tacco manda via Grassi che poi da destra la mette in mezzo ma non ci arriva nessuno.

1′ – Buona chiusura di Bereszynski su Tourè lungo l’out di destra azzurro.

0′ – Squadra che vince non si cambia, questo evidentemente il pensiero del biondo mister piemontese.

1° Tempo