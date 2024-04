Primavera 1 TIMVISON Trofeo Giacinto Facchetti

31a Giornata

Domenica 28 Aprile 2023 – ore 15.00

FROSINONE 2 EMPOLI 2

MARCATORI: 33′ Petta (F), 48 Corona (E), 61′ A. Romano (F), 73′ Vallarelli (E)

FROSINONE: 37 Palmisano, 2 Romano R., 7 Romano A.(80′ Amerighi), 13 Petta, 14 Vural(80′ Milazzo), 15 Zaknic, 16 Mogliano(90′ Ferizaj), 24 Selvini, 25 Cesari N.(80′ Cichero), 27 Boccia, 28 Luna (86′ Mezsargs)

A disposizione: 1 Romano T, 44 Lagonigro, 3 Stefanelli, 10 Milazzo, 17 Mezsargs, 18 Cichero, 22 Ferizaj, 30 Ioannou, 70 Aromatico, 96 Amerighi, 99 Antoci

ALL. Angelo Gregucci

EMPOLI: 13 Vertua, 2 Gaj(45′ Majdandzic), 6 Bacci(71′ Bacciardi), 9 Corona(89′ Stassin), 10 Sodero (26′ Cesari), 29 Tosto, 44 Bonassi, 71 Pauliuc(71′ Ansah), 80 Vallarelli, 87 Nabian, 96 El Biache

A disposizione: 75 Poggiolini, 3 Majdandzic, 4 Kurti, 7 Cesari, 15 Falcusan, 16 Stassin, 17 Ansah, 19 Mboumbou, 24 Bacciardi, 26 Tempre, 27 Fiorini

ALL. Alessandro Birindelli

ARBITRO: Domenico Castellone

Assistenti: Cesarano, Russo

Ammoniti: 63′ Boccia (F)

Espulsi:

-Empoli che mantiene il suo record di 0 sconfitte contro il Frosinone in gare ufficiali a livello Primavera e Ciociari che guadagnano un punto utile in chiave salvezza, con l’amaro in bocca di essere stati per due volte in vantaggio. Non un buon primo tempo da parte degli azzurri che si sono fatti vedere dalle parti del portiere esclusivamente per giocate individuali, soprattutto di Corona ed El Biache. Nel secondo tempo partita molto divertente e con occasioni da ambo i lati, peccato per il gol del 2-1 del Frosinone che arriva forse nel miglior momento dell’Empoli. Nonostante l’assenza di un obbiettivo da raggiungere e le tante assenze tra i titolari è mancata comunque quella cattiveria per mordere la partita nei minuti finale quando il Frosinone si è sbilanciato in avanti. Empoli che con questo pareggio sale a quota 38 punti e può prepararsi alla sfida di settimana prossima in casa contro il Sassuolo.

LIVE MATCH

PRIMO TEMPO

1′: Subito pericoloso il Frosinone con il lancio lungo per Luna

9′: Poche emozioni fin qui con le squadre che si studiano senza scoprirsi troppo

10′: Ottima serpentina di Nabian sul lato sinistro dell’area ma sbaglia poi lo scarico per il compagno

11′: Fuori misura il lancio di Corona a cercare lo scatto di Nabian

13′: Buono scambio sulla destra tra Nabian e EL Biache, palla che arriva poi a Sodero che scarta un avversario ma si allunga troppo il pallone

14′: Paratona di Vertua su Luna che aveva approfittato della disattenzione di Bacci per involarsi a rete

20′: Spunto sulla destra di El Biache che arriva al cross dal fondo e trova una deviazione dunque angolo

22′: Primo tiro nello specchio per l’Empoli con Corona che aggancia benissimo un cross di El Biache dalla destra ma il portiere respinge

23′: Ancora Corona con il tiro stavolta da fuori dopo un ottimo recupero palla di Sodero, tiro deviato in angolo da un difensore

26′: Costretto ad uscire dal campo Sodero per infortunio, al suo posto entra Cesari

28′: Grande occasione per Corona che da due passi non riesce a indirizzare bene di testa, conclusione bloccata dal portiere

31′: Spizzata di testa in avanti di Corona per lo scatto di Cesari che viene rimontato però dal difensore

33′: GOL DEL FROSINONE CON PETTA. Indecisione di Corona su un cross dalla sinistra e sulla palla vagante arriva per primo il difensore ciociaro.

36′: Ottimo momento del Frosinone che costringe l’Empoli nella propria metà campo

37′: Ci provano gli Azzurri con Nabian che lancia per Pauliuc ma non arriva sul pallone

40′: Occasionissima per il Frosinone dopo l’ottimo recupero di Romano la palla arriva a Boccia solo davanti al portiere ma non inquadra lo specchio

43′: Uscita bassa di Vertua fondamentale su Selvini che era scappato dietro la difesa

45′: Concessi due minuti di recupero

46′: Prova ad approfittare del rimpallo per scappare sulla fascia destra Cesari ma non riesce a servire Corona in area

47′: Finisce il primo tempo

SECONDO TEMPO

45‘: Inizia il secondo tempo. Nell’Empoli fuori Gaj dentro Majdandzic

46′: Che occasione per Nabian! il portoghese vince lo scontro fisico con un difensore poi si porta la palla sul sinistro ma il portiere si oppone al tiro

48′: RIGORE PER L’EMPOLI. Corona viene agganciato da Petta in area di rigore.

49′: GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL’EMPOLI CON CORONA. Dal dischetto non sbaglia il classe 2004 che spiazza il portiere per il pareggio azzurro

51′: Empoli che si spinge in avanti alla ricerca del gol del vantaggio ma il Frosinone ci crede ancora

53′: Prova Corona a chiudere il triangolo con Nabian ma non dose bene il passaggio

54′: Retropassaggio pericoloso del difensore del Frosinone con il portiere che chiude in extremis in angolo

58′: Intensità altissima ora della gara alla ricerca di una vittoria agognata da entrambe le squadre

60′: Grande apertura al volo di Corona per Cesari che non riesce a servire il compagno in area

61′: GOL DEL FROSINONE CON ROMANO. Tiro da fuori area di Sellìni deviato da Alessandro Romano che sigla il suo primo gol in campionato.

62′: Brutto fallo di Boccia su Cesari, ammonito

64′: Che occasione per Vallarelli ! Il numero 80 da pochi passi di testa non trova la porta

68′: El Biache va in slalom sulla destra e tenta la conclusione di collo ma non trova la porta

70′: Cambi nell’Empoli: Fuori Bacci dentro Bacciardi, fuori Pauliuc dentro Ansah

72′: Opportunità per il 3-1 Frosinone con romano che non trova la porta col suo destro a incrociare

73′: GOOOOOOOOOOOOOOL DI VALLARELLI. Su calcio di punizione dalla destra schema per liberare il tiro di Corona da cui scaturisce una mischia e ne esce vincitore il centrocampista toscano per il 2-2

76′: Sul cross dalla sinistra Luna bravo Vertua ad uscire e a bloccare in due tempi il pallone

78′: Chiuso in extremis Nabian da Cesari dopo l’ottima giocata dell’87 che aveva scambiato al limite con Corona

79′: Conclusione al volo dal limite di Ansah che non inquadra il bersaglio

82′: Occasionissima per Ansah lanciato in solitaria da Corona ma il portiere dice di no

86′: Fuori Luna dento Mezsargs nel Frosinone

89′: Squadre ora un po’ stanche e che si affidano alle giocate dei propri singoli

89′: Cavalcata di Majdandzic sulla sinistra che serve Cesari al centro che prova il tiro al volo però fuori misura.

90′: Concessi 5 minuti di recupero

92′: Ottima chiusura di Tosto sull’inserimento Mezsargs

94′: Empoli che ora ci prova coi lanci lunghi per i suoi velocisti ma lo fa con poca precisione

95′: Partita che finisce dunque 2-2 tra Frosinone ed Empoli.