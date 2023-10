Riprende oggi stesso il lavoro degli azzurri con il classico scarico del giorno dopo. La squadra osserverà domani la giornata di riposo e poi, da giovedi, si inizierà a preparare la prossima sfida. All’orizzonte un match tutt’altro che semplice, anche se con il Frosinone torna quell’obbligo di fare punti se vogliamo ambiare alla salvezza. La settimana dovrebbe restituire con certezza Tommaso Baldanzi, giocatore che ieri (anche se poi è sempre facile parlare dopo) sembra essere mancato per il tipo di partita che è stata. E quella di ieri è stata una gara che ci ha fatto tornare prepotentemente con i piedi per terra. Chiaro che nessuno aveva messo in tasca la salvezza per la vittoria di Firenze, ma in quella gara si erano viste cose davvero importanti, ancor prima del risultato che ci ha fatto (anche adesso) felicissimi. Con l’Atalanta, che rispetto alla Fiorentina ha anche qualcosa in più, si andava ricercando la continuità prestazionale, mentale, di atteggiamento, di interpretazione. Se da una parte non c’è tanto da recriminare per una sconfitta che ci può stare, che si può preventivare nel classico ruolino di inizio stagione, c’è però anche da dire che l’Empoli non ha offerto in toto quello che ci aspettavamo in proposizione. La differenza tra le due squadre è stata netta, ed il passivo poteva essere ben peggiore. Si, in mezzo alla gara c’è un episodio molto dubbio per un contatto su Cambiaghi in area. Poteva essere rigore, potevamo far gol e magari riprendere un po’ di autostima. Resta però la sensazione di cui sopra, ovvero di due squadre che fanno due campionati diversi. Tra le dieci squadre viste fin qui, l’Atalanta è sicuramente quella che ha espresso il calcio migliore in termini di gioco, di tattica, di movenze con e senza il pallone. Soprattutto a centrocampo si è vista la vera differenza, lì siamo andati a perdere tutte le battaglie, lì siamo andati a perdere la partita. Poi c’è da aggiungere che la fase difensiva vista ieri non è stata esemplare come nelle ultime uscite. Anche nei singoli si sono palesate alcune incertezze che ci hanno colto un po’ di sorpresa, e che inevitabilmente sono andate ad inficiare sull’esito della gara. Su tutti, poi ne parleremo anche dopo, Luperto e Berisha, con il portiere ad avere le sue responsabilità sui gol presi. Sempre fermo restando il divario con l’avversario, che ieri facendo la sua onesta partita ci ha battuto agevolmente, c’è da fare una considerazione in merito al fatto che l’Empoli per fare risultato debba andare in vantaggio. Infatti le due vittorie sono arrivate senza prendere gol, ed ogni volta in cui ci siamo trovati a subire il vantaggio avversario – questo lo dice la storia della stagione fin qui – non siamo mai riusciti nemmeno a rimettere il pallone in porta. E’ stata la peggior prova da quando è tornato Andreazzoli. Mister non fortunato in quella che crediamo sia davvero un’eccezione sotto la sua gestione, ovvero il fatto di rimandare in campo lo stesso identico undici visto nella gara precedente. Vero che i cambi arrivano quando gli orobici abbassano i giri del loro motore, ma chi è entrato ha fatto vedere sicuramente più dinamismo e voglia di chi è uscito; sempre col senno di poi si poteva ragionare diversamente, anche se a fine gara il tecnico sottolinea che avrebbe fatto le stesse identiche scelte. Quello che però ieri crediamo possa essere imputabile al mister di Massa è che durante la gara non è mai riuscito a dare un cambio tattico per provare, quanto meno, a confondere una squadra che sembrava sapere troppo bene compre prenderci. Nel dopo gara della partita con la Fiorentina, ad Italiano hanno chiesto se la Fiorentina fosse rimasta a Napoli, vista la bella prova che avevano espresso in quel contesto contro la pessima prova fatta con noi. Ecco, la sensazione generale è che l’Empoli sia rimasto a Firenze, al netto della freddezza esternata da Andreazzoli subito dopo aver vinto il derby. La gara di ieri doveva essere un’opportunità per dimostrare subito che quello non fosse un episodio, ma il vero spartiacque della stagione. E, sia chiaro, non serviva battere l’Atalanta per dimostrarlo, ma mettere qualcosa in più in termini di interpretazione, si. Quello che però questa squadra ha imparato e ci ha fatto vedere, è che sa rialzarsi subito. Se la partita con i bergamaschi potrà andare agli archivi senza grossi patemi, questo non lo potrà fare la gara di lunedi prossimo. A proposito, si gioca ancora di lunedi, una vera offesa a tutti i tifosi azzurri.

Mister Andreazzoli conferma in blocco lo stesso undici che ha superato la Fiorentina, mantenendo il 4-3-2-1 come assetto tattico. Atalanta con il 3-4-1-2: a supporto di Scamacca e Lookman c’è Koopmeiners. La gara, di per sé complessa visto il livello dell’avversario, si mette sin da subito in salita per l’Empoli. Al minuto cinque, infatti, Scamacca fa centro da pochi passi superando Berisha con un colpo di tacco. Atalanta avanti e alla ricerca della seconda rete. Al 17’ Scamacca calcia da fuori area, palla che sbatte sulla base del palo. Di nuovo Atalanta: conclusione violenta di Ruggeri con il mancino, attento Berisha a respingere. L’Atalanta cerca soprattutto di sfruttare il campo in ampiezza con le avanzate di Ruggeri e Hateboer. L’Empoli prova a reagire con un tiro di Marin dalla distanza senza esito. Ma al 29’ si materializza il raddoppio dell’Atalanta. Scamacca per Koopmeiners: sinistro violento sul quale Berisha non può nulla. Gli azzurri cercano di rendersi pericolosi con un destro di Grassi che termina alto sopra la traversa. Si chiude così il primo tempo. Dentro Toloi per Scalvini ad inizio ripresa. Empoli in avanti con un traversone basso di Cancellieri sul quale non arriva nessuno. Dall’altra parte, al 50′ Scamacca segna ancora dopo un recupero in zona offensiva dell’Atlanta. L’Empoli avrebbe l’opportunità di accorciare lo svantaggio al minuto 60 quando Cambiaghi se ne va in campo aperto sulla corsia di destra, si accentra ed entra in area: destro potente ma centrale, Musso si oppone. 120 secondi dopo Scamacca centra la traversa con un gran destro a girare. Dentro Ismajli e Gyasi al posto di Walukiewicz e Cambiaghi. Mister Andreazzoli inserisce anche Maldini e Fazzini. E propio Jacopo va vicino al gol: minuto 80, iniziativa di Maldini, tocco per Gyasi che serve Fazzini, destro sporcato in corner da una grande parata di Musso. Sul finire di gara c’è tempo per una conclusione di Maldini che non trova la porta. Buono comunque l’impatto di Daniel sulla gara. Concessi quattro di recupero che scorrono via. Vince con pieno merito l’Atalanta.

Guardando alle prove dei singoli va da se che ieri di eccellenze non ce ne sono. Si fa fatica onestamente a trovare una prestazione che possa essere piaciuta in pieno. Come detto precedentemente, sono andati bene i ragazzi che sono subentrati nella parte finale del match, facendo vedere sicuramente quel qualcosa in più di chi è uscito. Non sarebbe però giusto andare a premiare chi ha giocato soltanto venti minuti e con un’Atalanta che ormai aveva messo in cassaforte la vittoria. Allora, provando a scremare, crediamo che si possa dare a Maleh la palma del migliore di giornata. Vero che la sua partita è macchiata dal giallo preso superficialmente per proteste (sarà squalificato a Frosinone) e dalla quella palla sanguinolente che sbaglia in occasione del terzo gol. L’italo-marocchino è però quello che più di tutti ci crede, riuscendo in diverse giocate. Sotto di lui, su quel che avanza del podio, adiamo a mettere i vari Fazzini-Maldini-Gyasi-Ismajli. Sempre volendo risottolineare la qualità maggiore degli avversari, c’è invece da registrare come alcuni abbiano fatto un passo indietro rispetto alla bella prova precedente. Su tutti quel Cambiaghi che tanto avevamo osannato dopo il derby, certi che da li lo avremmo rivisto per come lo ricordavamo. I centrali difensivi hanno fatto errori grossolani che davvero difficilmente abbiamo visto in stagione, si prende come giornata no ma lo si deve evidenziare. Stessa cosa per un Berisha che è apparso molto incerto sia nelle occasioni dei tre gol, sia nelle uscite. In generale ci ripetiamo esprimendo il concetto che qualcosa in più ce lo aspettavamo. Mister Andreazzoli scegli di rimettere in campo lo stesso identico undici di Firenze, e sulla carta ci stava come anche da noi detto in presentazione. Purtroppo però la scelta non paga. I correttivi dalla panchina arrivano forse in maniera tardiva, ma dalla panchina non arriva mai una sterzata tattica. La squadra prova a giocare come a Firenze, cercando quell’ampiezza che aveva saputo far male. I bergamaschi però sono bravi ad annullarci sistematicamente e col senno di poi andava preparata in altra maniera.