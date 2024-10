Riprenderà già oggi il lavoro degli azzurri visto che mercoledi sera (ore 18:30) si torna in campo e l’avversaria sarà l’Inter. Da capire le condizioni di Esposito, ieri assente a Parma, ma anche quelle di Viti, Ismajli e Grassi che hanno giocato stringendo i denti. Non è da escludere che contro i nerazzurri possano arrivare alcune scelte diverse rispetto all’undici più titolare. Quella con i nerazzurri è la classica partita in cui, alla fine, tutto è di guadagnato. Ed in questo il punto riportato dall’Emilia ha la sua non poca importanza. A Parma l’Empoli ha fatto vedere buone cose, soprattutto nella prima frazione, ma ha anche altalenato non poco in un secondo tempo dove è mancato ritmo e lucidità. Analisi che ha ben sviluppato Roberto D’Aversa a fine gara, non sottraendosi alla disamina di quel secondo tempo che ha lasciato quasi sorpreso il tecnico per come sia stato diametralmente opposto al primo. “Chiederò il perché di questo alla ripresa”, parole che se anche detto senza rabbia, fanno capire che qualcosa non ha funzionato. Soprattutto nei meccanismi mentali. Il punto portato a casa, lo vogliamo evidenziare da subito, è tutto meritato. La classica partita dai due volti, in cui nessuno può realmente lamentarsi del risultato finale. E non lo fanno di certo i parmensi che, nel loro dopo gara, parlano di punto guadagnato e d’oro. Noi però dobbiamo dirci che un po’ di fortuna c’è stata, perché se Bonny quel rigore lo avesse segnato avremmo sicuramente parlato di una partita beffarda e – molto probabilmente – della terza sconfitta consecutiva. Un po’ di fortuna c’era stata anche nel finale del primo tempo, quando sempre la traversa aveva detto no ad un tiro dell’ex Cancellieri. Servono però anche queste gare, queste prestazioni di minor continuità e con qualche affanno, ed il fatto di non averla poi persa deve essere sinonimo di positività. Quello che va sottolineato è come, ancora una volta, dalla panchina non sia arrivata una marcia in più, lasciando l’inerzia della partita nella stessa direzione. Cosa che invece va raccontata in maniera inversa per gli avversari. Oltretutto, sempre con il facile senno di poi, i cambi sono apparsi anche tardivi da un punto di vista cronologico. La squadra, salvo eccezione per la scelerata azione che porta al rigore del Parma, ha fatto la sua solita buona prova in difesa. Qualche piccolo errore nelle letture ma, niente che non possa starci in novanta minuti. Poi, chiaro, le due traverse ed un paio di interventi di Vasquez fanno parte del gioco. Continua a convincere poco Solbakken, che ieri è stata scelta quasi obbligata visto il forfait di Esposito, e sicuramente un mezzo passo indietro lo ha fatto Anjorin; in questo caso vanno dati anche dei meriti a Bernabè. La delusione però è rappresentata da Pellegri che è apparsa davvero fuori dal contesto. Poi, guardando al resto della squadra, va ribadito quel concetto di due tempi giocati in maniera diversa. Emblematiche le prestazioni di Fazzini e Pezzella che, se nella prima frazione sono quasi illuminanti, nella seconda sono maggiormente nascoste. Buona la prova di Grassi, e si vede che la squadra perde qualcosa quando il capitano esce. Con un po’ di esperienza in più, rifacendoci sempre alle parole di D’Aversa nel finale di gara, ci sarebbe potuta essere una gestione migliore della partita, magari concretizzando di più in quel bel primo tempo e gestendo meglio alcune scelte in quella più difficile ripresa. Questo però è un aspetto che non deve preoccupare, anzi, al contrario è sinonimo di una crescita che la squadra ancora può fare e che, quindi, porta a serenità. Cosi come sereno è il momento generale, con undici punti in nove gare. Adesso, nel poco tempo a disposizione c’è da rivedere alcune cose, parlarne, e poi preparare una sfida difficilissima ma che potrebbe regalare grandi soddisfazioni.

Azzurri in campo con il solito 3-4-2-1 e con una formazione già annunciata alla vigilia. Solbakken va a rilevare l’infortunato dell’ultimo minuto, Esposito. Ritmi gradevoli nella prima parte di gara, con un Fazzini particolarmente ispirato: dopo aver fatto ammonire Delprato, sua la prima conclusione dell’incontro al 24′ con Suzuki a bloccare senza grossi affanni. Al 35′ la rete del vantaggio dell’Empoli: Colombo prende alle spalle di Delprato, già ammonito, e poi serve Gyasi che a sua volta appoggia per Fazzini il cui tiro viene deviato in rete da Coulibaly. Gol buono anche dopo la revisione del VAR. L’ultimo sussulto del primo tempo è del Parma, che al 43′ colpisce la traversa con un sinistro a giro dell’ex Cancellieri dal limite dell’area. Squadre al riposo con gli azzurri in vantaggio. Nella ripresa il Parma torna in campo con una novità: Charpentier prende il posto di Man. Subito un tiro dell’Empoli con Colombo che lavora un ottimo pallone per Anjorin, la conclusione però è fuori dallo specchio. Al 55′ doppio cambio per il Parma: dentro Keita e Almqvist per Hernani e Cancellieri. Un paio di minuti più tardi tentativo dalla distanza di Bonny deviato in corner da Vásquez. Ancora decisivo il colombiano, stavolta con un grande riflesso sulla punizione mancina calciata dai 25 metri da Bernabé al 63′. Proteste dei toscani al 67′ per un’uscita non proprio ortodossa di Suzuki su Colombo, ma La Penna non ravvisa scorrettezze. Doppia sostituzione per l’allenatore dell’Empoli al 69′: fuori Anjorin e Colombo, dentro Henderson e Pellegri. Dieci minuti più tardi altro doppio cambio per l’Empoli: dentro Maleh e Haas per Grassi e Fazzini, e pari del Parma con un destro di Charpentier su assist di Valeri. Partita che rischia di cambiare all’82’: Charpentier imbuca per Almqvist, Vásquez all’ingresso in area di rigore lo stende causando il calcio di rigore e si becca il giallo. Dal dischetto va Bonny che però fallisce la trasformazione calciando sulla traversa il pallone del potenziale 2-1. All’84’ altri cambi: escono proprio Bonny e Bernabé, sostituiti da Bernabé e Mihaila. Nell’Empoli dentro anche Ekong per Solbakken all’88’. Altra grande opportunità per Charpentier ma la palla non entra e la gara finisce con un giusto 1-1.