Rirenderà oggi il lavoro della squadra, all’indomani della gara giocata con la Fiorentina, e sarà il classico lavoro di scarico. Non ci saranno pause nel corso di questa settimana, si andrà dritti verso la prossima sfida di campionato, quella che si giocherà sabato al “Mapei Stadium” contro il Sassuolo. E quella con i neroverdi diventa un’altra sfida strategica, ed importante, in questa lotta salvezza. Vedremo se la settimana restituirà al tecnico Nicola almeno uno tra Caputo ed Ebuehi, ovvero i due giocatori ancora ai box. Saranno da capire anche le condizioni di Grassi, ieri uscito per infortunio nel corso del primo tempo. Chi invece non sarà del match, è Gyasi. L’ex Spezia, in virtù del cartellino giallo preso ieri, andrà incontro a squalifica. Se dovessimo ripartire con il 3-4-2-1, potrebbe non essere da escludere la sostituzione con Bereszynski. La domanda sul modulo è legittima, visto lo “switch” adoperato ieri da Nicola nel corso del secondo tempo, passando ad un 4-3-3 che ha dato maggiori soluzioni offensive. Ovviamente questo è stato applicato alla gara di ieri, vedremo se le caratteristiche del Sassuolo porteranno da questa parte o meno.

Quella del cambio modulo, tornando alla gara di ieri con la Fiorentina, è stata sicuramente la mossa “vincente”, visto che fin lì la squadra aveva faticato non poco a muovere il pallone, portando poca pericolosità se non per un paio di uscite solitarie. Più in generale, la lettura della partita è stata davvero perfetta. Nicola, oltre a quello del modulo, ha apportato alcuni correttivi che, anche negli uomini, hanno trovato benefici e molteplicità di soluzioni. E guardandola anche più in generale, la gara di ieri è stata un pizzico più divertente proprio nel secondo tempo, dopo che il primo (vale per tutte e due le squadre) ha mostrato tanta imprecisione, scarsezza di idee e, zero emozioni. Si, vero, in quel primo tempo è arrivato il gol della Fiorentina, un gol che è davvero parso un fulmine a ciel sereno, un gol arrivato anche grazie alla complicità di un ritardo nel cambio di Grassi. L’Empoli infatti, in maniera molto ingenua (poi Nicola ci può raccontare di tempi tecnici quanto vuole), ha permesso alla Fiorentina una ripartenza con l’uomo in più, tra l’altro mancando per noi il filtro di centrocampo. Poi in quella specifica azione sono arrivate anche una veronica incomprensibile di Cacace ed una non totale perfezione del portiere. Tiro angolato, quello di Beltran, ma dalla tribuna non parso cosi impossibile. Ma, come detto, è stato un lampo in mezzo al niente. Nella ripresa, la crescita dell’Empoli ha imposto anche alla Fiorentina di dover provare ad alzare un po’ il ritmo, ed il pareggio ha spaventato non poco gli avversari che, forse, credevano di averla già in tasca. Alla fine, per quanto osservato, per quanto raccontano anche i numeri complessivi, quello del pareggio è sicuramente il risultato più giusto. Un risultato importante per quanto ci riguarda. Prosegue la striscia positiva, che vede ancora imbattuto “mister miracolo”, e le distanze dalla terzultima rimangono invariate. Semmai, davanti a noi, si accorcia ancora di più la classifica. Con il senno di poi, crediamo sia legittimo portarci dietro qualche rimpianto dalla gara di ieri. La sensazione è che con un pò di cattiverie in più, con un po’ più di precisione sotto porta, ieri avremmo potuto regalarci la più grande delle soddisfazioni. A voler fare i pignoli, nella gara di ieri è mancata quell’intensità vista nelle ultime uscite. Soprattutto l’approccio è stato molto leggero e condito da troppi, troppi errori. E non certo per la forza dell’avversario; alzi la mano chi ha visto ieri una Fiorentina trascendentale. La chiamata sotto il settore ospiti da parte dei supporters viola, certifica il come la Fiorentina abbia fatto complessivamente una gara molto scialba. Per questo, ma sempre con il senno di poi, resta un filo di amaro in bocca per quello che ieri, oggettivamente, poteva essere. Questo non vuol certo togliere niente alla bontà del cammino che la squadra sta facendo, ma sappiamo bene quanto ogni singolo punto possa fare la differenza di qui alla fine, e dire che ieri (forse) ne abbiamo lasciati due, non è sbagliato. Questo da anche lustro alla possibilità ulteriore di crescita della squadra. Tra l’altro, a margine, raccontiamo anche di un primo record scritto da Nicola: nessun allenatore azzurro, in serie A, era mai rimasto imbattuto nelle sue prime cinque partite consecutive. Da evidenziare ancora l’ottimo lavoro della difesa, più in generale il come la squadra applica la fase di non possesso. Una difesa che si conferma una certezza, con qualsiasi modulo si vada a giocare. Non prendere tanti gol (solo tre sotto Nicola in cinque gare) per chi si deve salvare è manna. Quel che più di tutto conta, è che la mano dell’allenatore la si vede molto bene. La squadra non si scompone di fronte alle difficoltà ed a disposizione adesso c’è anche una batteria di giocatori che possono cambiare la gara dalla panchina. E’ ancora lunga, è tutt’altro che fatta, ma le speranze sono ben alte e forti.

Gli azzurri battezzano la gara con l’ormai consolidato 3-4-2-1, senza sorprese anche a livello di interpreti, ad inizio ripresa con la squadra sotto di un gol Nicola è passato al 4-3-3, inserendo Niang al posto di un evanescente Cerri e un altro attaccante di gamba come Cancellieri. In difesa Ismajli si è allargato a destra, mentre in mezzo è arretrato Zurkowski nel ruolo di mezzala. Mossa che ha consentito agli azzurri di essere più sciolti in fase di impostazione (diversi comunque gli errori), soprattutto con la catena di sinistra Luperto-Cacace-Maleh-Cambiaghi, che resta quella più capace di arrivare con una certa facilità sul fondo. Era successo due volte anche nella prima frazione con Cambiaghi, ma l’attaccante azzurro ha poi sbagliato l’ultimo passaggio. Uniche due ripartenze di rilievo in un primo tempo giocato meglio dalla squadra di Italiano, pur sempre senza fare nulla di trascendentale, tanto che Caprile non è praticamente mai impegnato oltre al gol. Rete viola che è un mix di qualità e malizia di Nico Gonzalez e Beltran e un po’ di ingenuità da parte degli uomini di Nicola. Con Grassi fuori per infortunio e senza che ancora la panchina abbia effettuato il cambio, infatti, il fantasista argentino riceve palla proprio nella zona rimasta scoperta dall’assenza di Grassi e pesca in area il compagno, bravo ad eludere la marcatura (troppo leggera) di Cacace e a infilare Caprile con un preciso diagonale all’angolino. ai mesi scorsi, però, l’Empoli adesso sa affrontare i momenti di difficoltà, rimane mentalmente in partita ed è consapevole di poter riprendere il risultato in qualsiasi momento: è successo a Torino con la Juve, sabato scorso a Salerno e anche ieri contro la Fiorentina. L’inizio di ripresa dei nostri è da squadra che sa quello che vuole e sa molto bene come fare per averlo. Non per niente il nuovo entrato Cancellieri prima si divora il gol del pari, servito da Cambiaghi al termine di un rapido capovolgimento di fronte, e poi si procura il rigore al termine di un’altra grande accelerazione in contropiede. Come con la Salernitana prova di nuovo a batterlo, ma anche stavolta Nicola indica Niang, che si conferma glaciale dal dischetto. Primo gol per lui anche al Castellani-Computer Gross Arena. Nessun azzurro finora era riuscito a segnare nelle prime due gare di esordio. Adesso arrivano in sequenza due gare da non fallire (a Sassuolo sabato prossimo e col Cagliari in casa il 3 marzo) ed in queste potrebbe arrivare il vero indirizzo della stagione.