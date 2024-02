Si è giocata la 25a giornata di Serie A che si è aperta venerdì con la vittoria del Torino sul Lecce e dell’Inter sulla Salernitana. Il Toro torna a sperare nella zona Europa mentre il Lecce, dopo gli ultimi risultati negativi, si deve guardare alle spalle. Impressionante la vittoria dell’Inter con un risultato che poteva essere molto più largo nel punteggio per le tante occasione fallite dalla squadra di Inzaghi. Esordio da incubo per Liverani sulla panchina di una Salernitana sempre più in crisi. Nelle gare del sabato il Napoli si salva ancora al 90′ con Ngonge ma esce tra i fischi del Maradona per la brutta prova offerta contro il Genoa mentre è pari anche a Verona tra il Verona e la Juve con la squadra bianconera che si conferma in crisi con due punti ottenuti nelle ultime quattro partite. Il Verona si conferma squadra interessante con alcuni giocatori arrivati a gennaio che si stanno rivelando di ottima qualità. L’Atalanta continua nel suo momento magico e rifila un netto 3-0 a un Sassuolo sempre più inguaiato nella lotta salvezza e con l’allenatore Dionisi a forte rischio esonero. Nelle gare della domenica ennesima grande impresa del Bologna che espugna anche l’Olimpico battendo la Lazio in rimonta e agganciando nuovamente l’Atalanta al quarto posto. Pari nel derby tra Empoli e Fiorentina e nella sfida salvezza di Udine. La Roma, con Baldanzi dal 1′, vince nettamente a Frosinone anche se nel primo tempo la squadra di Di Francesco ha fatto soffrire molto i giallorossi sfiorando più volte la rete del vantaggio. Nel posticipo impresa del Monza che batte il Milan con il tecnico rossonero Pioli sotto accusa per le scelte iniziali di formazione con l’esclusione dei titolari Pulisic, Leao e Giroud. Sotto di due reti e in 10 per l’espulsione di Jovic, il Milan fa entrare i titolari e segna addirittura 2 gol per poi subire le altre due reti al 90’e al 95′ che fanno esultare la squadra di Palladino.

Questi i risultati e la classifica:

TORINO-LECCE 2-0

INTER-SALERNITANA 4-0

NAPOLI-GENOA 1-1

VERONA-JUVENTUS 2-2

ATALANTA-SASSUOLO 3-0

LAZIO-BOLOGNA 1-2

EMPOLI-FIORENTINA 1-1

UDINESE-CAGLIARI 1-1

FROSINONE-ROMA 0-3

MONZA-MILAN 4-2