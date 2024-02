Riprenderà domani il lavoro degli azzurri. Si guarda ad una partita molto particolare, una di quella che vanno oltre il concetto di punti e classifica. Al Castellani, domenica alle 15:00, arriverà la Fiorentina. Per l’Empoli ci potrebbe essere la grande opportunità di fare due su due, impresa mai riuscita contro i viola. Andando oltre il contesto campanilistico, per la squadra di Nicola sarà un ulteriore banco di prova dopo questo “avvio” davvero incredibile. Il tecnico piemontese recupererà Walukiewicz, che ha scontato il suo turno di squalifica, ed il polacco si andrà a mettere al centro del trio difensivo.

Sono invece da capire le condizioni di Caputo e Marin. Per Ebuehi invece sappiamo che non arrivato ancora il momento del ritorno in gruppo. All’arco azzurro torna a disposizione (già in panchina a Salerno) anche Bastoni. E proprio parlando di freschi rientranti, attenzione a Pezzella che in settimana si gioca in maniera aperta il posto. Considerato che non ci aspettiamo la panchina per Gyasi, da capire se Pezzella si gioca il posto con Cacace o – virtualmente – con Bereszynski. Ovviamente seguiremo con attenzione la settimana di lavoro, non ci attendiamo però particolari novità.

Ricordiamo che Maleh, con l’ennesimo cartellino giallo preso, torna in diffida cosi come Grassi, Fazzini e Gyasi.