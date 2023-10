Riprenderà nel pomeriggio di oggi la preparazione degli azzurri in vista del prossimo impegno di campionato. Smaltita la sbornia per la vittoria del derby, la squadra di Andreazzoli guarda adesso ad un altro confronto tutt’altro che semplice. All’orizzonte infatti c’è l’Atalanta di Gasperini, squadra che punta apertamente ad un posto nell’Europa che conta di più. Alla ripresa saranno da verificare le condizioni di Kovalenko e Shpendi, i due giocatori non erano presenti a Firenze per via di alcuni problemi fisici. Anche Ismajli sarà da monitorare per comprendere se potrà tornare in gruppo o meno. Settimana di lavoro che servirà a Baldanzi per ritrovare la piena forma e ritrovare anche la maglia da titolare che, almeno questa la sensazione, non dovrebbe sfuggire contro gli orobici. Settimana importante anche per Daniel Maldini che a Firenze lo si è visto finalmente con il resto della squadra.

Se nella passata gestione Andreazzoli ci aveva abituato a molteplici cambi, nell’undici titolare di gara in gara, il sentore è che stavolta il tecnico di Massa abbia individuato un undici base al quale apportare quel minimo di variazioni. Al netto di eventuali indisponibilità, non sarebbe nemmeno da sorprenderci più di tanto se contro l’Atalanta dovesse partire lo stesso undici che ha dato il via alla gara di lunedi. Come detto ci attendiamo Baldanzi che potrebbe rilevare Cancellieri, ma per il resto potrebbe essere “carta carbone”. Indubbio che ci si attendono i soliti ballottaggi tra Ebuehi e Bereszynski in difesa, e tra Grassi e Ranocchia in media. Sul modulo crediamo non ci sia niente da dire, questo 4-3-2-1 (che poi davanti a volte diventa a tre puro) sembra essere stata la soluzione più azzeccata. La squadra da questa settimana torna ad allenarsi al Sussidiario. Le sedute saranno a porte aperte oggi e domani, mentre sabato e domenica porte chiuse.