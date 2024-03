Riprenderà domani, martedi 26 marzo, il lavoro degli azzurri in vista della ripresa del campionato. Gli azzurri saranno di scena, nel giorno di pasquetta, a San Siro contro l’Inter. Settimana importante nella quale si spera di recuperare alcuni elementi che sono rimasti ai box nelle ultime settimane, con Grassi e Ismajli su tutti. Ovviamente non c’è niente da fare per Ebuehi. A disposizione di Nicola ci sarà anche Fazzini che ha scontato il turno di squalifica ma, di contro, mancherà per lo stesso motivo, Maleh.

Va da se che la gara contro l’Inter è la più difficile possibile, sarà comunque un’occasione di crescita in vista del rush finale, con la speranza di un miracolo che possa far tornare a muovere la classifica. Parlando di giocatori, potrebbe essere arrivato anche il momento di Caputo, che adesso sembra star bene e poter partire dall’inizio.

Sarà da capire anche a livello tattico che linea si vorrà seguire, nelle ultime settimane la squadra sembra aver dato il meglio mettendosi dietro a quattro.