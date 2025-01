Si torna in campo domani, al Castellani, per una sfida tutt’altro che semplice contro un ritrovato Bologna. Vediamo le ultime.

In casa azzurra si dovrebbe andare avanti con il 3-4-2-1. I dubbi sono tutti dalla cintola in su, la difesa dovrebbe essere confermata in toto con i soliti tre elementi. Gyasi e Pezzella agiranno sulle fasce e ci attendiamo Grassi, da capire però se l’altra pedina centrale sarà Maleh o Henderson. Si rivedrà Esposito dal primo minuto e c’è da capire chi andrà al suo fianco tra Fazzini e Cacace, senza escludere anche la soluzione di un Maleh più avanzato. Colombo davanti.

Gli indisponibili sono: Anjorin, Solbakken, Brancolini, Sazonov, Ebuehi, Haas e Pellegri.

Mister D’Aversa parla di gara indubbiamente difficile ma la prestazione di Milano, soprattutto per atteggiamento, è il punto da cui ripartire.

Il Bologna di Italiano dovrebbe adottare il 4-2-3-1 come modulo. Si ferma Orsolini ed al suo posto, sulla destra, si dovrebbe muovere Ndoye. Il terzetto di trequartisti sarà poi completato da Odgaard e Dominguez anche se c’è da tenere in considerazione Iling. Terminale offensivo sarà Dallinga anche se c’è un ballottaggio con Castro. Altro ballottaggio in mediana tra Moro e Pobega. Oltre al già citato Orsolini non ci sarà El Azzouzi mentre l’ex Cambiaghi ritrova la convocazione.

Il tecnico Italiano non ha ancora parlato nel momento in cui andiamo online.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-4-2-1: Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Fazzini; Colombo.

4-2-3-1: Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Moro; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Dallinga.