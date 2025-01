Ci sarà una discreta affluenza nel settore ospiti dello Stadio Castellani, domani sera in occasione di Empoli-Bologna. Saranno circa 2500 i tifosi del Bologna che tiferanno la propria squadra.

La vicinanza con Empoli e il grande momento in campionato della squadra di Italiano, reduce dalla storica vittoria in Champions con il Borussia Dortmund, stanno favorendo numeri importanti in termini di partecipazione. La vendita dei biglietti si chiuderà stasera alle ore 19:00.