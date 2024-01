Contrader ed Empoli Football Club annunciano una nuova fase nella loro collaborazione di successo con l’introduzione di Skilldo Scouting, un’espansione del progetto Skilldo Soccer iniziato nel 2021. Questo sviluppo rappresenta un passo importante nel percorso condiviso delle due realtà, basato su valori comuni ed un approccio pionieristico verso l’innovazione e lo sviluppo tecnologico nel calcio.

La Tecnologia al Servizio del Talento: Il Ruolo Cruciale di Skilldo – Fin dall’inizio della loro collaborazione, partita oltre due anni fa, Contrader ed Empoli Football Club hanno costruito un rapporto solido, basato su una visione condivisa incentrata sulla tecnologia e sullo sviluppo dei giovani talenti. La tecnologia Skilldo, fulcro di questa partnership strategica, giocherà sempre di più un ruolo chiave nel migliorare i programmi di allenamento del club toscano, sfruttando Big Data e dispositivi indossabili per l’analisi dettagliata delle prestazioni degli atleti.

Skilldo Scouting: Un Salto Qualitativo nel Calcio Professionistico e Giovanile – Con “Skilldo Scouting”, l’Empoli Football Club amplia il suo ventaglio di opportunità. Questo innovativo strumento infatti offre ai club sportivi la possibilità di standardizzare protocolli di allenamento, sia per singoli atleti che per gruppi, estendendo questi benefici alle squadre giovanili e alle società affiliate. Inoltre, la piattaforma consentirà di creare profili dettagliati delle abilità degli atleti, identificando punti di forza ed aree di miglioramento per implementare piani di sviluppo personalizzati, grazie all’integrazione di una vasta gamma di dati rilevati dai sensori indossabili Skilldo.

“Contrader – ha dichiarato Gianmarco Lupi, direttore operativo Empoli Football Club – è un’azienda che attraverso la consulenza ingegneristica e l’uso dell’intelligenza artificiale ci sta aiutando a sprigionare il nostro potenziale, mediante l’utilizzo di hardware e software. Fin da subito abbiamo avuto la sensazione che il progetto che ci era stato presentato fosse innovativo, per questo con la proprietà e gli staff tecnici abbiamo deciso di portarlo avanti. Con Contrader lavoriamo sul settore giovanile, con dispositivi che ci permettono di monitorare l’atleta, riuscendo a customizzare il lavoro e seguire il calciatore sotto ogni punto di vista. Inoltre, questi strumenti ci consentono di monitorare al meglio anche i ragazzi delle società affiliate dell’Empoli Academy: un progetto in cui crediamo fortemente che ci vede, ad oggi, protagonisti in Italia ma che si sta espandendo anche all’estero, a dimostrazione della forza e dell’importanza del nostro brand. Per noi è motivo di orgoglio essere riconosciuti come un modello da seguire. Con lo strumento che ci è stato messo a disposizione, che sfruttiamo quotidianamente, riusciamo ad avere una base di informazioni importanti per poi fare valutazioni sul ragazzo”.

“La nostra partnership con L’Empoli si è rivelata eccezionale fin dal suo inizio – ha detto con grande soddisfazione per l’evoluzione della partnership con il club azzurro Roberto Mansolillo –, ed ora, con l’introduzione di Skilldo Scouting, stiamo entrando in un capitolo ancor più emozionante. Siamo fermamente convinti che la tecnologia possa essere un catalizzatore di trasformazione positiva nel mondo del calcio. La nostra collaborazione con il club del Presidente Corsi è la prova concreta che, unendo le forze, possiamo raggiungere risultati straordinari e sono fiducioso che questa fruttuosa sinergia continuerà a generare successi notevoli in futuro”.

“Appena mi hanno proposto il progetto che Contrader voleva sviluppare – ha aggiunto Andrea Vieri, preparatore atletico Empoli Football Club –, ne ho capito da subito le potenzialità e come avrebbe potuto integrare e migliorare il nostro lavoro. Contrader ha unito il lavoro di monitoraggio che già stavamo facendo, unendo e implementando gli strumenti a nostra disposizione e permettendoci di seguire dall’Under 13 alla Prima squadra. Tutto ciò ci consente di avere una preziosa e corposa quantità di dati a disposizione, dandoci la possibilità di visionare tutto il percorso dei ragazzi fin dal settore giovanile. Una serie di dati che per noi sono fonte di studio e che ci permettono di lavorare e di programmare al meglio tutta l’attività”.

Skilldo Scouting contribuirà ad elevare ulteriormente il livello dei programmi di sviluppo dei talenti del club, consolidando la posizione dell’Empoli come club leader nel settore del calcio professionistico e giovanile.

Empoli Fc