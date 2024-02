Dopo le due belle prestazioni, che hanno pure fruttato quattro punti, per l’Empoli arriva una bella verifica per capire se il lavoro di Nicola sta proseguendo nella direzione giusta. Il Genoa è squadra che arriva da un momento davvero importante, sarà supportata da quasi quattromila tifosi, e gli azzurri dovranno cercare una non facile continuità. Vediamo le ultime:

In casa azzurra si va avanti con il progetto tattico del 3-4-2-1. Non dovrebbero esserci grandi dubbi sulle due estremità della formazione, con dentro gli stessi sei elementi (sette con il portiere) che hanno dato il via alle ultime due gare. In mezzo ci sono diverse scelte e possibilità, ma la sensazione è che l’unica vera variabile possa essere tra Bereszynski e Cacace. Se dovesse giocare il polacco Gyasi andrebbe a sinistra, altrimenti stesso schieramento visto a Torino. Kovalenko è pronto, si è alternato per lo più con Grassi ma partirà dalla panchina. Recuperato a pieno Destro mentre Caputo sarà ancora out. Da capire le condizioni di Marin che verranno verificate domani. Pezzella potrebbe ambire ad uno scampolo di match

Gli indisponibili sono: Bastoni, Ebuehi, Caputo

Mister Nicola si dice soddisfatto di quanto visto fin qui ma sarà solo la continuità a far valutare la bontà del lavoro. Domani gara difficile

Per il Genoa di Gilardino il modulo sarà il solito 3-5-2. Non dovrebbero esserci particolari dubbi di formazione con Retegui e Gudmundsson a fungere da terminali offensivi. L’ex De Winter, con Bani e Vasquez saranno i tre di difesa. Anche per il tecnico rossoblù (domani squalficato), con un passato breve e disastroso in azzurro da giocatore, l’eventuale ballottaggio potrebbe essere in mezzo. Rispetto alla gara con il Lecce potrebbero cambiare i due “quinti” con l’ex Sabelli a rilevare Vogliacco, e Frendrup per Spence. Non saranno della partita per indisponibilità i vari Messias, Haps e Martin.

Alberto Gilardino, che domani non sarà fisicamente in panchina, parla di gara importante per per la maturità della squadra.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-4-2-1: Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri.

3-5-2: Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelji, Strootman; Retegue, Gudmundsson.