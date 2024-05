Ultimo atto della stagione, ultima possibilità per gli azzurri di agguantare quel sogno che si chiama salvezza. Vincendo contro la Roma, l’Empoli sarebbe sicuro di aver tre squadre dietro e quindi partecipare per la quarta volta di fila – mai successo – alla serie A. Di contro una Roma che non ha da chiedere più niente a questo campionato, almeno per quanto riguarda le proprie possibilità. Vediamo le ultime:

Si dovrebbe chiudere il campionato con quel 3-5-2 che ormai da qualche settimana Nicola manda dentro. In difesa potrebbe tornare Walukiewicz. In mezzo potrebbe non cambiare niente rispetto all’ultima gara, con però l’inserimento di Marin in cabina di regia per lo squalificato Grassi. Davanti potrebbe essere la vota del tandem inedito Cambiaghi-Niang. Occhio però a Cancellieri se si dovesse optare per Cambiaghi negli ultimi minuti.

Gli indisponibili sono: Grassi, Ebuehi, Cerri, Belardinelli.

Mister Nicola ci tiene a sottolineare che questa sarà la partita della vita, e si giocherà per la città e per i tifosi, per la storia.

Sarà un 4-3-3 quello di De Rossi, in una Roma che dovrà fare a meno di Lukaku e Paredes (ex Empoli) per squalifica. A proposito di ex, Tommaso Baldanzi dovrebbe partire dall’inizio nel tridente, assieme ad Abraham ed El Shaarawy. Ballottaggio in porta tra Svilar e Rui Patricio, e tra Bove ed Aouar sulla mezzala destra. Out l’altro ex Spinazzola.

Il tecnico De Rossi non ha ancora parlato nel momento in cui andiamo online.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-5-2: Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Bastoni, Marin, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Niang.

4-3-3: Svilar; Kristensen, Mancini, Ndika, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Baldanzi, Abraham, El Shaarawy.