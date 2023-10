Prima della seconda sosta per le nazionali, al Castellani arriva l’Udinese per una gara da non sbagliare. Da Bologna non è arrivata continuità nei risultati ed adesso diventa obbligatorio tornare a muovere la classifica, contro una squadra che non gode di ottima salute e con un allenatore in bilico. Vediamo le ultime:

In casa azzurra si andrà avanti con il 4-3-2-1 come assetto tattico. In difesa le scelte sembrano fatte, anche se ci sarà da capire bene se come terzino sinistro di darà una chance a Bastoni o si cercherà di adattare qualcun altro. Possibile il ritorno in mezzo di Ismajli. In mezzo, rispetto a Bologna, potrebbe non cambiare niente visto che Fazzini ha avuto febbre negli ultimi giorni. Ballottaggio però tra Ranocchia e Grassi e da capire se si vorrà dare un po’ di riposo a Maleh. In avanti, con la conferma di Baldanzi, ci potrebbe essere un cambio totale rispetto all’ultima partita giocata, con quindi Cancellieri e Shpendi dentro dal primo minuto.

Gli indisponibili sono: Bereszynski, Pezzella, Maldini.

Mister Andreazzoli si sofferma sull’importanza delle prestazioni ma ammette che domani il risultato sarà prioritario.

Per quanto riguarda l’Udinese la certezza sta nel modulo che sarà il 3-5-2 classico di Sottil. Da capire invece un po’ di cose per quanto riguada la formazione, visto che questa potrebbe essere l’ultima cartuccia per il tecnico piemontese. In difesa c’è un ballottaggio tra Kabasele e Kristensen. Silvestri sta bene e sarà regolarmente in porta, non si era allenato in settimana. Per il resto della formazione non arrivano particolari dubbbi, con l’attacco che sarà composto da Lucca e Thauvin. Lunga la lista degli indisponibili, dallo squalificato Lovric, agli infortunati Padelli,Ebosse, Masina, Deulofeu, Brenner, Vivaldo, Davis.

Mister Sottil sa di giocarsi molto in questa partita, confida di aver visto una squadra affiatata e vogliosa di fare bene.

Queste quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

4-3-1-2: Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Bastoni; Marin, Ranocchia, Maleh; Baldanzi, Cancellieri; Shpendi.

3-5-2: Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Wallace, Pereyra, Kamara; Thauvin, Lucca.