Si torna in campo domani dopo la sosta per le nazionali. Al Castellani arriva l’Udinese in una gara che oggi vale il centroclassifica con sguardo sull’Europa, ma con due squadre che guardano alla salvezza come obiettivo finale. Vediamo le ultime:

Si dovrebbe tornare al 3-4-2-1 (ma adattabile ad un più classico 3-5-2) come modulo iniziale, soprattutto visto il rientro di Esposito che partirà dal primo minuto. E’ ancora molto lungo l’elenco degli assenti ai quali, come scritto ieri, si aggiunge quello di Haas. Ballottaggio in avanti tra Colombo e Pellegri mentre Maleh potrebbe essere al fianco del già citato Esposito. Nessuna novità in difesa mentre a centrocampo Gyasi e Pezzella sugli esterni con Henderson ed Anjorn in mezzo. Si ferma De Sciglio che non sarà della gara ma tra i convocati si rivede Perisan

Gli indisponibili sono: Fazzini, Grassi, Ebuehi, Zurkowski, De Sciglio, Sazonov, Haas.

D’Aversa parla di gara complicata contro un avversario ostico con l’atteggiamento che ancora una volta potrà fare la differenza.

Sarà un 3-5-2 quello che dovrebbero adottare i bianconeri di Runjaic. Sono principalmente due i dubbi del tecnico tedesco; il primo è davanti tra Davis e Lucca, l’altro è in difesa tra Kabasele e Tourè. L’altro attaccante sarà Thauvin. Regolarmente in campo Giannetti che ha avuto qualche problema. Non saranno del match gli indisponibili Sanchez e Payero.

Il tecnico Runjaic parla dell’Empoli come skquadra al livello dell’Udinese, alla quale sarà difficile far gol.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-4-2-1: Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Anjorin, Pezzella; Esposito, Maleh; Colombo.

3-5-2: Okoye; Kabasele, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Kamara; Thauvin, Davis.