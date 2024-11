PRIMAVERA 1, 12A GIORNATA DI ANDATA, Domenica 24/11/2024 ore 13:00, Centro sportivo Petrolio, Vinci

EMPOLI 2 UDINESE 1

MARCATORI: 12′ Polvar (U), 16′ Gravelo (E), 30′ Trdan (E)

EMPOLI: 52 Versari, 2 Moray, 3 Majdandzic(84′ Mannelli), 4 Bacci, 11 Monaco(45′ Huqi), 15 Falcusan, 21 Trdan, 34 Bembnista, 77 Popov(67′ Campaniello), 97 Olivieri, 99 Gravelo(76′ Orlandi)

A disposizione: 31 Viti, 6 Asmussen, 8 Bacciardi, 9 Akpa, 23 Huqi, 27 Matteazzi, 33 Mannelli, 40 Tavanti, 89 Campaniello, 91 Rugani, 96 Orlandi

ALL. Alessandro Birindelli

UDINESE: 23 Cassin, 9 Pizarro(45′ Vinciati), 11 De Crescenzo(60′ El Bouradi), 15 Polvar(60’Barbaro), 16 Bozza, 17 Bonin, 20 Guessand, 22 Del Pino(76′ Cella), 32 Conti, 74 Marello, 77 Di Leva (45′ Demiroski )

A disposizione: 81 Kristancig, 5 Frimpong, 6 Demiroski, 8 Barbaro, 12 Shupza, 21 Cella, 27 Cosentino, 33 Dal Vi, 45 Vinciati, 70 El Bouradi, 92 Landolfo

ALL. Julio Brian Gutierrez

Arbitro: Gabriele Totaro

Assistenti: Brunozzi, Barcherini

Ammoniti: 38′ Polvar (U), 45′ Majdandzic (E), 85′ Barbaro (U), 88′ Mannelli (E)

Espulsi: 42′ Conti (U)

Una partita fin da subito intensa e agonistica dove si è vista la volontà dell’Empoli di aggredire la partita senza però mancare di compattezza. Già il modulo iniziale fa capire quali fossero le intenzioni di mister Birindelli che schiera un inedito attacco a 3 con Popov centrale e Gravelo e Monaco più esterni. Dopo 12 minuti le cose sembrano però mettersi male con l’Udinese che trova un gol fortunoso con un colpo di testa sporcato su calcio piazzato. Ottima la reazione degli azzurri che dopo 4 minuti pareggiano su lancio a memoria di Bacci per Popov che in precario equilibrio serve un cross perfetto sulla testa di Gravelo che deve solo spingerla in porta. Da qui in poi c’è una sola squadrain campo ed è l’Empoli. Al 30′ l’arbitro viene graziato dal gol di Trdan che arriva dopo un calcio di rigore piuttosto netto ai danni di Monaco non ravvisato dall’arbitro. Empoli che però non riuscirà a trovare il gol della sicurezza nonostante le innumerevoli occasioni create (e la superiorità numerica per l’espulsione di Conti), complice un po’ di freddezza che è venuta a mancare nei momenti decisivi. Ottima prova di squadra che fa ben sperare per le prossime partite anche per l’abnegazione mostrata dai singoli. Ottima prestazione in particolare di Gravelo e Bacci. Azzurri che raggiungono quota 14 punti in classifica ed affronteranno settimana prossima l’Atalanta fuori casa.

LIVE

PRIMO TEMPO

1′: Inizia la partita

2′: Subito aggressivo l’Empoli che si propone in avanti

4′: Primo calcio d’angolo della partita guadagnato grazie ad una sgasata di Gravelo sulla destra

10′: Buona azione sulla destra prima con Gravelo che scappa al difensore e poi con Oliveri che guadagna un angolo

12′: GOL CLAMORSO DELL’UDINESE ! Su punizione dalla tre quarti arriva la pizzata di testa di Polvar sporcata dal difensore che beffa il portiere e rende vano il tentativo di rilancio sulla linea di Bacci

14′: Cross pericoloso dalla sinistra da parte di Majdandzic ma sfila sul fondo senza che nessuno possa intervenire

16′: GOOOOOOOOOOOOOL DELL’EMPOLI!! Recupero di Bacci che lancia in avanti senza guardare e trova Popov che era sfilato alle spalle della difesa. L’attaccante ucraino la rimette dentro col sinistro e sul secondo palo arriva Gravelo di testa

20′: Empoli che trova un meritato pareggio dopo un gol piuttosto casuale dei friulani e adesso si fa in avanti alla ricerca del vantaggio

25′: Grande prova di Gravelo finora che sembra essere in ogni zona del campo

30′: GOOOOOOOOOOLLLLL DELL’EMPOLI ! Errore clamoroso dell’arbitro che non assegna un rigore per fallo di Guessand su Monaco ma sul rimpallo che ne scaturisce arriva Trdan che col destro scavalca il portiere

33′: Occasione clamorosa per l’Empoli con Bacci che scava per Monaco che si gira in area in un fazzoletto ma sceglie di calciare col sinistro invece che servire Popov solo vicino a lui, il tiro viene ribattuto dalla difesa

40′: Gestione dell’Empoli che non rinuncia ad attaccare, finora quasi solo gli azzurri in campo

42′: BRUTTISSIMO FALLO! Entrataccia di Conti su Bembnista con la gamba alta ed il piede a martello, l’arbitro estrae giustamente il rosso

44′: Doppio errore nell’ultimo passaggio su due degli della difesa friulana, prima Gravelo e poi Popov non riescono a mandare in porta il compagno

45′: Concesso 1 minuto

45’+1′: Finisce il primo tempo !

SECONDO TEMPO

45′: Nell’Empoli fuori Monaco dentro Huqi, Nell’Udinese fuori Di Leva dentro Demiroski e fuori Pizarro dentro Vinciati

45′: Inizia il secondo tempo

51′: Buona combinazione in area tra Popov e Huqi ma quest’ultimo commette fallo sul difensore

53′: Ottimo cross basso di Majdandzic per Popov che tenta la conclusione al volo ma non trova la porta

56′: Buon idea di Huqi che ha visto partire Olivieri alle spalle del difensore ma è sbagliata la misura

59: Ottima ripartenza dell’Empoli con Bacci che recupera e serve Popov che con un super tocco in girata manda Gravelo davanti al portiere ma si fa rimontare dal difensore

60′: Nell’Udinese esce De Crescenzo ed entra El Bouradi , esce Polvar ed entra Barbaro

64′: Ottimo controllo e imbucata di Popov per Gravelo che tenta la conclusione al volo dal limite ma spara alto

65′: Nel secondo tempo è dominio totale da parte degli azzurri vista anche la superiorità numerica

67′: Nell’Empoli fuori Popov dentro Campaniello

71′: Prova l’Empoli a spingere in avanti alla ricerca del terzo gol che chiuderebbe la partita

73′: L’Arbitro non ravvisa un fallo in area su Campaniello che aveva dribblato il difensore

76′: Nell’Empoli esce Gravelo dentro Orlandi, Nell’Udinese fuori Del Pino e dentro Cella

81′: Empoli che stavolta rischia di regalare palla sulla pressione dei friulani che si è alzata negli ultimi minuti

83′: Ottima ripartenza gestita da Orlandi ed Oliveri con il primo che arriva alla conclusione ma viene respinta dal portiere

84′: Nell’Empoli fuori Majdandzic e dentro Mannelli

85′: Ancora un’occasione con Orlandi e Campaniello che combinano in area ma senza riuscire a concludere a rete

88′ Punizione ingenua concessa da Mannelli sulla destra dell’area di rigore

89′: Cosa si è mangiato Campaniello ! Contropiede perfetto di Orlandi che serve Campaiello solo che però sbaglia il controllo e si fa anticipare dall’uscita bassa del portiere

90′: Concessi 3 di recupero

92′: Buona gestione di Orlandi e Mannelli che fanno passare il tempo

93′: Fischio finale ! L’EMPOLI TORNA A VINCERE