E M P O L I 0 B O L O G N A 0

EMPOLI (3-4-2-1) : Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi (65′ Ebuhei), Marin, Maleh, Pezzella (46′ Cacace); Zurkowski (65′ Kovalenko), Cambiaghi; Niang.

A Disp: Perisan, Berisha, Gochiglidze, Bastoni, Shpendi, Caputo, Cerri, Destro.

Allenatore: Davide Nicola

BOLOGNA (4-3-3) : Skorupski; Beukema, Lucumi, Calafiori, Kristiansen; Urbanski, Freuler, Ferguson; Ndoye (57′ Orsolini), Odgaard, Saelemaekers.

A Disp: Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Corazza, Lykogiannis, De Silvestri, Moro, El Azzouzi, Aebischer, Fabbian, Castro.

Allenatore: Thiago Motta

ARBITRO: Sig. Fabbri di Ravenna. Assistenti: Mohktar/Dei Giudici. VAR: Serra/Mazzoleni.

Ammoniti: 27′ Luperto (E), 29′ Pezzella (E),

LIVE MATCH

65′- Doppio cambio per gli azzurri: Kovalenko ed Ebuhei per Zurkowski per Gyasi.

64′- Sinistro da fuori di Urbanski deviato in angolo.

62′- Cambiaghi si procura un calcio di punizione nei pressi dell’area azzurra.

61′- Ferguson servito da Orsolini trova spazio sulla destra, il suo cross troppo lungo per Urbanski.

59′- Cross di Kristiansen in mezzo all’area a trovare la deviazione di Orsolini sopra la traversa.

58′- Proprio Orsolini prova a far proseguire Calafiori, anticipato da Walukiewicz.

57′- Primo cambio anche per il Bologna: Orsolini per Ndoye.

56′- Cross di Zurkowski nel cuore dell’area, Niang di testa mette alto sopra la traversa.

55′- Nuovo corner in favore dell’Empoli.

54′- Ottimo approccio degli uomini di Nicola in questa ripresa, squadra molto più determinata ed aggressiva rispetto al primo tempo.

53′- Discesa di Cacace sulla sinistra, il suo cross al centro a trovare la deviazione di Niang sopra la traversa.

51′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, palla scodellata in area, Beukema mette sul fondo: sarà ancora angolo per gli azzurri.

50′- Sgasa Cambiaghi, si porta al limite dell’area: il suo sinistro viene deviato in angolo.

50′- Lungo lancio di Walukiewicz direttamente fra le braccia di Skorupski.

49′- Accelerazione di Cacace, il suo cross viene allontanato dalla difesa ospite.

48′- Niang pesca in area Luperto in proiezione offensiva, il sinistro del capitano viene ribattuto.

47′ Cambiaghi cambia gioco per Gyasi, il suo cross viene allontanato da Calafiori.

46′- Il Bologna muove il primo pallone della ripresa. Nicola ha effettuato il primo cambio nell’intervallo: Cacace per Pezzella.

2° Tempo

45′- Si va al riposo senza recupero, finisce a reti inviolate il primo tempo. Caprile fondamentale in almeno tre circostanze a salvare il risultato con grande istinto e prontezza di riflessi. Gli azzurri si sono affidati alle ripartenze, nel finale Niang si è fatto rimontare da Beukema vanificando una grossa occasione potenziale.

44′- Ultime fasi della prima frazione, vedremo quale sarà l’entità del recupero.

42′- Cambiaghi intercetta la sfera, palla in verticale per Niang che si invola nella metà campo rossoblù ma si fa rimontare clamorosamente da Beukema.

40′- Punizione per l’Empoli affidata al destro di Marin, palla scodellata in area. La fa sua Skorupski.

39′- Spunto di Urbanski sulla destra, il suo sinistro viene disinnescato da Caprile.

38′- Gyasi intercetta la sfera, il suo servizio è troppo profondo per Niang.

36′- Urbanski si allunga la sfera poi travolge Luperto. Punizione assegnata agli azzurri.

35′ Gyasi cerca la percussione centrale ma viene fermato al limite dell’area.

33′- Torna a premere il Bologna, occupando la metà campo azzurra. Niang si procura un calcio di punizione nella propria metà campo.

31′- Conquista un fallo laterale il Bologna, protese per mister Nicola. Fabbri catechizza proprio il tecnico azzurro, i due si chiariscono.

29′- Pezzella spende un giallo per fermare il solito Ndoye.

27′- Arriva il primo ammonito della gara, ne fa le spese Luperto per fallo su Ndoye.

25′- Cambiaghi ingaggia un duello rusticano con Beukema, vince il duello con l’olandese scarica per Zurkowski: il suo sinistro finisce a lato di poco.

24′- Niang conquista un calcio di punizione l’Empoli. Calcia Marin con palla scodellata in area, Skorupski allontana con i pugni.

23′- Dalla bandierina Marin, allontana la retroguardia rossoblù.

22′- Arriva il secondo angolo l’Empoli, lo procura Gyasi.

20′- Ripartenza azzurra con Cambiaghi servito da Niang, chiude su di lui Calafiori.

19′- Occasione Bologna! prodigioso ancora Caprile ad opporsi sul Odgard.

18′- Caprile! prodigioso il portiere azzurro ad opporsi prima su Beukema e poi su Ndoye.

17′- Traversone di Kristiansen, allontanato da Walukiewicz in angolo.

15′- Palleggia con efficacia il Bologna, gli azzurri si mantengono nella propria metà campo mantenendo le linee di difesa e centrocampo vicine.

13′- Ottima copertura di Luperto ad intercettare il lungo lancio di Kristiansen da sinistra.

12′- Sgasa Cambiaghi nella metà campo del Bologna, impreciso il suo suggerimento per Cerri.

11′- Fischiato un fallo di mano a Maleh, punizione in favore del Bologna.

9′- Preme il Bologna, azione insistita dei felsinei. destro di Urbanski deviato in angolo. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina toglie le castagne dal fuoco Niang su colpo di testa di Ferguson.

7′- Ndoye va via all’altezza della linea di fondo, Walukiewicz tocca la palla oltre la linea di fondo. Primo angolo anche in favore del Bologna.

5′- Confermati gli schieramenti tattici preventivati, gli azzurri si schierano con il 3-4-2-1 mentre il Bologna si affida al 4-3-3.

3′- Cambiaghi procura il primo angolo per l’undici di Nicola, calcia Marin con palla scodellata nel cuore dell’area: viene fischiato in fallo in attacco all’Empoli.

2′- Niang cerca Pezzella sulla sinistra, anticipato da un calciatore felsineo. Interviene Fabbri che assegna un calcio di punizione in favore degli azzurri.

1′- Il primo pallone della gara viene giocato dall’Empoli in completa tenuta azzurra, rispondono gli ospiti in bianco con striscia diagonale rossoblù.

0′ – L’Empoli recupera Marin e si dovrebbe partire con il 3-4-2-1. Vedremo poi come realmente la squadra si disporrà, potrebbe essere anche un 4-3-3 con Zurko mezzala, eventualmente cambieremo il tabellino. Confermato Niang titolare. Assente all’ultimo minuto Cancellieri, ancora una volta non abbiamo avuto notizia a riguardo.

1° Tempo