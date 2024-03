Ecco le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti per 1-0 dall’anticipo di questa sera giocato al Castellani contro il Bologna

CAPRILE: 8 Tiene in partita gli azzurri compiendo almeno cinque interventi di notevole spessore, viene superato solo nel recupero dal destro da fuori di Fabbian.

BERESZYNSKI: 6.5 Positiva la prestazione del polacco che tiene bene la zona di competenza chiudendo bene con gli avversari di riferimento.

WALUKIEWICZ: 6 Leggermente più in difficoltà rispetto ai compagni di reparto anche se si distingue nel gioco aereo.

LUPERTO: 6.5 Gara di grande generosità lasciando le briciole agli attaccanti del Bologna.

GYASI: 5.5 Non è in discussione l’immenso sacrificio che anche stasera mette ma non sono pochi gli errori commessi.

EBUEHI: SV

MARIN: 5 Serata difficile nel complesso, a questa ci aggiunge un errore da matita blu che solo per il caso non si trasforma in un gol avversario.

MALEH: 6 Il marocchino si distingue per combattività ed abnegazione. In una serata complicata in quella zona di campo può tranquillamente uscire a testa alta.

PEZZELLA: 6 Complessivamente partita sufficiente sia per quanto fatto vedere in fase di non possesso che alcuni appoggi verso i compagni.

CACACE: 6 Entra con il piglio giusto facendo quello che gli viene chiesto.

ZURKOWSKI: 5 Altra partita non positiva del polacco, lontano da quello ammirato al suo arrivo. Qualcosa a livello difensivo lo fa ma quando tocca a lui avere palla sbaglia molto.

KOVALENKO: 5.5 Un pò come per tutti gli uomini di centrocampo non è stata una serata facile. Apporta onestamente poco con il suo innesto.

CAMBIAGHI: 6 Ci ripetiamo: gol non lo fa, però è l’unico che accende la luce davanti.

CERRI: 5 Entra con sufficienza e non da niente alla squadra.

NIANG: 4.5 Un paio di aperture interessanti non tengono minimamente il confronto con quello che sbaglia!!!

CAPUTO: 5 Felici per il suo ritorno in campo ma si fatica a notarlo.

MISTER NICOLA: 5 Anche oggi, nonostante almeno una nitida occasione ci sia stata, la sensazione resta la stessa: tenere in piedi il fortino. Purtroppo gli episodi non stanno girando bene ma la fortuna e la sfortuna a volte arrivano anche in base all’interpretazione. Non convince assolutamente il doppio cambio contemporaneo di Caputo e Cerri, almeno se proprio siamo in una serata in cui c’è da difendere che si tuteli la retroguardia. Squadra che ritorna, sulla falsariga dei predecessori, a fare una fatica immensa in fase realizzativa.