E M P O L I 0 I N G O L S T A D T 0

Termina con un deludente 0-0 l’amichevole tra l’Empoli e i tedeschi dell’Ingolstadt, squadra militante nella Serie C tedesca. Un risultato che lascia l’amaro in bocca, considerando la differenza di categoria e le aspettative. Nel primo tempo, l’Empoli ha dimostrato di avere il controllo del gioco, creando almeno tre nitide occasioni da gol. Purtroppo, la mancanza di concretezza sotto porta ha impedito agli azzurri di trovare il vantaggio. La squadra ha mostrato buone trame di gioco, ma l’efficacia è mancata nei momenti decisivi. Complice un problema tecnico che ha oscurato la trasmissione per quasi mezz’ora, non siamo stati in grado di seguire in diretta una parte significativa della partita. Ci scusiamo per l’inconveniente, riconoscendo la nostra assenza sul campo, ma possiamo affermare che nel primo tempo l’Empoli avrebbe meritato di più. Nella ripresa, mister D’Aversa ha deciso di dare spazio ai giovani, cambiando radicalmente la formazione iniziale. Nonostante i ritmi siano calati, appesantiti anche dai carichi di lavoro della preparazione, l’Empoli ha mantenuto il controllo del gioco. Tuttavia, l’occasione più pericolosa della seconda frazione è stata dell’Ingolstadt, con una conclusione neutralizzata splendidamente da Vasquez, che ha salvato il risultato. L’occasione migliore per noi di Esposito che oggi ha esordito. Nel complesso, una partita che non ha offerto grandi spunti e per la quale non sarebbe giusto sbilanciarsi in giudizi, a causa dei ritmi lenti e del problema sopra descritto. La gara di venerdì prossimo contro lo Spezia rappresenterà un test più probante e ci darà indicazioni più chiare sullo stato di forma dell’Empoli, anche se ancora siamo un bel cantiere aperto.

EMPOLI (4-3-3) : Vasquez; Donati (46′ Goglichidze), Ismajli (46′ Marianucci), Walukiewicz (46′ Guarino), Pezzella (46′ Angori); Fazzini (75′ Popov), Henderson (46′ Ignacchiti), Haas (46′ Degli Innocenti); Gyasi (62′ Tosto), Caputo (46′ Ekong), Shpendi (53′ Esposito).

A Disp: Seghetti, Chiorra.

Allenatore: Roberto D’Aversa.

INGOLSTADT : Simoni, Lechner (46′ Hoppe) Borkowski (46′ Gul), Kanuric (46′ Plath), Deichmann (46′ Cjetinovic), Seiffert (46′ Drakulic), Kopacz (46′ Keidel), Lorenz, Frode, Testroet, Kayo (46′ Duhring).

A Disp: Funk, Dittgen, Andersen, Malone.

Allenatore: Sabrina Wittmann

ARBITRO: Sig. Marco Paletti di Crema. Assistenti: Lipari/De Luca.

Ammoniti: 76′ Duhring (I),

LIVE MATCH

90′- Finisce a reti inviolate il terzo test precampionato per gli azzurri disputato a Caldaro contro l’ingolstadt, 0-0 il risultato finale. Spazio per tutti i giocatori a disposizione di D’Aversa che ha schierato due formazioni distinte. Si torna in campo venerdì ore 15 a Naz contro lo Spezia.

90′- Esposito procura un calcio d’angolo. Dalla bandierina va Angori, allontana la difesa dell’Ingolstadt.

89′- Traversone da sinistra di Angori con palla che attraversa l’area finendo sul fondo.

88′- Degl’Innocenti prova a mettere in movimento Popov al limite dell’area, l’Ucraino viene anticipato.

86′- Buona chiusura di Ignacchiti a fermare Drakulic.

86′- Degl’innocenti prova a mettere in movimento Popov, anticipato da un difensore rossonero.

85′- Cerca la percussione Ignacchiti, scarico per Angori poi l’Empoli perde palla. Sul proseguo dell’azione buona chiusura di Guarino in fallo laterale.

84′- Gli azzurri guadagnano una rimessa laterale nella metà campo rossonera.

82′- Cjetinovic anticipa Ignacchiti, manovra che mette in movimento Plath: il suo sinistro da posizione defilata si infrange sull’esterno della rete.

80′- Entrata piuttosto dura di Hoppe su Angori.

78′- Riprende il suo posto sul rettangolo di gioco Guarino, mentre Degl’Innocenti si procura un calcio di punizione. Il suo cross da sinistra, blocca in presa alta Simoni.

76′- Arriva il primo giallo della gara, ne fa le spese l’attaccante dell’Ingolstadt Duhring

75′- Ultimo cambio – almeno dei giocatori dei movimento- per D’Aversa: Popov per Fazzini.

74′ Vazquez! il neo portiere azzurro disinnesca il colpo di testa scoccato da Duhring.

73′- Sull’altra sponda Goglichidze toglie le castagna dal fuoco procurando il terzo angolo della ripresa per i tedeschi.

72′- Esposito! si presenta ai tifosi azzurri con un destro a giro da posizione defilata a lato alla destra di Simoni.

71′- Sul proseguo dell’azione il terzino azzurro in maglia 21 viene pescato in fuorigioco.

70′- Punizione per l’Empoli procurata da Angori all’altezza del fronte sinistro offensivo.

68′- Si riprende il gioco con l’Ingolstad in possesso della sfera.

66′- Intanto gioco fermo per il Cooling break.

64′- Si fa preferire sul piano del palleggio la formazione rossonera.

62′- Tosto prende il posto di Gyasi.

60′- A breve ci dovrebbe essere spazio anche per Tosto.

58′- Hoppe la scodella in area da destra allontana Guarino.

57′- Guarino costretto al fallo per fermare Hoppe, punizione in favore dell’Ingolstadt.

55′- Angori attende che la sfera superi la linea laterale, si incarica lui stesso della rimessa susseguente.

53′- Punizione dal vertice destro dell’area per l’Ingolstadt, ci prova Hoppe da fuori, il suo destro viene deviato con palla sopra la traversa. Secondo angolo per i tedeschi.

53′- Esordio in azzurro per uno dei neo acquisti, ovvero Esposito per Shpendi.

52′- Giro palla della formazione di Sabrina Wittmann, il lancio di Deichmann è troppo profondo per i compagni.

50′- Gli azzurri tengono maggiormente il pallino del gioco in queste prime battute della ripresa.

49′- Si procura un calcio di punizione la squadra di D’Aversa.

47′ – Ingolstad conquista un angolo, ma è bravo Vasquez a smanacciare.

2° Tempo

45′ – Finisce il primo tempo con l’Empoli che non è riuscito a bucare la porta tedesca nonostante due ghiotte occasioni. Ricordiamo che l’Ingolstad milita nella serie C tedesca.

43′ – Punizione per gli azzurri ai 25metri defilati sulla sinistra. Il tiro d Henderson al sette, si deve impegnare il portiere per bloccare

40′ – Fa mole di gioco l’Empoli che però non riesce ad andare in gol. Diversi gli angoli battuti dai nostri.

35′ – Documentiamo dicendo che siamo sempre fermi sullo 0-0 con gli azzurri che hanno avuto, nel corso della mancata cronaca, due occasioni: una con Caputo a tu per tu con il portiere ed una con Shpendi. Purtroppo per noi (colpa nostra nel non essere li) è davvero difficile potervi raccontare di più e meglio.

10′ – DOBBIAMO MOMENTANEAMENTE SOSPENDERE IL LIVE POICHE’, NON ESSENDO IN LOCO, NON ARRIVANO LE IMMAGINI DELLA GARA

6′- Discesa di Pezzella di sinistra, il suo traversone respinto dalla retroguardia tedesca

4′- Fazzini mette in movimenti Gyasi all’altezza del vertice destro dell’area, scarico per Henderson: il destro dello scozzese controllato da Simoni.

3′- Adesso gli azzurri provano a cucire gioco nella parte mediana del campo, prime battute prevalentemente di studio

1′- Prende il via del terzo test degli azzurri contro i tedeschi del Ingolstad.

0′ – Empoli in campo con la miglior formazione disponibile ad oggi. Non presente in campo Esposito al quale si vuol dare qualche giorno per entrare nei meccanismi, parte dalla panchina. All’appello mancano ancora Stojanovic e Cacace di rientro dalle nazionali, ma anche Ebuehi, Grassi e Belardinelli per noie fisiche. Per quanto riguarda gli ospiti, scusateci, ma al momento non sappiamo come si schierano in campo. IN CODA AL LIVE POTETE SEGUIRE LA GARA IN DIRETTA VIDEO.

1° Tempo