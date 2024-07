Queste le parole del tecnico azzurro, Roberto D’Aversa, dopo la gara amichevole pareggiata 0-0 con i tedeschi dell’Ingolstadt:

” Considerando i carichi di lavoro possiamo dire che è stata una buona prestazione, dove i ragazzi si vedeva che erano appesantiti dai carichi di lavoro e soprattutto per il fatto che si è giocato che faceva ancora molto caldo. Ci sono state delle cose positive ed altre cose, come normale che sia, da migliorare con il lavoro. E’ stata una partita giocata con ardore, come giusto che sia, e quando c’è una competizione bisogna sempre affrontarla nel migliore dei modi per vincere la partita. Sotto questo specifico aspetto loro si sono dimostrati un po’ più determinati di noi, con qualche entrata di più ma è anche normale perchè loro sono avanti noi per tempi. In questo momento si lavora su una programmazione prestabilita. Sotto l’aspetto tattico il fatto che i nazionali stanno rientrando adesso e stanno facendo una preparazione diversa rispetto agli altri, la cosa più importante è quella di portare tutti in condizione affinchè nessuno si faccia male. In questo percorso è essenziale arriva alla condizione senza che nessuno riporti infortuni. Poi sotto l’aspetto tattico si inizierà a lavorare ancor meglio quando saremo al completo e poi andremo a lavorare sull’andare a migliore i principi tattici. In questo momento quello che ci preme è quello di arrivare alla miglior condizione. Ringraziamo il fatto che siano arrivati dei tifosi fin qui, il loro sostegno è un aspetto importante per il raggiungimento dell’obiettivo“