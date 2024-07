Comunicato Ufficio Stampa del Torneo

Il Centro Giovani Calciatori ha ufficializzato le date della 75ª Viareggio Cup: la manifestazione – riservata alla categoria Under 18 – si svolgerà dal 17 al 31 marzo 2025. Al torneo potranno prendere parte i ragazzi nati dopo il 1 gennaio 2007: ogni società potrà utilizzare 5 fuoriquota del 2006 e 5 prestiti (che non potranno essere fuoriquota). Settantacinque anni di vita per la Viareggio Cup, dunque: tre quarti di secolo che generano orgoglio, senso di appartenenza e la perentoria voglia di resistere nonostante il cambiamento, spesso radicale, del mondo del calcio.

L’annuncio delle date da parte del presidente del Cgc Viareggio Alessandro Palagi arriva pochi giorni dopo l’incontro romano con il presidente del Settore Giovanile e Scolastico della Figc Vito Tisci. “Il Cgc – ha detto Palagi – ha trovato nel massimo dirigente federale del calcio giovanile un interlocutore sensibile, innamorato dei nostro mondo, che vuole garantire lunga vita a questa manifestazione. Il mio sogno nel cassetto? Intanto che l’edizione del 2025 possa essere quella del ritorno a casa, nel rinnovato stadio dei Pini-Bresciani”.