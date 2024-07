Come ogni domenica facciamo il punto riepilogativo del calciomercato in casa Empoli. La settimana appena conclusa, finalmente, ha portato alla prime due ufficialità in arrivo. Si sono aggregati al gruppo l’attaccante Sebastiano Esposito dall’Inter, ed il portiere Devis Vasques dal Milan. Per entrambi la formula è stata quella del prestito con diritto di riscatto a favore degli azzurri. Due arrivi diversi per storia, infatti se il primo è chiacchierato già dalla fine del passato torneo, il colombiano è arrivato a sorpresa e con un blitz estemporaneo vista l’immobilità delle altre piste specifiche. Due giocatori che servivano come il pane a Roberto D’Aversa. Come già raccontato ieri, adesso si attendono altri due elementi che sono praticamente dietro l’angolo.

Ancora un attaccante, ed un difensore. I nomi, che anche i sassi conoscono sono quelli di Lorenzo Colombo e Mattia Viti. Non spaventi il fatto che Colombo ieri ha giocato a Vienna con la maglia del Milan, i rossoneri avevano bisogno di attaccanti e l’Empoli non ha avuto problemi nell’attendere. Quello di Viti è un grande ritorno, con addosso la responsabilità di dover rimpiazzare Luperto. Per il resto all’orizzonte resta il nome di un’altra attaccante, stavolta esterno: Rigoberto Rivas svincolato dopo un anno in Turchia. Onestamente, fatti questi tre nomi, al momento non risultano piste di un certo interesse, per non parlare di nomi che potrebbero essere oggetto di trattativa. In attacco si deve fare ancora qualcosa, piace Okereke, piace Cheddira che però non si muove da Napoli. Resta sempre aperto il discorso per il ritorno di Zurkowski ma, come già detto in passato, non sarà una cosa breve. Sicuramente nel corso dei prossimi giorni scopriremo qualche altro nome che per adesso è ben nascosto nel taccuino del DS.

In uscita non è successo niente nel recente passato. Anche qui, per onestà, dobbiamo dire che non ci sono situazioni che possono già assumere i contorni di reale trattativa. Sia Haas che Henderson sono due giocatori chiacchierati, soprattutto in B le big sono molto attente. La sensazione è che l’Empoli gli voglia misurare fino all’ultimo, con la possibilità che soprattutto lo scozzese possa far parte del progetto. C’è Guarino che piace molto alla Samp, ed in settimana se ne potrebbe parlare. C’è Degli Innocenti che potrebbe rientrare nel discorso Zurko con lo Spezia. Da capire anche Perisan che immaginiamo non voglia restare ancora a fare il secondo; anche per lui la Samp in attesa ma non solo. Ekong, soprattutto quando il reparto offensivo sarà completo, potrebbe essere in predicato di salutare. Ismajli e Cacace sono appetiti all’estero ma non ci aspettiamo mosse su di loro, almeno a breve periodo. Da capire anche Stojanovic visto che lo scambio con Bereszynski sembra ogni giorno più lontano.