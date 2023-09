E M P O L I 0 J U V E N T U S 2

23′ Danilo, 82′ Chiesa

Arriva la terza sconfitta in tre partite con la Juve che ci supera in casa 2-0. Nel primo tempo in gol Danilo che sbroglia una mischia, nella ripresa Chiesa con un cinico e chirurgico contropiede. Una sconfitta che rientra tra quelle che sono le logiche possibilità in un confronto del genere, che non rientra nella nostra specifica corsa per la salvezza. Qualcosa di interessante e meritevole però oggi si è visto, dal punto di vista della prestazione e, soprattutto, della voglia. Una squadra che ha giocato la sua partita con convinzione, cercando di mettere attenzione in fase difensiva e provando – con grande fatica – a far salire il pallone. Un piccolo passo avanti rispetto a Monza lo si deve riconoscere; qualcuno dirà che fare peggio poteva essere difficile. Nel primo tempo si sono notati i raddoppi sul portatore di palla ed anche una discreta rabbia sulle seconde palle. La nota dolente, contro una Juve più forte ma non irresistibile, è stata ancora una volta la fase di possesso. Anche con il cambio di modulo si è vista un po’ di confusione e qualche errore di troppo, con soprattutto le mezzali che hanno supportato male gli avanti. Un numero impietoso è quello degli zero tiri in porta, ed è chiaro che se non arrivano nemmeno questi fare gol (siamo ancora a zero) diventa praticamente impossibile. L’unico vero pericolo lo porta quel Destro contestato al suo arrivo, con un tiro da fuori che sfiora la traversa. Il nuovo modulo è sicuramente da migliorare e da affinare, e la pausa arriva al momento giusto per far girare quei bulloni che adesso paiono ancora un po’ lenti. Da registrare che Berisha, sul punteggio di 0-1, ha parato un rigore a Vlahovic. Le sensazioni sono diverse rispetto a settimana scorsa, anche se la gestione dei cambi non ha convinto a pieno, con alcuni giocatori subentrati che hanno peggiorato e non migliorato il trend. C’è da lavorare, con serenità e pazienza, non facendoci spaventare da una classifica che stasera ci vede ultimi senza nemmeno un punto.

EMPOLI (4-3-3) : Berisha; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Fazzini (61′ Grassi), Marin (72′ Kovalenko), Maleh; Baldanzi (61′ Cancellieri), Caputo (72′ Destro), Cambiaghi (82′ Gyasi).

A disp: Perisan, Stubljar, Cacace, Guarino, Ebuehi, Ismajli, Ranocchia, Bastoni, Shpendi.

Allenatore: Paolo Zanetti

JUVENTUS (3-5-2) : Perin; Danilo, Bremer, Gatti; Mckennie (83′ Weah), Miretti (61′ Pogba), Locatelli, Rabiot, Kostic (71′ Cambiaso) ; Vlahovic (71′ Milik) Chiesa (83′ Kean).

A Disp: Pinsoglio, Daffara, Alex Sandro, Rugani, Fagioli, Nicolussi, Yildiz, Iling.

Allenatore: Massimiliano Allegri

ARBITRO: Sig. Ayroldi di Molfetta (BA). Assistenti: Rossi/Perrotti. VAR: Di Martino/Di Paolo.

Ammoniti: 15′ Locatelli (J), 43′ Bereszynski (E),47′ Vlahovic (J), 49′ Miretti (J), 85′ Gyasi (E), 96′ Destro (E).

LIVE MATCH

97′- Triplice fischio che sancisce il successo della Juventus ai danni dell’Empoli per 2-0. Questa sera non è mancata la volontà e la determinazione degli uomini di Zanetti, ma gli azzurri sono apparsi fragili e in difficoltà nel costruire gioco.

96′- Destro viene ammonito per fallo su Cambiaso.

95′- Ennesima ripartenza della Juventus, Kean si porta al limite “arma” il destro che scheggia il palo alla destra di Berisha.

94′- Ci prova Cancellieri da fuori a lato di poco.

93′- Weah se ne va sul filo del fuorigioco, arriva a rimorchio Kean fermato da Luperto.

91′- Cross di Kean dalla destra in area, stacco aereo di Milik che scheggia la traversa.

90′- Assegnati sette minuti di recupero.

89′- Se ne va Kean in contropiede il suo destro viene respinto in angolo.

87′- Ultimi minuti della gara con la Juventus in controllo. Per gli azzurri sta maturando la terza sconfitta in altrettante partite. Questa sera la volontà non è mancata, ma la squadra di Zanetti ha pagato gap fisico rispetto agli avversari e una difficoltà a costruire gioco.

85′- Ammonito Gyasi per fallo ai danni di Gatti.

83′- Esaurisce i cambi anche Massimiliano Allegri: Milik e Weah prendono il posto di Mc Kennie e Chiesa.

83′- Ultima sostituzione operata da Zanetti: Gyasi per Cambiaghi.

82′- Raddoppio della Juventus, Chiesa va via sul filo del fuorigioco anticipa Berisha e da posizione defilata depone la palla nella porta sguarnita.

80′- Cross di Cambiaghi sul secondo palo dove Perin la fa sua.

78′- Nuovo tiro dalla bandierina per la Juventus. Palla scodellata in area, si accende un mischia: la toglie Kovalenko.

77′- Spinge Cambiaso sulla sinistra il suo cross allontanato da Berisha poi Luperto appoggia verso il portiere azzurro.

76′- Manovra prolungata della Juventus chiusa con un tiro di Danilo sopra la traversa.

74′- Fallo di Maleh ai danni di Locatelli.

72′- Doppia sostituzione anche per Paolo Zanetti: Kovalenko e Destro per Marin e Caputo.

71′- Doppio cambio per Massimiliano Allegri: Cambiaso e Milik per Kostic e Vlahovic.

70′- Cooling Break ordinato da Ayroldi.

69′- Ottima chiusura di Walukiewicz su tiro di Vlahovic.

67′- Sull’altra sponda errore nel disimpegno di Perin, si avventa Caputo che però pasticcia. Ci prova anche Maleh, il suo tiro viene respinto da Bremer.

66′- Altro gol annullato alla Juventus per fuorigioco di Vlahovic.

65′- Cancellieri chiede e ottiene la triangolazione con Caputo, va sul fondo il suo cross bloccato agevolmente.

63′- Cross dalla destra di Bereszynski sul primo palo ci prova Caputo con palla a fondo campo.

62′- Nella Juventus Pogba a rilevato Miretti.

61′- Doppio cambio operato da Paolo Zanetti: Grassi e Cancellieri per Fazzini e Baldanzi.

60′- Ennesima ripartenza della Juventus con Kostic, il suo servizio per Chiesa è troppo lungo allontana la difesa azzurra.

58′- Chiesa! l’attaccante della nazionale si presenta davanti a Berisha, il suo piatto destro esce a lato alla sinistra del portiere azzurro.

57′- Si riprende con una rimessa dal fondo gli azzurri.

56′- Intanto nuovo check del Var per valutare un presunto fallo di mano di Fazzini

56′- Sugli sviluppi di un corner per la Juventus, traversone di Miretti sul secondo palo dove Non arrivano sulla sfera Mc Kennie e Bremer.

55′- Ancora un cross da sinistra di Kostic respinto da Walukiewicz.

53′- Kostic punta e salta Bereszynski il suo cross respinto da Luperto.

51′- Traversone di Pezzella da sinistra deviato da un difensore bianconero, la palla va a stazionare nel cuore dell’area dove Fazzini si produce in una rovesciata spettacolare ma imprecisa.

50′- Pezzella procura il primo angolo della ripresa per gli azzurri. Dalla bandierina va Fazzini allontana Danilo.

49′- Finisce nella lista dei cattivi anche Miretti per fallo su Baldanzi.

47′- Ammonito Vlahovic per proteste.

46′- Lancio illuminante di Miretti per Chiesa fermato in uscita da Berisha. Nella circostanza i bianconeri hanno reclamato per un presunto contatto tra i due.

46′- Il primo pallone della seconda frazione viene giocato dalla Juventus.

2° Tempo

48′- Si va al riposo con la Juventus in vantaggio sull’Empoli per 1-0. Decide al momento la rete firmata da Danilo al 23′, fondamentale Berisha nel neutralizzare un calcio di rigore di Vlahovic. Azzurri volenterosi in attacco ma decisamente poco incisivi.

47′- Maleh “tampona” letteralmente Miretti. Fischiato un calcio di punizione alla Juventus.

46′- L’Empoli si intestardisce in cross in area facile preda della strutturata difesa bianconera.

45′- Assegnati tre minuti di recupero.

44′- Traversone di Pezzella da sinistra troppo lungo per Caputo.

43′- Arriva il primo cartellino giallo nelle file degli azzurri, ne fa le spese Bereszymski

42′- Torna ad affacciarsi in avanti la Juventus.

40′- Fazzini si procura un calcio d’angolo dal settore di destra. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, ci prova Cambiaghi con palla abbondantemente sopra la traversa.

38′- Parato, parato, parato!!!! Berisha si oppone al sinistro di Vlahovic tenendo a galla gli azzurri.

37′- Viene confermato il penalty in favore della Juventus.

36′- Rigore per la Juventus per fallo di Maleh su Gatti. In corso il Check per valutare se c’è stato o meno contatto tra i due.

34′- Azione avvolgente della Juventus nella metà campo azzurra, ci prova Kostic da fuori blocca a terra Berisha.

32′- Ci prova ancora l’attaccante serbo della Juventus, il suo tiro da fuori finisce a lato.

31′- Scarico di Vlahovic per Mc Kennie ma Pezzella ci mette il corpo e respinge.

30′- Pezzella per Maleh, fermato da Gatti. L’ultimo tocco e del calciatore azzurro si riparte con una rimessa di Perin.

28′- Caputo finisce in fuorigioco, si riparte con una punizione per la Juventus.

27′- Adesso la squadra di Zanetti dovrà cambiare atteggiamento una volta subita la rete dello svantaggio.

25′- Nella circostanza della rete bianconera errore piuttosto grave di Marin nel cuore dell’area azzurra.

24′- Cooling Break ordinato da Ayroldi.

23′- Si porta in vantaggio la Juventus, si accende una mischia in area. Danilo la risolve con un destro secco alla spalle di Berisha

23′- Perde una palla “sanguinosa” Bereszynski, Kostic la mette in mezzo procurandosi il terzo angolo.

21′- Interessante il duello tra Miretti e Cambiaghi, prima è il giocatore azzurro a rubare palla ma poi successivamente è il numero 20 bianconero a recuperare la sfera.

20′- Miretti serve Vlahovic, il serbo si allunga la sfera favorendo l’uscita bassa di Berisha.

18′- Ripartenza in campo aperto dell’Empoli in tre contro due, Baldanzi anzichè servire Cambiaghi libero sulla sinistra sceglie Caputo. Il cross dell’attaccante azzurro respinto in angolo da Bremer.

17′- Sugli sviluppi del terzo tiro dalla bandierina per la Juventus Miretti la mette in mezzo per Vlahovic, il colpo di testa del serbo si perde a lato alla sinistra di Berisha.

16′- Azione avvolgente dei bianconeri, destro di Miretti respinto in angolo da Pezzella.

15′- Baldanzi viene steso da Locatelli, ammonizione per l’ex centrocampista di Milan e Sassuolo.

14′- Fallo commesso da Maleh ai danni di Miretti poco oltre la linea mediana del campo.

12′- Spinge Pezzella a sinistra, la sua verticalizzazione per Caputo è troppo profondo. Esce comodamente Perin.

10′- Aveva segnato la Juventus con Gatti, ma Ayroldi ha punito l’intervento di Bremer su Berisha.

10′- Arriva il secondo tiro dalla bandierina per la squadra di Allegri.

9′- Chiesa si procura un calcio di punizione nella metà campo bianconera.

7′- Cambiaghi va via sulla sinistra, il suo cross per Caputo anticipato da Bremer.

6′- Destro di Vlahovic da dentro l’area neutralizzato in due tempi da Berisha.

5′- Sull’altra sponda Fazzini lascia partire un cross controllato da Perin. Sull’altra sponda fallo in attacco commesso da Chiesa su Walukiewicz.

4′- Prova l’accelerazione Pezzella, strattonato da Miretti.

3′- Miretti cambia gioco per Mc Kennie, il suo cross viene allontanato da Luperto.

2′- Incursione di Rabiot, entra in area il francese obbligando Pezzella alla deviazione in angolo.

1′- L’Empoli in completa tenuta azzurra gioca il primo pallone del match.

0′- Viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del drammatico incidente ferroviario di Brandizzo.

0′ – Confermato il modulo di partenza che da oggi sarà il 4-3-3. Diversi invece le novità di formazione rispetto alla vigilia con la difesa praticamente cambiata in blocco salvo il solo Luperto. Maleh dentro dal primo minuti con Fazzini che agirà a destra.

1° Tempo