E M P O L I 1 L E C C E 3

6′ Morente; 10′ Krstovic; 47′ Cacace; 90′ Krstovic

Al Castellani arriva una sconfitta davvero pesante per mano del Lecce. Perdiamo 3-1 con doppio vantaggio salentino grazie ai gol di Morente e Krstovic. Cacace la riapre ad inizio ripresa ma ancora Krstovic la chiude al novantesimo. Primo tempo drammatico, sicuramente il peggiore di tutta la stagione. Topici i quattro minuti che vanno dal 6’ al 10’ dove prendiamo i due gol ed in mezzo ce ne divoriamo noi uno in maniera troppo ingenua. Ma nella sua complessità sono troppi gli errori (compresi quelli commessi sui due gol presi) che in ambedue le fasi vengono fatti dai nostri, con un Lecce a fare una densità di gioco che in questa maniera non la si era vista fare nemmeno da squadre più forti. La posizione di Helgason è quella che maggiormente mette in difficoltà i nostri e che, forse, era stata sottovalutata in fase di preparazione. La ripresa si apre cosi come auspicato con gli azzurri subito arrembati e con il gol di Cacace dopo due minuti. Venticinque minuti di totale dominio con il Lecce a riaffacciarsi nella nostra metà campo solo al 75’, ed in quel lasso di tempo sono diversi i pericoli portati dalle parti di Falcone – con un Cacace scatenato – ma non arriva il pari. I salentini prendono coraggio, l’Empoli non riesce a tenere il ritmo ed al novantesimo arriva il tris leccese. Sconfitta pesante perché arriva contro una diretta concorrente, sconfitta pesante perché oggi facciamo fatica a parlare anche di prestazione se non per quei già citati venticinque minuti iniziali del secondo tempo. Non siamo certamente ancora in zona “dramma” ma il vento sta cambiando ed urge un cambio di rotta, con anche degli interventi mirati sul mercato perché adesso i problemi stanno emergendo e la salvezza è tutt’altro che raggiunta. Le assenze potrebbero essere un alibi, oggi si è aggiunta quella di Anjorin ma la sensazione è che la gara non sia stata preparata al meglio e che il Lecce, nel complesso, abbia dimostrato più fame. Non male la gara di Seghetti (dovrà però essere spiegata la scelta) che forse ha qualche responsabilità sul secondo gol. Migliore dei nostri il già citato Cacace. Oggi male anche in difesa con una pessima prova di Ismajli per quanto stato in campo, e davanti non si può sprecare tutto quello sprecato. La pacchia è finita, adesso c’è da capire che inizia un altro campionato e che il buono fatto nella prima parte potrebbe non bastare. C’è da rialzarsi in fretta, alla prossima però c’è l’Inter…

EMPOLI (3-5-2) : Seghetti; Goglichidze, Ismajli (19′ De Sciglio), Viti; Gyasi, Grassi (79′ Henderson), Maleh (74′ Fazzini); Cacace, Pezzela (79′ Sambia); Esposito, Colombo.

A Disp: Vasquez, Perisan, Zurkowski, Tosto, Bacci, Falcusan, Konate.

Allenatore: Roberto D’Aversa

LECCE (4-3-3) : Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Helgason (51′ Kaba), Coulibaly, Pierret (81′ Ramadani); Pierotti (67′ Bonifazi), Krstovic, Morente (81′ Karlsson).

A Disp: Fruchtl, Samooja, Borbei, Rebic, Burnete, Pehlivanov, Mcjannet, Daka, Marchwinski.

Allenatore: Marco Giampaolo

ARBITRO: Sig. Chiffi di Padova. Assistenti: Imperiale/Preti. VAR: Marini/Sozza

AMMONITI: 36′ Morente (L); 58′ Pierret (L); 82′ Krstovic.

LIVE MATCH

94′ – Arriva il triplice fischio ed arriva una sconfitta davvero pesante ed inaspettata. Il Lecce vince 3-1 ed adesso c’è da iniziare a capire che la salvezza non è stata ancora raggiunta.

93′ – Colombo ha una palla buona davanti alla porta ma calcia alto.

90′ – Il Lecce la chiude con un bel gol di Krstovic che al limite se l’aggiusta e la mette sotto la traversa.

90′ – Saranno 4 i minuti di recupero.

87′ – Prova a partire Gyasi centralmente ma viene triplicato e chiuso.

84′ – Gran lavoro di Esposito che dal limite si libera e calcia; Falcone si supera e devia in angolo. Anche dalla bandierina il portiere leccese è bravo a smanacciare.

83′ – Punizione interessante per noi ai 20metri, calcia Sambia ma spreca calciando in curva.

82′ – Ammonito Krstovic per proteste.

79′ – Doppio cambio azzurro: Sambia per Pezzella, Henderson per Grassi.

76′ – Gogli chiude da terra una botta di Krstovic dentro la nostra area.

75′ – Rasoterra di Krstovic che esce alla destra di Seghetti.

74′ – Secondo cambio azzurro: Fazzini per Maleh.

72′ – Ci prova Morente dal limite, tiro strozzato da Gogli, recupera Seghetti.

71′ – Si affaccia il Lecce nella nostra trequarti, bravo De Sciglio a stoppare Krstovic.

68′ – Maleh da sinistra trova a centroarea Esposito che calcia di piatto ma alza di troppo la sfera. Buona occasione sprecata.

65′ – Azzurri avanti alla ricerca del pari. Azione adesso confusa dentro l’area leccese ma i salentini sembrano in chiara confusione.

62′ – Ancora avanti i nostri, palla a Colombo che dal limite ci prova in mezza girata ma la palla esce di molto sopra la traversa.

61′ – Attacca l’Empoli sulla sinistra, cross di Pezzella e Baschirotto si rifugia in corner.

59′ – Punizione azzurra ai 25metri. Calcia Esposito, mischia in area, arriva un tocco di un calciatore del Lecce e palla in angolo. Niente dalla bandierina.

58′ – Ammonito Pierret per fallo su Esposito.

56′ – Empoli pericolosissimo! Azione sulla sinistra di Pezzella che la mette dentro per Cacace sul quale Falcone compie una chiusura decisiva.

54′ – Ancora Cacace protagonista guadagnando un angolo. Angolo battuto corto, traversone di Esposito da destra, la sfiora di testa Colombo ma la palla esce sul fondo.

50′ – Buona combinazione a terra tra Gyasi e Cacace, ma sul neozelandese c’è la chiusura di Guilbert.

47′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL !!!! Arriva subito il gol azzurro con Cacace che segna di testa. Appoggio, sempre di testa di Gyasi. Partita che si riapre.

46′ – Buona palla per Cacace che però sul tiro è murato da Guilbert.

2° Tempo

48′ – Finisce un brutto primo tempo in cui oltre ad essere sotto di due abbiamo sbagliato veramente tanto in ambedue le fasi di gioco. Serve una reazione immediata al rientro in campo.

45′ – Botta di De Sciglio dal limite con Coulibaly a mettere il corpo.

43′ – Grassi trova un corner per gli azzurri. Calcia Cacace verso la porta, muro dei difensori salentini che poi spazzano.

42′ – Esposito ci prova dal vertice destro dell’area, Dorgu lo mura.

40′ – Tiro cross di Dorgu da sinistra, bravo Seghetti a bloccare.

39′ – Rimessa laterale per il Lecce, palla a Morente che spara in curva.

37′ – Ancora un buon intervento di Gogli in difesa che chiude su un diagonale di Krstovic.

36′ – Ammonito Morente per un gesto di stizza-

35′ – Dorgu cerca centralmente Krstovic, al limite della nostra aerea è bravo Gogli a chiuderlo.

33′ – Cross di Esposito di sinistra, arriva Grassi in spaccata che va sul pallone con la suola della scarpa: palla di poco fuori

31′ – Pezzella trova un nuovo calcio d’angolo per noi. Ancora Esposito dalla bandierina, Falcone vola e con il pugno spazza.

30′ – Cross di Pezzella da sinistra, Coulibaly chiude in angolo. Calcia Esposito, la toglie Guilbert.

28′ – Punizione azzurra ai 30metri, calcia Cacace, respinge la difesa ospite.

22′ – Azione insistita dei nostri, palla a De Sciglio che la mette dentro in verticale, ci arriva Cacace ma c’è la copertura di Guilbert. Oltretutto il neozelandese era in offside.

21′ – Battuto l’angolo dal Lecce, flipper in area poi Seghetti blocca la sfera.

19′ – Cambio per gli azzurri: De Sciglio per Ismajli.

18′ – Contropiede del Lecce con Krstovic che va davanti a Seghetti bravissimo a chiudergli la strada. Palla in angolo ma pessimo Ismajli in marcatura. L’albanese è a terra e potrebbe essere cambiato.

18′ – Cacace pesca Esposito che scappa verso la porta, servizio per Colombo che però è anticipato da Dorgu-

14′ – Miracolo di Seghetti che dice di no ad un tiro di Helgason che era indisturbato al limite della nostra area. Sarà angolo.

13′ – Ancora una rimessa laterale del Lecce che pesca Krstovic, posizione centrale, il tiro è debolo e Seghetti ci arriva.

10′ – Raddoppio del Lecce. Rimessa laterale giallorossa, palla a Krstovic che di prima intenzione trova un bel diagonale che buca Seghetti sul suo palo.

9′ – Clamoroso, Maleh ruba palla entra in area, può tirare ma serve Esposito ce non ci arriva.

8′ – Cacace trova il primo angolo per noi e del match. Batte corto Esposito, la palla va poi sulla lunetta d’area dove Colombo calcia debolmente e Falcone para.

6′ – Lecce in vantaggio. Azione travolgente di Pierotti sulla destra, palla messa dentro, velo di Krstovic, ci arriva Morente che angola e segna. Deviazione di Goglichidze.

4′ – Primo pallone toccato da Seghetti che esce su un appoggio di Pierotti ad anticipare Krstovic.

2′ – Esposito cerca Colombo in area avversaria, Jean lo anticipa.

0′ – Dovrebbe essere un 3-5-2 quello azzurro, da capire però dove verrà realmente collocato Cacace. Anjorin accusa un problema in rifinitura e non è del gruppo. A sorpresa Seghetti in porta, da capire la scelta.

1° Tempo