Tino Anjorin è sicuramente una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione. La gara giocata a Venezia è stata sicuramente una di quelle che ha messo ancor di più in evidenza le qualità del giocatore inglese e nelle ultime ore – come riferiscono i colleghi di Sky Sport – si starebbero muovendo intorno a lui alcuni ragionamenti di mercato. Sarebbe due le squadre fortemente interessate ad Anjorin: Torino ed Atalanta.

Sempre stando a quanto arriva dall’emittente satellitare le due squadre avrebbero due strategie diverse. Il Toro vorrebbe avere subito il giocatore e dovrebbe quindi avere un’offerta interessante da presentare a Monteboro per liberare il centrocampista ex Chelsea. Gli orobici invece starebbero ragionano in relazione alla prossima stagione; acquisto immediato del cartellino ma prestito all’Empoli fino a giugno.

Vedremo se e come si svilupperà la situazione.