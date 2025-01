In calce al video sulla conferenza di mister D’Aversa nel pre gara con il Lecce ci sono stati commenti di “autori” che qui segnaliamo:

Cokki GPT

Massy

Mork

Roba da ciucchi

Roberto 2

Nobless oblige

gravemente offensivi nei confronti di una collega per una domanda che lei ha rivolto al mister.

Questi “signori” credono illusoriamente di poter restare anonimi e quindi pensano di poter scrivere quello che vogliono, con il linguaggio che vogliono, trincerandosi dietro un nick.

Ma non è così. In internet si lascia sempre traccia e il lavoro che la Polizia Postale può fare rivela sempre sorprese per i così detti “leoni” da tastiera che si nascondono dietro un nick!

Per il momento abbiamo bannato i commenti. La giornalista sta valutando se procedere a denuncia. In tal caso questa testata, pur non essendo responsabile di ciò che i suoi lettori scrivono, fornirà la sua collaborazione, nelle forme e nei modi previsti, ad eventuali indagini degli Organi competenti.

Abbiamo più volte richiamato i nostro lettori ad un linguaggio moderato e non offensivo nei confronti di chicchessia. Si può e si deve esprimere il proprio punto di vista ma si deve farlo nel rispetto degli altri, del loro punto di vista, della loro professionalità. Questo nei confronti di tutti: altri lettori, giornalisti, giocatori, Dirigenti e chiunque.

Esprimiamo qui forte e chiara la condanna per chi ha usato il nostro sito per offese gratuite ed in alcuni casi false alla collega Franca Ciari alla quale va la nostra piena ed incondizionata solidarietà.