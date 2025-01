I PRECEDENTI, LECCE SENZA SUCCESSI A EMPOLI – Sfida numero 36 quella di domani al Carlo Castellani Computer Gross Arena tra Empoli e Lecce con un bilancio nei 35 precedenti giocati di 13 successi azzurri, 14 pareggi e 8 vittorie salentine. Parlando delle sole gare giocate ad Empoli, 17, sono 10 i successi azzurri e 7 i pareggi. Il primo confronto si giocò il 16 novembre del 1947, in Serie B, con l’Empoli vittorioso per 3-1 con la doppietta di Galeotti e il gol di Ulivieri a rimontare il vantaggio leccese di Silvestri; ultimo confronto a dicembre del 2023, chiuso 1-1 con la rete di Banda e l’autogol di Rafia.

DI FRONTE LE DUE SQUADRE CON LE MINORI SOLUZIONI GOL – Di fronte le due compagini della serie A 2024/25 che – a fine andata – hanno mandato in rete meno giocatori, 5 per parte.

EMPOLI PIÙ A SUO AGIO FUORI CASA – Empoli una delle 6 compagini della A 2024/25 che fa meglio fuori casa, che fra le mura amiche: 7 punti al “Castellani” e 13 in trasferta, peculiarità anche di Napoli, Torino, Bologna, Genoa e Monza.

MAI DIRE “ROSSI” PER L’EMPOLI 2024/25 – Empoli compagine della serie A 2024/25 che ancora non ha avuto “rossi” in favore, come il Monza.

LA FLESSIONE AZZURRA – Una vittoria azzurra nelle ultime 8 gare di campionato, 4-1 a Verona l’8 dicembre scorso; nel mezzo 3 pareggi e 4 sconfitte, ma porta sempre aperta con 13 reti incassate.

GENNAIO “NERO” PER D’AVERSA – Gennaio mese “in salita” per le formazioni di D’Aversa, media 0,92 punti-partita frutto di un bilancio formato da 7 vittorie, 5 pareggi e 16 sconfitte in 28 match disputati.

DA 220’ SALENTINI A SECCO – Salentini a secco da 220’: ultima rete firmata Morente al 50’ di Lecce-Lazio 1-2 del 22 dicembre scorso.

LE CARATTERISTICHE DEL LECCE 2024/25 – Lecce fragilissimo prima della pausa: 10 delle 31 reti totali subite dai giallorossi sono arrivate fra 31’ e 45’ di gioco, inclusi recuperi e subisce più gol da subentranti avversari (6, come Lazio e Como).

DIRIGE CHIFFI, L’ULTIMA EMPOLESE NEL 2021 – Daniele Chiffi di Padova l’arbitro di Empoli-Lecce. Chiffi ha diretto 104 gare nella massima serie, 7 in questo torneo. Il fischietto veneto conta 11 precedenti con gli azzurri, con bilancio di 3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. La prima sfida risale al settembre del 2013, quando gli azzurri vinsero 2-0 sul campo del Carpi sempre in quella stagione ha arbitrato il pari sul campo del Modena. Chiffi ha poi diretto i due pareggi per 0-0 con Bologna (maggio 2016 al Castellani Computer Gross Arena) e Torino (settembre, sempre del 2016, in casa dei granata); seguono i successi per 3-2 sul Bari (Serie B 17/18) e il 2-0 sul Cagliari nell’agosto del 2018 prima di tre sconfitte: 1-0 sul campo della Lazio nel febbraio del 2019, 2-0 al Castellani contro l’Inter lo scorso ottobre e 1-0 in casa del Milan a marzo del 2022; infine, ad agosto 2022, la sconfitta all’esordio in campionato in casa dello Spezia e a maggio del 2023 il pareggio per 1-1 in casa del Verona. Sono invece 13 i precedenti con il Lecce, con 3 vittorie giallorosse, 2 pareggi e 8 sconfitte.

GLI EX DI EMPOLI-LECCE – Federico Brancolini, Lorenzo Colombo, Liam Henderson, Youssef Maleh e Giuseppe Pezzella; questi i cinque ex giallorossi (oltre a mister D’Aversa) oggi in azzurro. Brancolini ha vestito la maglia dei salentini dal 2022 al 2024, senza però mai giocare gare ufficiali; per Colombo 34 presenze e 6 reti con i giallorossi, mentre Henderson ha giocato a Lecce nella stagione 2020/21, collezionando 38 presenze con 3 reti. Maleh ha giocato in Salento da gennaio a giugno 2023, chiudendo con 17 presenze senza reti, mentre Pezzella conta 16 presenze nella stagione 2022/23.

GARA DA EX PER I DUE TECNICI – Roberto D’Aversa e Marco Giampaolo, entrambi ex di giornata – D’Aversa ha allenato i giallorossi salentini dal luglio 2023 al marzo 2024, con bilancio di 6 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte in 30 incontri ufficiali disputati. Giampaolo è stato l’allenatore dell’Empoli nel 2015/16, chiudendo il campionato al decimo posto finale: per lui 12 vittorie, 10 pareggi, 17 sconfitte in 39 panchine ufficiali.

D’AVERSA CERCA LA PRIMA VITTORIA CONTRO GIAMPAOLO – Terzo incrocio tecnico in partite ufficiali tra Roberto D’Aversa e Marco Giampaolo, con coach azzurro a caccia della prima vittoria sul collega, dopo 1 pareggio ed 1 sconfitta nei 2 precedenti.

MISTER AZZURRO IMBATTUTO CONTRO IL LECCE – Nei 3 precedenti da allenatore contro il Lecce, Roberto D’Aversa due successi e un pari: doppia vittoria nella duplice sfida della serie A 2019/20, quando allenava il Parma e pari nella sfida di andata alla guida dell’Empoli.

PARITÀ ASSOLUTA NEGLI 8 INCROCI TRA GIAMPAOLO E L’EMPOLI – Marco Giampaolo affronta i toscani per la nona volta, come avversario: negli 8 precedenti si contano 3 successi per il tecnico giallorosso, 2 pareggi (entrambi per 0-0) e 3 affermazioni toscane, dunque massimo equilibrio.