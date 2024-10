E M P O L I 0 N A P O L I 1

62′ Kvaraskhelia (Rig)

Al Castellani vince il Napoli 1-0 grazie ad un rigore segnato da Kvaratskhelia al quarto d’ora della ripresa. Una partita davvero difficile da commentare, una sconfitta davvero difficile da digerire. Non possiamo e non vogliamo parlare di furto (il rigore è comunque al limite) ma gli azzurri oggi escono sconfitti immeritatamente e, si questo si, possiamo parlare di una grande beffa. Dal primo al sessantesimo minuto in campo c’è stata una sola squadra, questa aveva la maglia azzurra. Un Empoli che ha completamente annichilito gli avversari, andando anche diverse volte vicino al bersaglio grosso. Da evidenziare come il primo tempo abbia visto quattro tiri nello specchio da parte dei nostri, contro gli zero degli avversari. Purtroppo però questa squadra, che continua a giocare bene, che continua a palesare la sua identità, davanti continua a mancare in qualcosa, quel qualcosa che potrebbe far fare un salto importante. Come detto, l’inizio di gara è un vero e proprio monologo empolese, con Caprile a compiere un paio di interventi seri. Il Napoli si fa vedere solo al 21’ con un colpo di testa alto di Di Lorenzo. E’ sempre l’Empoli che comanda la partita e costruisce per cercare situazioni pericolose ma negli ultimi sedici metri manca qualcosa e si va al riposo a reti bianche. Non sembra cambiare il tema della partita nemmeno ad inizio secondo tempo ma, al 60’ una grave ingenuità di Anjorin (fallo su Politano) ci costa il rigore contro che Kvara segna. Il vantaggio scuote la squadra ospite che prende maggior coraggio con un Empoli, di contro, che accusa l’ingiusto colpo preso. Da lì cambia la partita ed ai nostri resta difficile creare le giuste occasioni per provare a rimettere a posto le cose, trovando quel pareggio che sarebbe stato meritato e forse nemmeno bastante. Resta davvero tanto amaro in bocca per l’epilogo di questa gara, ma quel sorriso di cui spesso parliamo non va via, la squadra ha fatto una grande prestazione per la quale essere orgogliosi.

EMPOLI (3-4-2-1) : Vasquez; Goglichidze (78′ Ekong), Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi (71′ Solbakken), Anjorin (78′ Henderson) Pezzella; Fazzini (78′ Haas) Esposito; Colombo (86′ Konate).

A Disp: Seghetti, Brancolini, Sambia, Pellegri, Cacace, De Sciglio, Tosto, Marianucci.

Allenatore: Roberto D’Aversa

NAPOLI (4-3-3) : Caprile; Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno, Spinazzola (59′ Olivera); Anguissa, Gilmour, Mctominay; Politano (86′ Mazzocchi), Lukaku (59′ Simeone), Kvaratskhelia (76′ Neres).

A Disp: Turi, Contini, Juan Jesus, Marin, Zerbin, Ngonge, Raspadori, Folorunsho.

Allenatore: Antonio Conte.

ARBITRO: Sig. Abisso di Palermo. Assistenti: Mastrodonato/Scarpa. VAR: Paterna/Mariani.

Ammoniti: 33′ Grassi (E), 75′ Di Lorenzo (N), 95′ Haas (E).

96′- Non basta cuore, coraggio, organizzazione ed idee all’Empoli per fermare la capolista. Alla squadra di Conte basta un rigore al 17′ della ripresa trasformato da Kvarashkelia per conquistare i tre punti al “Castellani”. Per la squadra di D’Aversa i complimenti per prestazione ed atteggiamento, ma arriva la seconda sconfitta consecutiva, la prima tra le mura amiche. Ma lo spirito continua ad essere quello giusto per centrare l’obiettivo.

96′- Haas spende un giallo per fermare Olivera.

95′- Rimessa laterale nella propria metà campo per gli azzurri.

93′- Funambolico Neres in area di rigore, gli azzurri liberano in qualche modo.

93′- Ekong premia la sovrapposizione di Pezzella, il suo cross controllato con facilità da Caprile.

91′- Angolo per i partenopei che possono giocare con occhio al cronometro.

91′- Provano a dialogare Ekong e Konate però la triangolazione non va a buon fine.

90′- Concessi sei minuti di recupero.

89′- Accelerazione di Neres, Gyasi ci mette il corpo facendosi fare fallo. Punizione per l’Empoli.

88′- Ripartono gli azzurri da dietro a caccia di un pareggio che sarebbe ampiamente meritato.

86′- Esaurisce i cambi anche Conte: Mazzocchi per Politano.

86′- Ultimo cambio per D’Aversa: Konate per Colombo

84′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina allontana la difesa del Napoli.

83′- Spunto di Ekong chiuso da Politano in raddoppio su Di Lorenzo.

81′- Si riprende a giocare al “Castellani”.

80′- Duro scontro fra Simeone ed Ismajli

78′- Triplo cambio per D’Aversa: Haas, Henderson ed Ekong per Fazzini, Goglicidze, Anjorin

76′- Terzo cambio per Antonio Conte; Neres per Kvarashkelia

75′- Arriva il primo ammonito nelle file del Napoli, ne fa le spese Di Lorenzo.

75′- Break di Mctominay allarga per Simeone, il suo servizio in mezzo all’area dove interviene Gyasi.

73′- Conquista una rimessa laterale l’Empoli.

71′- Primo cambio per D’Aversa: Solbakken per Grassi.

69′- Pericoloso il Napoli ancora sull’asse Simeone-Mctominay, conclusione ancora fuori dallo specchio di porta difeso da Vasquez.

67′- Bella combinazione dei partenopei, Di Lorenzo serve un filtrante per Simeone che scarica per Mctominay. il destro dello scozzese si perde alto.

66′- Rimane a terra Anguissa gioco fermo.

65′- D’Aversa ha mandato molti giocatori della panchina a scaldarsi, vedremo quali saranno le mosse per riequilibrare la partita.

64′- Esposito finisce a terra ma era in fuorigioco. Si riparte con una punizione per il Napoli.

62′- Il georgiano spiazza Vasquez dagli undici metri portando i partenopei in vantaggio

62′- Confermato il penalty, Kavaraskhelia contro Vasquez.

61′- Si sta verificando il contatto al Var.

60′- Rigore per il Napoli, punito l’intervento di Anjorin su Politano.

59′- Arrivano i primi cambi della gara, li effettua Conte: Olivera e Simeone per Spinazzola e Lukaku

58′- Punizione per il Napoli all’altezza dell’out destro. Lukaku scarica per Anguissa, il suo destro viene deviato da Ismaili. La palla arriva docile dalle parti di Vasquez.

56′- Ismajli anticipa Lukaku ma il Napoli rimane in attacco.

55′- Fazzini lascia partire un pallone interessante in area ma nessuno ha tagliato sul secondo palo.

53′- Punizione per gli azzurri affidata ad Esposito, il suo tiro si infrange sulla barriera partenopea.

51′- Obbligato a metterci i pugni Caprile sul cross di Pezzella.

51′- Filtrante di Esposito per Pezzella, non buono il suo cross dalla sinistra deviato in corner da Di Lorenzo.

50′- Inizio di ripresa maggiormente propositivo del Napoli. L’Empoli si mantiene compatto ed equilibrato in zona di non possesso.

48′- Gyasi molto attento su Kvaratshkelia non concedendo il sinistro al georgiano.

46′- Anjorin concede il primo angolo della ripresa al Napoli. Dalla bandierina va Kvaratshkelia, allontana Grassi.

46′- In Napoli muove il primo pallone della ripresa. Le due squadre sono in campo con gli stessi 22 della prima frazione.

2° Tempo

45′- Si va all’intervallo sullo 0-0 tra Empoli e Napoli, un risultato che alla vigilia ci poteva soddisfare ma visto quello che si è visto in campo lascia un pizzico di amarezza. I nostri si sono fatti nettamente preferire, costruendo le occasioni migliori ed altre potenziali non sfruttate a dovere. Il Napoli di Conte insidioso solo in una circostanza con Buongiorno, sulla sua incornata ha salvato Ismajli.

44′- Fazzini artiglia un pallone proveniente dalla trequarti ma non riesce poi a concludere. E’ un assalto adesso degli uomini D’Aversa, sembra strano dirlo ma è quello che sta dicendo il match del “Castellani”.

43′- Viti per Colombo anticipato da Buongiorno. L’attaccante azzurro commette fallo sull’ex difensore del Torino.

42′- Pezzella va via a Di Lorenzo si invola sulla sinistra il suo cross viene deviato in angolo.

41′- Kvaratskhelia viene fermato poi commette fallo su Fazzini.

40′ – Anjorin – ancora lui – in transizione nella metà campo partenopea, chiama in causa Colombo il cui cross attraversa l’area senza trovare compagni.

39′- Esposito apparecchia la tavola per Fazzini, il suo tiro da dentro l’area fermato da Buongiorno.

38′- Ottima diagonale di Pezzella in anticipo su Lukaku.

36′- Anguissa costretto a spendere un giallo per fermare la progressione irrefrenabile di Anjorin.

35′- Progressione centrale di Anjorin fino al limite dell’area, taglio per Colombo ostacolato da Spinazzola non riesce a concludere da ottima posizione.

33′- Arriva il primo ammonito della gara, ne fa le spese Grassi. Proteste vibranti del “Castellani”.

31′- Colombo ricicla un pallone con qualità, scarica per Esposito. Il suo destro velenosa da posizione defilata obbliga alla deviazione di Caprile.

29′- Pezzella obbliga al fallo Di Lorenzo lungo l’out sinistro. Abisso va a colloquio con mister D’Aversa, forse per placare qualche protesta.

28′- Bella chiusura di Fazzini su Spinazzola, poi Mctominay ferma fallosamente Fazzini

27′- Si procura due angoli consecutivi il Napoli, i partenopei stanno vivendo il miglior momento di una gara che per loro era piuttosto soporifera

26′- Ismajli! fondamentale il centrale azzurro a disinnescare una pericolosa incornata di Buongiorno.

25′- Altro errore commesso dall’Empoli, stavolta è Anjorin a donare un calcio d’angolo per i partenopei.

24′- Non bene stavolta l’uscita della difesa azzurra, impreciso il suggerimento di Ismajli per Goglicidze. Rimessa laterale per il Napoli.

23′- Cross con il destro di Fazzini allontanato dalla difesa ospite.

22′- Pezzella è un fattore sulla sinistra, la sua incursione genera un nuovo tiro dalla bandierina: il quarto.

20′- Arriva anche il secondo angolo per il Napoli, stacco aereo di Buongiorno alto sopra la traversa.

19′- Spinazzola guadagna il primo angolo per il Napoli, la deviazione è stata di Gyasi. Timide proteste partenopee per un tocco del calciatore azzurro avvenuto in realtà con il gomito attaccato al corpo.

18′- Dalla bandierina Pezzella, Colombo anticipa inavvertitamente Viti ben posizionato alle sue spalle poi ci prova Goglichidze. Il destro del georgiano bloccato da Caprile.

17′- Fazzini in percussione centrale, chiude la retroguardia partenopea ma è ancora l’Empoli a rimanere in zona offensiva. Arriva il terzo tiro dalla bandierina.

16′- Politano corre sulla fascia destra, bella copertura in tutta sicurezza di Grassi che scarica verso Vasquez.

14′- Dopo alcuni minuti di difficoltà la squadra di Conte prova a dialogare in mezzo al campo.

12′- Pezzella! manovra avvolgente degli uomini di D’Aversa, Esposito entra dentro il campo chiamando in causa Gyasi il suo cross attraversa l’area trovando Pezzella, il sinistro dell’esterno azzurro viene respinto da Caprile.

10′- Occasione Empoli! Sventagliata di Colombo a pescare Esposito sul fronte destro, non ci pensa due volte: arma il destro che obbliga Caprile alla deviazione d’istinto sul suo palo.

9′- Pezzella guadagna il primo angolo della partita. Dalla bandierina lo stesso numero 3, allontana la retroguardia partenopea.

8′- Stavolta il fallo lo subisce Fazzini, l’impatto della squadra di D’Aversa è stato sicuramente molto positivo.

6′- Viti fa correre sul binario di sinistra Pezzella, fermato da Di Lorenzo.

5′- Gyasi guadagna un ottimo calcio di punizione intercettando una palla nella propria metà campo.

3′- Commette fallo Pezzella su uno degli ex della gara: ovvero Di Lorenzo.

2′- Azione dei nostri si dipana sulla fascia destra, Colombo non trova l’inserimento di Fazzini al centro.

1′- Il primo pallone della partita viene giocato dell’Empoli in classica tenuta a tinta unita azzurra, risponde in bianco l’undici di Antonio Conte.

0′ – Anjorin vince il ballottaggio con Henderson. Per il resto la formazione annunciata ieri.

1° Tempo